Среда, 25.02.2026
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
00:05 25.02.2026

ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 24 февраля в разрезе СВО. Русские войска приступили к прорыву линии обороны ВСУ к северу от города Сумы. Киевский областной ТЦК опубликовал, а потом удалил весьма спорное заявление командира батальона ГУР.



Действуем по погоде

Части ГрВ "Север" ВС РФ возобновили наступление на украинскую линию обороны к северу от города Сумы. Еще не завершив бои за Кондратовку, русские штурмовики атаковали сельскую полосу Малая Корчаковка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина. Нашим подразделениям, действующим от Алексеевки, хутора Варачино и Яблоновки, удалось сблизиться с неприятелем и начать сражение за контроль над лесопосадками, прикрывающими подступы к населенным пунктам. Вышеуказанная сельская полоса является центром и ключевым участком всей оборонительной линии ВСУ. С ее овладением ВС РФ смогут действовать непосредственно в огромном лесном массиве, что делает бессмысленной оборону на оставшихся в активе противника рубежах севернее.

Время для данных мероприятий выбрано весьма благоприятное. Все наличные украинские силы и так растасканы по линии границы, восточнее и юго-восточнее областного центра русские войска постоянно наращивают активность. Та же картина наблюдается и на севере Сумской области, действия нашей армии в Глуховском районе не дают неприятелю возможности концентрировать силы как для обороны, так и для активных контрмер.

Мало того, что дефицит пехоты не позволит ВСУ полноценно удерживать леса, которые требуют от обороняющейся стороны изобилия войск. Конец зимы и сырая весна не дадут украинским частям поджечь деревья, превратив их в "огненную стену" в надежде сделать подступы к Сумам непроходимыми. Более того, итогом потенциального поджога станет легкодоступность оголенной местности для дронов. Вероятно, ВСУ полагаются именно на возможность "прикрыть пожарами" Сумы, что и объясняет относительно слабый состав обороняющихся частей. Пока не наблюдается признаков существенной переброски сил для парирования действий ВС РФ.

Катехизис "украинства"

Киевский областной ТЦК (военкомат) выпустил материал с заявлением командира батальона ГУР "Братство" (признан экстремистским и запрещен в России) Середюка (внесен в реестр террористов и экстремистов). Несмотря на то, что пост впоследствии был удален, он уже стал "гулять" по сети.

"Те, кто борются против ТЦК, критикуют, комментируют, препятствуют, распространяют соответствующий контент в интернете (а значит, срывают мобилизацию) – являются врагами Украины и более опасны, чем российский солдат. В последнего я, по крайней мере, могу стрелять. Мы же все понимаем, что в критический момент (к сожалению, он наступит) дело мобилизации будет проводиться боевыми батальонами ВСУ (как это не раз было в истории). […] Лично наш батальон в прифронтовой зоне, где сейчас работаем, выгреб из домов всех уклонистов на пути. Но напомню, что при успехах на определенных участках противник заберет этот скот себе в армию, и он будет сражаться за РФ", – гласит заявление командира подразделения ГУР.

И в нем яркими красками играет вся полнота отношения украинствующих к людям. Середюк искренне считает, что гражданин Украины может в принципе быть опаснее солдата ВС РФ. Это отношение строится на глубинном осознании того факта, что незалежная – это искусственное политическое образование. Главная угроза для него – это его же жители, которые могут в один момент прийти к выводу, что подобная структура им не нужна. Проще говоря, среди украинствующих распространено не высказываемое вслух знание – "Украину как субъект быстрее кого бы то ни было могут прикончить сами украинцы, лишь перестав хотеть быть украинцами". Вероятно, именно по этой солдаты ВСУ частенько расстреливают или убивают дроном тех, кто пытается сдаться.

Далее Середюк признается, что его подразделение просто мимоходом "мобилизовывало" всех, кто обнаруживался в прифронтовой полосе. И этот, как он выразился, "скот", если его насильственно не забрать в украинские войска, обязательно попадет в ВС РФ. И это еще куда более интересный отрывок. Середюк искренне полагает, что если условный гражданский окажется на подконтрольной русской армии территории, то он будет обязательно мобилизован. Разумеется, это не так, на Украине систематически распространяются нарративы о том, что в новых регионах России местные власти подобно ТЦК в незалежной "бусифицируют" население. Разумеется, что это вранье, а подобные нарративы внедрены Банковой в качестве антикризисных для использования на внутреннюю аудиторию.

Середюк применяет логические штампы, характерные для Гражданской войны в России. Логика в 1918-1922 годах была аналогичная, если человека не мобилизуют "красные", то его мобилизуют "белые". Однако из уст военного в актуальных условиях подобные заявления звучат очень странно, ведь набор в подразделение личного состава мимоходом из прифронтовой зоны сопряжен с определенными рисками. Они вызваны не в последнюю очередь тем, что невольник – это не богомольник. Невозможно полагаться на надежность такого личного состава. А если он еще и не прошел обучение, то совокупная "ценность" такого человеческого материала в наилучшем случае нулевая, а обычно – отрицательная.

Но стоит вернуться к отрывку: "при успехах на определенных участках противник заберет этот скот себе в армию". Украинствующие уже и не скрывают того, что в их глазах главный смысл существования Украины и ее населения – это борьба с Россией. И нет никаких альтернатив, цель жизни названа – убивать и умирать.

Вчера, 23 февраля, главным событием дня стали успехи 51-й армии ВС РФ на Добропольском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771967100


