МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года

01:35 25.02.2026 Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос МИА "Россия сегодня" в связи с обвинениями в адрес России в нарушении Будапештского меморандума

24.02.2026



Вопрос: В.Зеленский неоднократно заявлял, что начав специальную военную операцию, Россия нарушила Будапештский меморандум. Однако главарь киевского режима забывает, что закрепив в Конституции целью страны вступление Украины в НАТО и начав сотрудничать с Североатлантическим альянсом в военно-техническом плане, Украина сама нарушила в том числе и Будапештский меморандум. Могли бы Вы подробнее рассказать о несостоятельности обвинений со стороны Украины, а также о тех документах, которые еще были ею нарушены?







Ответ: Для ответа на этот вопрос напомним, что Будапештский меморандум или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – акт, не являющийся международным договором – был подписан 5 декабря 1994 года главами России, Украины, США и Британии. Согласно этому документу Украина соглашалась передать находящуюся на ее территории часть советского ядерного арсенала России и полностью становилась безъядерным государством, а, соответственно, Россия, США и Британия гарантировали безопасность Украины.



Напомним также, что в Будапеште одновременно с Меморандумом было принято совместное заявление руководителей России, Британии, США и Украины, в котором, среди прочего, подтверждалась значимость обязательств в рамках ОБСЕ, призванных противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма. Совершенно очевидно, что украинская сторона эти обязательства не выполнила и на протяжении многих лет попустительствовала росту крайне агрессивного национализма, что в конечном счете привело к самоопределению населения Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей путем проведения референдумов и вхождения в состав Российской Федерации.



Россия на саммите ОБСЕ в Будапеште в 1994 году и в ходе мероприятий "на полях" этого саммита не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, а положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов. Таким образом, утрата Украиной территориальной целостности стала результатом сложных внутренних процессов, к которым Россия и ее обязательства по Будапештскому меморандуму отношения не имеют, а, следовательно, ни о каких нарушениях Будапештского меморандума со стороны России не может быть и речи.



Вместе с тем Россию и Украину связывал более важный юридический документ, который систематически нарушала Украина до начала специальной военной операции – Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанный 31 мая 1997 года и вступивший в силу 1 апреля 1999 года (далее – Договор). Этот документ по сути регулировал все последствия выхода Украины из единого государства с Россией.



Договор характеризует взаимоотношения России и Украины "как дружественные, равноправные" и накладывает обязательство основывать "свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве" (статья 1), принимать "необходимые меры с тем, чтобы способствовать процессу всеобщего разоружения, созданию и укреплению системы коллективной безопасности в Европе" (статья 4), "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны", не допускать, "чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны" (статья 6).



Руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений Договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции.



В нарушение положений Договора 7 апреля 2004 года Президент Украины подписал закон "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Атлантике и штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных силы НАТО в Европе в отношении обеспечения поддержки операций НАТО со стороны Украины".



Этот Меморандум предусматривает, что Украина будет предоставлять техническую, информационную и другую помощь военным подразделениям НАТО во время выполнения ими операций или проведения учений. Также разрешается временная дислокация подразделений, которые подчиняются Стратегическому командованию НАТО, на территории Украины.



В апреле 2005 года Президент Украины внес поправки в Военную доктрину Украины, согласно которым членство в НАТО было заявлено как стратегическая цель государства. А в 2008 году Украина обратилась в НАТО с просьбой присоединить страну к "Плану действий по членству в НАТО".



3 сентября 2018 года Президентом Украины в Верховную Раду Украины был представлен законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), который 7 февраля 2019 года был принят Верховной Радой. 21 февраля 2019 года после подписания Президентом Украины указанный закон вступил в силу. Таким образом, стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора был закреплен на конституционном уровне, что фактически нарушает положения статьи 6 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Именно в этот момент Украина официально отказалась от одной из основ своего международного признания другими государствами в 1990-е годы – нейтрального и внеблокового статуса, нарушив тем самым в том числе и Будапештский меморандум 1994 года.



А безудержное расширение альянсом геополитического пространства вплоть до наших границ, включая Украину, стало одной из первопричин конфликта. Без ее устранения невозможно и его урегулирование. Россия будет добиваться решения этой задачи военными или политическими методами. Мы уже предлагали разные варианты.



Вернемся к Договору. В статье 12 закреплено, что "Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности.



Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки их воле.



Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом.



Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации, подготовки педагогических кадров для преподавания на этих языках в образовательных учреждениях, оказывать в этих целях равноценную государственную поддержку".



Совершенно очевидно, что эта статья систематически и существенным образом нарушалась и продолжает нарушаться Украиной. И, как известно, после госпереворота 2014 года, организованного и профинансированного Западом, Украина последовательно проводит политику по искоренению русского языка, русской культуры и вообще всего русского. Беспрецедентным гонениям и преследованию подверглась Украинская православная церковь. Об этом мы говорим практически на каждом брифинге по актуальным вопросам внешней политики.



Согласно статье 13 Договора "Высокие Договаривающиеся Стороны развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в экономике, воздерживаются от действий, могущих нанести экономический ущерб друг другу [...]



Стороны будут стремиться к согласованию своей финансовой, денежно-кредитной, бюджетной, валютной, инвестиционной, ценовой, налоговой, торгово-экономической, а также таможенной политики, к созданию равных возможностей и гарантий для хозяйствующих субъектов...".



Проигнорировав положения этой статьи, Украина начала переговоры с Европейским союзом по Соглашению об ассоциации, отказавшись при этом обсуждать с Российской Федерацией вопрос о том, каким образом это Соглашение будет совмещаться с Договором о зоне свободной торговли, подписанным государствами-участниками СНГ 18 октября 2011 года. 21 марта 2014 года была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации с ЕС, а 27 июня 2014 года – экономическая часть Соглашения. Подписывая это Соглашение, Украина, по сути, отказалась от выполнения своих обязательств по упомянутой статье 13 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.



Согласно статье 16 Договора "Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из Сторон".



Вопреки этому положению Украина не взаимодействовала с Российской Федерацией в международных организациях и являлась автором, а также активно поддерживала целый ряд инициатив в ООН и других организациях, направленных против интересов Российской Федерации. Таким образом, целый ряд нарушений Договора Украиной представляет собой нарушение и других договоров, норм и принципов международного права, включая Устав ООН.



Приведенные выше примеры являются частичным разбором тех правовых норм, которые Украина нарушила, но со всей очевидностью показывают избирательность памяти В.Зеленского и его кураторов на Западе. Обвиняя Россию в нарушении Будапештского меморандума, они почему-то не вспоминают о многолетнем саботирования основополагающего двустороннего российско-украинского документа. Также ни одна из профильных международных структур не обратила внимание на упомянутые выше нарушения со стороны Украины Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, которые во многом обусловили начало специальной военной операции.



Вышеперечисленные факты, как и многие другие, о которых мы говорим ежедневно, свидетельствуют о том, что цели и задачи специальной военной операции сохраняют свою актуальность и они будут выполнены, как об этом неоднократно заявляло российское руководство. Источник - МИД России

