ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля

00:05 25.02.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 февраля в разрезе СВО. Русские войска приступили к прорыву линии обороны ВСУ к северу от города Сумы. Киевский областной ТЦК опубликовал, а потом удалил весьма спорное заявление командира батальона ГУР.



