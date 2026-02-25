Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком

12:33 25.02.2026

25.02.2026



Мнение Рона Буссо, обозревателя агентства Reuters



Гонка крупных технологических компаний за лидерство в области искусственного интеллекта может столкнуться с серьезными трудностями из-за проблем в энергетической инфраструктуре США. Эти компании, включая Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta (компания признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена), планируют инвестировать более 600 миллиардов долларов в ИИ к 2026 году, что вызывает опасения у инвесторов относительно прибыльности этой стратегии.



Амбициозные планы США по развитию ИИ могут быть сорваны из-за нехватки турбин, медленного расширения электросетей и бюрократических задержек. Центры обработки данных, которые используются для обучения и развертывания моделей ИИ, требуют огромных объемов энергии для обработки и охлаждения. Крупнейшие объекты в США потребляют более гигаватта непрерывной нагрузки, что достаточно для обеспечения электроэнергией 850 000 домов. Планируемое быстрое строительство этих энергоемких объектов, часто расположенных в отдаленных районах, может потребовать возведения автономных энергетических систем, работающих на газе, возобновляемых источниках энергии или атомной энергетике.



