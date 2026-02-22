Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века

Дилав Хутагт (Тэло-тулку) Жамсранжав Башлуу



На очередном заседании правительства было принято решение опубликовать 1039 страниц из 1133 страниц документов, касающихся Дилава Хутагта (Тэло-тулку) Жамсранжава Башлуу, которые хранятся в Специальном архиве Главного управления разведки, а также раскрыть 1039 страниц документов, не указанных в Законе о государственной и служебной тайне, сообщило Управление по связям с общественностью правительства.



Созданное в 1922 году как Департамент внутренней безопасности, это государственное агентство провело десятки разведывательных операций для обеспечения независимости и безопасности страны, самой значительной из которых стала секретная операция по переброске Дилава Хутагта Жамсранжава Башлуу за границу.



Разведывательное агентство нового поколения Монголии создало для него шпионскую легенду. Согласно этой легенде, Жамсранжав был видным буддийским деятелем и влиятельным монахом, поэтому Банчин-Богдо (Панчен-лама) считал его заслуживающим доверия. Будучи высокопоставленным монахом, он был арестован в связи с делом "Эрэгдэндагва 38", у него конфисковали скот, и он был освобожден, получив двухлетний условный срок. Впоследствии, в 1928 году, он запросил у Департамента внутренней безопасности разрешение на поездку к Банчин-Богду, но из-за задержек и других проблем был разработан план отправки его к Банчин-Богду под видом "побега из Монголии". В феврале 1931 года Дилав Хутагт был отправлен через границу. Позже его объявили "сбежавшим из страны после осуждения по делу Эрэгдэндагва 38" среди других людей, бежавших из Монголии и Внутренней Монголии. Первоначально это служило убедительным прикрытием, но позже из-за сложных обстоятельств того времени, это прикрытие стало образом жизни реального "беглеца".



Дилав Хутгат Жамсранжав Башлуу, который в течение шести лет работал советником Чан Кайши вместе с известным американским ученым Оуэном Латтимором, оказал огромное влияние на признание независимости Монголии Китаю со стороны Гоминьдана. Когда Латтимор приехал в Монголию, он сказал: "Дилав Хутгат - человек, внесший значительный вклад в признание независимости Монголии Китаем. Вы должны это правильно понять".



Жамсранжав Башлуу (монг. Башлуугийн Жамсранжав; 8 октября 1884, Засагту-ханский аймак (ныне Завхан аймак) - 7 апреля 1965, Нью-Йорк) - Тэло-тулку (монг. Дилова хутагт) XI (V), монгольский религиозный и государственный деятель, монголовед.



До сих пор преобладало мнение, что 26 февраля 1931 года, опасаясь за свою жизнь, Дилов Хутагт бежал из Монгольской Республики во Внутреннюю Монголию, за что получил на родине прозвище предателя и беглеца. Там, скрываясь под именами "лейтенант Жамсран" и "Гун", он сотрудничал с режимами Чан Кайши и прояпонским режимом Мэнцзяна в Деванге, встречаясь с Панчен-ламой и молодым 14-м Далай-ламой во время своего трехлетнего пребывания в Тибете. Он участвовал в избрании девятого Богдо Гэгээна на пост Хубилгана.



В 1950 году американский востоковед О. Латтимор предложил Жамсранжаву эмигрировать в США, где тот начал читать курс лекций по монголоведению в Балтиморском университете. Стал хамбо-ламой храма Ницан, построенного в Хауэлле на средства калмыцкой общины штата Нью-Джерси. В 1960 году Жамсранжав присутствовал на заседании Генассамблеи ООН, включившей Монгольскую республику в состав Организации на основании Декларации о предоставлении независимости бывшим колониям, сыграв немалую роль в переубеждении Чан Кайши, ранее считавшего страну частью Китайской республики.



Жамсранжав скончался 7 апреля 1965 года в Нью-Йорке. Следующим Дилова-хутухтой стал калмык американского происхождения Э. Б. Омбадыков, избранный впоследствии Шаджин-ламой Калмыкии.



Биография



Ранние годы и образование



Жамсранжав родился 8 октября 1884 года в Гун-Загдсамбарском хошуне Дзасагту-ханского аймака империи Цин (ныне сомон Тудэвтэй аймака Завхан) в местности на южном склоне горы Баян-Айраг, на берегу озера Ойгон-Нуур в семье 67-летнего арата Башлуу и 48-летней Гимбээ. Он был третьим ребенком в семье, а по матери приходился двоюродным братом другому именитому хубилгану - Джалханцза-хутухте Дамдинбазару. Семья была небогатой, располагала всего двадцатью овцами, четырьмя коровами и двумя лошадьми. Перерождение Дилова-хутухты среди еще сорока детей, подходящих по признакам, опознал в пятилетнем Жамсранжаве Нарованчин-хутухта, - эти двое хубилганов традиционно проживали в Нарованчин-хийде и опознавали друг друга по очереди. С пяти лет Жамсранжав перебрался в монастырь и начал изучать тибетский язык и учить наизусть буддийские тексты. В шесть лет начал практиковаться в переводе на монгольский, а в двенадцать уже свободно переводил буддийские сутры с тибетского на монгольский и обратно. В семь лет принял обеты рабджунга, в 21 год стал гецулом, в 25 - цорджи, а в 29 лет - ваджрачарьей.



В богдо-ханской Монголии и МНР



В 1911 году Дилова-хутухта Жамсранжав выказал активное сочувствие событиям национальной революции, был одним из вдохновителей национально-освободительного движения. В 1919 году выполнял особые поручения на западной и южной границах, назначался войсковым ламой в армию Хатан-Батора Максаржава. В автобиографии Жамсранжава указано, что он вместе с Максаржавом и Бодо впервые поехал в Советскую Россию за помощью против китайской оккупации, однако делегация была вынуждена повернуть от Кяхты из-за отсутствия официального письма от Богдо-хана. По тому же источнику, в 1919 году Жамсранжав направился в северо-западную Монголию и Туву вместе с Максаржавом для усмирения волнений. Но Максаржав не позволил ему долгое время находиться с войсками, так как считал это слишком опасным.



В 1920 году был назначен на пост первого заместителя сайда (министра) Улясутая, позже стал сайдом и сохранял этот пост до установления власти Монгольской народной партии. В 1922 году вышел в отставку, в 1923 году временно вновь был назначен в Улясутай.



В 1930 году был осужден на 5 лет с отсрочкой исполнения приговора по делу тайджи Эрэгдэндагвы, обвинявшегося в намерении отправить письмо Панчен-ламе с сообщением о том, что жизнь в стране ухудшается, и с просьбой о помощи. Обвинявшийся по этому делу Манджушри-хутухта получил 10 лет с отсрочкой исполнения, Егуузэр-хутухта IV Жамсранжавын Галсандаш и много других духовных и светских лиц было расстреляно по обвинению в сношениях с Панчен-ламой IX, гоминьдановским Китаем и Японской империей. Дилова-хутухта, предвидя будущую расправу, вскоре сумел тайно выехать из Монголии, а Манджушри-хутухта не выехал и через несколько лет был расстрелян.



Эмиграция



