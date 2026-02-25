 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Среда, 25.02.2026
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
Архив
Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
12:33 25.02.2026

25.02.2026

Мнение Рона Буссо, обозревателя агентства Reuters

Гонка крупных технологических компаний за лидерство в области искусственного интеллекта может столкнуться с серьезными трудностями из-за проблем в энергетической инфраструктуре США. Эти компании, включая Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta (компания признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена), планируют инвестировать более 600 миллиардов долларов в ИИ к 2026 году, что вызывает опасения у инвесторов относительно прибыльности этой стратегии.

Амбициозные планы США по развитию ИИ могут быть сорваны из-за нехватки турбин, медленного расширения электросетей и бюрократических задержек. Центры обработки данных, которые используются для обучения и развертывания моделей ИИ, требуют огромных объемов энергии для обработки и охлаждения. Крупнейшие объекты в США потребляют более гигаватта непрерывной нагрузки, что достаточно для обеспечения электроэнергией 850 000 домов. Планируемое быстрое строительство этих энергоемких объектов, часто расположенных в отдаленных районах, может потребовать возведения автономных энергетических систем, работающих на газе, возобновляемых источниках энергии или атомной энергетике.



Консалтинговая компания Cleanview уже выявила 46 центров обработки данных, которые планируют построить свои собственные электростанции, в основном работающие на газе. Их совокупная мощность составляет около 30% от всей запланированной мощности центров обработки данных в США, что составляет 56 ГВт. В скором времени разработка автономных энергосистем может стать не просто выбором, а необходимостью.

Президент Дональд Трамп, активно выступающий за развитие ИИ в США, заявил в своем обращении к Конгрессу, что технологические компании "обязаны обеспечивать свои собственные потребности в электроэнергии". Он подчеркнул, что они могут строить собственные электростанции на своих заводах, что не приведет к росту цен для потребителей.

Однако давление на энергетическую инфраструктуру уже нарастает. Годовое потребление электроэнергии в США в 2025 году достигло рекордного уровня, составив 4195 тераватт-часов. Цены на электроэнергию по всей стране выросли в среднем на 7% за год по январь включительно. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на электроэнергию будет продолжать расти в среднем почти на 2% в год в период с 2025 по 2030 год, что более чем вдвое быстрее, чем за последнее десятилетие, в основном за счет расширения центров обработки данных, что создает дополнительную нагрузку на электросети.

Энергетические узкие места

Проблемы, которые могут возникнуть в ближайшее время, уже начинают проявляться.

PJM Interconnection, крупнейший оператор электросетей США, контролирующий около 180 ГВт мощности в 13 штатах, предупредил о возможном дефиците электроэнергии до 60 ГВт в ближайшие десятилетия из-за резкого роста спроса со стороны центров обработки данных (ЦОД). Компания также отметила, что к 2027 году в американских электросетях может не хватить мощности и резервов, что увеличит риск отключений.

В прошлом месяце PJM предложил крупным потребителям, включая ЦОД, разработать собственные источники питания или подключиться к системе на условиях, позволяющих оператору снижать выработку электроэнергии.

Еще одна крупная энергетическая сеть страны, Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), также может столкнуться с перегрузкой из-за значительного увеличения спроса на услуги ЦОД.

В декабре ERCOT объявила о планах подключения проектов с общей нагрузкой 226 ГВт, что примерно втрое превышает текущую суммарную мощность всех ЦОД США. Многие из этих проектов предполагают мощность более 1 ГВт.

Кроме того, ЦОД могут столкнуться с трудностями в приобретении газовых турбин, необходимых для их работы. Производители газовых турбин, такие как GE Vernova и Siemens Energy, предупредили, что не смогут удовлетворить растущий спрос, особенно со стороны производителей электроэнергии. Руководители этих компаний отметили, что все ветроэнергетические установки уже распроданы на годы вперед, а сроки поставки крупных турбин сдвинулись до конца 2020-х годов.

Инвестиции в энергетику

Быстрый рост спроса на электроэнергию в США стимулирует крупные инвестиции в стареющую энергосистему страны. Например, в Техасе ERCOT планирует увеличить ежегодные расходы с 414 миллионов долларов в 2025 году до 585 миллионов долларов к 2027 году. Однако остается открытым вопрос, будет ли этого достаточно для удовлетворения потребностей.

Не только США пытаются наверстать упущенное. Глобальные инвестиции в электросети также не успевают за темпами ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей.

Согласно недавнему отчету МЭА, более 2500 ГВт проектов по всему миру, включая возобновляемые источники энергии, системы хранения и крупные электростанции, включая ЦОД, все еще ожидают подключения к сети. Это ставит под угрозу около пятой части мирового строительства центров обработки данных.

МЭА прогнозирует, что для удовлетворения мирового спроса на электроэнергию до 2030 года потребуется ежегодное увеличение инвестиций в электросети на 50% по сравнению с текущими 400 миллиардами долларов. Также необходимо значительно расширить цепочки поставок, связанные с электросетями.

Стремительное развитие центров обработки данных для поддержки глобальной гонки в области искусственного интеллекта станет ключевой экономической тенденцией этого десятилетия, а возможно, и всего столетия.

Однако удовлетворение растущего спроса на электроэнергию может оказаться сложной задачей, что может ограничить развитие искусственного интеллекта реальными физическими ограничениями.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772011980


