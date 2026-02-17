|ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
00:05 25.02.2026
ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 24 февраля в разрезе СВО. Русские войска приступили к прорыву линии обороны ВСУ к северу от города Сумы. Киевский областной ТЦК опубликовал, а потом удалил весьма спорное заявление командира батальона ГУР.
Действуем по погоде
Части ГрВ "Север" ВС РФ возобновили наступление на украинскую линию обороны к северу от города Сумы. Еще не завершив бои за Кондратовку, русские штурмовики атаковали сельскую полосу Малая Корчаковка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина. Нашим подразделениям, действующим от Алексеевки, хутора Варачино и Яблоновки, удалось сблизиться с неприятелем и начать сражение за контроль над лесопосадками, прикрывающими подступы к населенным пунктам. Вышеуказанная сельская полоса является центром и ключевым участком всей оборонительной линии ВСУ. С ее овладением ВС РФ смогут действовать непосредственно в огромном лесном массиве, что делает бессмысленной оборону на оставшихся в активе противника рубежах севернее.
Время для данных мероприятий выбрано весьма благоприятное. Все наличные украинские силы и так растасканы по линии границы, восточнее и юго-восточнее областного центра русские войска постоянно наращивают активность. Та же картина наблюдается и на севере Сумской области, действия нашей армии в Глуховском районе не дают неприятелю возможности концентрировать силы как для обороны, так и для активных контрмер.
Мало того, что дефицит пехоты не позволит ВСУ полноценно удерживать леса, которые требуют от обороняющейся стороны изобилия войск. Конец зимы и сырая весна не дадут украинским частям поджечь деревья, превратив их в "огненную стену" в надежде сделать подступы к Сумам непроходимыми. Более того, итогом потенциального поджога станет легкодоступность оголенной местности для дронов. Вероятно, ВСУ полагаются именно на возможность "прикрыть пожарами" Сумы, что и объясняет относительно слабый состав обороняющихся частей. Пока не наблюдается признаков существенной переброски сил для парирования действий ВС РФ.
Катехизис "украинства"
Киевский областной ТЦК (военкомат) выпустил материал с заявлением командира батальона ГУР "Братство" (признан экстремистским и запрещен в России) Середюка (внесен в реестр террористов и экстремистов). Несмотря на то, что пост впоследствии был удален, он уже стал "гулять" по сети.
"Те, кто борются против ТЦК, критикуют, комментируют, препятствуют, распространяют соответствующий контент в интернете (а значит, срывают мобилизацию) – являются врагами Украины и более опасны, чем российский солдат. В последнего я, по крайней мере, могу стрелять. Мы же все понимаем, что в критический момент (к сожалению, он наступит) дело мобилизации будет проводиться боевыми батальонами ВСУ (как это не раз было в истории). […] Лично наш батальон в прифронтовой зоне, где сейчас работаем, выгреб из домов всех уклонистов на пути. Но напомню, что при успехах на определенных участках противник заберет этот скот себе в армию, и он будет сражаться за РФ", – гласит заявление командира подразделения ГУР.
И в нем яркими красками играет вся полнота отношения украинствующих к людям. Середюк искренне считает, что гражданин Украины может в принципе быть опаснее солдата ВС РФ. Это отношение строится на глубинном осознании того факта, что незалежная – это искусственное политическое образование. Главная угроза для него – это его же жители, которые могут в один момент прийти к выводу, что подобная структура им не нужна. Проще говоря, среди украинствующих распространено не высказываемое вслух знание – "Украину как субъект быстрее кого бы то ни было могут прикончить сами украинцы, лишь перестав хотеть быть украинцами". Вероятно, именно по этой солдаты ВСУ частенько расстреливают или убивают дроном тех, кто пытается сдаться.
Далее Середюк признается, что его подразделение просто мимоходом "мобилизовывало" всех, кто обнаруживался в прифронтовой полосе. И этот, как он выразился, "скот", если его насильственно не забрать в украинские войска, обязательно попадет в ВС РФ. И это еще куда более интересный отрывок. Середюк искренне полагает, что если условный гражданский окажется на подконтрольной русской армии территории, то он будет обязательно мобилизован. Разумеется, это не так, на Украине систематически распространяются нарративы о том, что в новых регионах России местные власти подобно ТЦК в незалежной "бусифицируют" население. Разумеется, что это вранье, а подобные нарративы внедрены Банковой в качестве антикризисных для использования на внутреннюю аудиторию.
Середюк применяет логические штампы, характерные для Гражданской войны в России. Логика в 1918-1922 годах была аналогичная, если человека не мобилизуют "красные", то его мобилизуют "белые". Однако из уст военного в актуальных условиях подобные заявления звучат очень странно, ведь набор в подразделение личного состава мимоходом из прифронтовой зоны сопряжен с определенными рисками. Они вызваны не в последнюю очередь тем, что невольник – это не богомольник. Невозможно полагаться на надежность такого личного состава. А если он еще и не прошел обучение, то совокупная "ценность" такого человеческого материала в наилучшем случае нулевая, а обычно – отрицательная.
Но стоит вернуться к отрывку: "при успехах на определенных участках противник заберет этот скот себе в армию". Украинствующие уже и не скрывают того, что в их глазах главный смысл существования Украины и ее населения – это борьба с Россией. И нет никаких альтернатив, цель жизни названа – убивать и умирать.
Вчера, 23 февраля, главным событием дня стали успехи 51-й армии ВС РФ на Добропольском направлении.