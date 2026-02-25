|Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
25.02.2026
Мнение Рона Буссо, обозревателя агентства Reuters
Гонка крупных технологических компаний за лидерство в области искусственного интеллекта может столкнуться с серьезными трудностями из-за проблем в энергетической инфраструктуре США. Эти компании, включая Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta (компания признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена), планируют инвестировать более 600 миллиардов долларов в ИИ к 2026 году, что вызывает опасения у инвесторов относительно прибыльности этой стратегии.
Амбициозные планы США по развитию ИИ могут быть сорваны из-за нехватки турбин, медленного расширения электросетей и бюрократических задержек. Центры обработки данных, которые используются для обучения и развертывания моделей ИИ, требуют огромных объемов энергии для обработки и охлаждения. Крупнейшие объекты в США потребляют более гигаватта непрерывной нагрузки, что достаточно для обеспечения электроэнергией 850 000 домов. Планируемое быстрое строительство этих энергоемких объектов, часто расположенных в отдаленных районах, может потребовать возведения автономных энергетических систем, работающих на газе, возобновляемых источниках энергии или атомной энергетике.
Консалтинговая компания Cleanview уже выявила 46 центров обработки данных, которые планируют построить свои собственные электростанции, в основном работающие на газе. Их совокупная мощность составляет около 30% от всей запланированной мощности центров обработки данных в США, что составляет 56 ГВт. В скором времени разработка автономных энергосистем может стать не просто выбором, а необходимостью.
Президент Дональд Трамп, активно выступающий за развитие ИИ в США, заявил в своем обращении к Конгрессу, что технологические компании "обязаны обеспечивать свои собственные потребности в электроэнергии". Он подчеркнул, что они могут строить собственные электростанции на своих заводах, что не приведет к росту цен для потребителей.
Однако давление на энергетическую инфраструктуру уже нарастает. Годовое потребление электроэнергии в США в 2025 году достигло рекордного уровня, составив 4195 тераватт-часов. Цены на электроэнергию по всей стране выросли в среднем на 7% за год по январь включительно. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на электроэнергию будет продолжать расти в среднем почти на 2% в год в период с 2025 по 2030 год, что более чем вдвое быстрее, чем за последнее десятилетие, в основном за счет расширения центров обработки данных, что создает дополнительную нагрузку на электросети.
Энергетические узкие места
Проблемы, которые могут возникнуть в ближайшее время, уже начинают проявляться.
PJM Interconnection, крупнейший оператор электросетей США, контролирующий около 180 ГВт мощности в 13 штатах, предупредил о возможном дефиците электроэнергии до 60 ГВт в ближайшие десятилетия из-за резкого роста спроса со стороны центров обработки данных (ЦОД). Компания также отметила, что к 2027 году в американских электросетях может не хватить мощности и резервов, что увеличит риск отключений.
В прошлом месяце PJM предложил крупным потребителям, включая ЦОД, разработать собственные источники питания или подключиться к системе на условиях, позволяющих оператору снижать выработку электроэнергии.
Еще одна крупная энергетическая сеть страны, Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), также может столкнуться с перегрузкой из-за значительного увеличения спроса на услуги ЦОД.
В декабре ERCOT объявила о планах подключения проектов с общей нагрузкой 226 ГВт, что примерно втрое превышает текущую суммарную мощность всех ЦОД США. Многие из этих проектов предполагают мощность более 1 ГВт.
Кроме того, ЦОД могут столкнуться с трудностями в приобретении газовых турбин, необходимых для их работы. Производители газовых турбин, такие как GE Vernova и Siemens Energy, предупредили, что не смогут удовлетворить растущий спрос, особенно со стороны производителей электроэнергии. Руководители этих компаний отметили, что все ветроэнергетические установки уже распроданы на годы вперед, а сроки поставки крупных турбин сдвинулись до конца 2020-х годов.
Инвестиции в энергетику
Быстрый рост спроса на электроэнергию в США стимулирует крупные инвестиции в стареющую энергосистему страны. Например, в Техасе ERCOT планирует увеличить ежегодные расходы с 414 миллионов долларов в 2025 году до 585 миллионов долларов к 2027 году. Однако остается открытым вопрос, будет ли этого достаточно для удовлетворения потребностей.
Не только США пытаются наверстать упущенное. Глобальные инвестиции в электросети также не успевают за темпами ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей.
Согласно недавнему отчету МЭА, более 2500 ГВт проектов по всему миру, включая возобновляемые источники энергии, системы хранения и крупные электростанции, включая ЦОД, все еще ожидают подключения к сети. Это ставит под угрозу около пятой части мирового строительства центров обработки данных.
МЭА прогнозирует, что для удовлетворения мирового спроса на электроэнергию до 2030 года потребуется ежегодное увеличение инвестиций в электросети на 50% по сравнению с текущими 400 миллиардами долларов. Также необходимо значительно расширить цепочки поставок, связанные с электросетями.
Стремительное развитие центров обработки данных для поддержки глобальной гонки в области искусственного интеллекта станет ключевой экономической тенденцией этого десятилетия, а возможно, и всего столетия.
Однако удовлетворение растущего спроса на электроэнергию может оказаться сложной задачей, что может ограничить развитие искусственного интеллекта реальными физическими ограничениями.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters