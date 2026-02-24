Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве

05:31 25.02.2026

24 февраля 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Документальный фильм "Тайметов. Вестник Победы" узбекского режиссера Эльдара Юлдашева стал победителем IV Международного фестиваля документального кино "RT.Док.Фест" в Москве. Организаторы признали картину лучшим фильмом о герое Второй мировой войны.



Фильм рассказывает о первом узбекском военном летчике Абдусамате Тайметове - фигуре, внесшей значимый вклад в Победу и ставшей одним из символов героизма узбекского народа. Авторы подчеркивают не только его боевой путь, но и малоизвестные эпизоды последнего периода войны.



По итогам конкурса "Тайметов. Вестник Победы" получил статус лучшего документального фильма о героизме военных лет. После этой победы лента будет показана на канале RT.Док.



