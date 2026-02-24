|Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
05:31 25.02.2026
24 февраля 2026
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Документальный фильм "Тайметов. Вестник Победы" узбекского режиссера Эльдара Юлдашева стал победителем IV Международного фестиваля документального кино "RT.Док.Фест" в Москве. Организаторы признали картину лучшим фильмом о герое Второй мировой войны.
Фильм рассказывает о первом узбекском военном летчике Абдусамате Тайметове - фигуре, внесшей значимый вклад в Победу и ставшей одним из символов героизма узбекского народа. Авторы подчеркивают не только его боевой путь, но и малоизвестные эпизоды последнего периода войны.
По итогам конкурса "Тайметов. Вестник Победы" получил статус лучшего документального фильма о героизме военных лет. После этой победы лента будет показана на канале RT.Док.
Отметим, что успех в Москве - не первое достижение проекта. Ранее фильм уже был удостоен награды "Лучший документальный фильм" на Лондонском Independent International Film Festival & Awards SIFFA UK. Кроме того, фильм стал единственным победителем из Узбекистана на XXXIV Международном кинофоруме "Золотой Витязь".