Среда, 25.02.2026
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦАПочему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
16:36 25.02.2026

Стало известно, почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине

Вчера на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций состоялось голосование по резолюции "Поддержка продолжительного мира в Украине", приуроченное к четвертой годовщине начала военных действий.

Из 193 стран-членов ООН документ поддержали представители 107 стран, 86 стран не поддержали резолюцию, из них: 12 проголосовали против, 51 - воздержалось, 23 - не участвовали.

Против резолюции выступили, в частности, Россия, Белоруссия, Иран, Куба и КНДР, среди воздержавшихся - США, Китай, Бразилия и Индия. Из стран Евросоюза воздержалась Венгрия. С КНР все понятно - у них проблема с Тайванем, с одной стороны. С другой, Китай обычно не поддерживает антироссийские резолюции.

[Страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан - воздержались, а Афганистан и Туркменистан не принимали участия в голосовании.]

Резолюция призывает к немедленному и полному прекращению огня на Украине, обмену военнопленными по формуле "все на всех" и освобождению всех "незаконно задержанных и депортированных гражданских". В документе выражается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как выясняется, именно пункты по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины не устроили Соединенные Штаты, которые в итоге отказались голосовать за принятие резолюции. На сайте ООН указано:

США предлагали удалить из проекта резолюции два абзаца, касавшихся именно суверенитета и территориальной целостности, а также Устава ООН. Однако страны отказались проводить голосование по предложению Соединенных Штатов, и проект резолюции был принят в первоначальном виде.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила на заседании ГА ООН, что ослабление или исключение этих формулировок "стало бы очень опасным сигналом о том, что эти фундаментальные принципы подлежат обсуждению".

Резолюции, принятые Генассамблеей ООН, в отличие от Совета безопасности, не являются обязательными к исполнению. Голосования по ним скорее интересны тем, какие именно страны выступили в поддержку, либо против. Отказ от голосования, да еще по конкретным пунктам, четко указывает на позицию государства.

В контексте откровенно буксующих переговоров по мирному завершению украинского конфликта, позиция США означает, что в одном из главных вопросов, который не удается согласовать Москве и Киеву, а именно территорий, Вашингтон занимает позицию, которую откровенно не приемлет Зеленский и его окружение. В ходе обсуждения проекта резолюции заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что формулировки о суверенитете и территориальной целостности Украины не способствуют прогрессу в мирном урегулировании, а скорее отвлекают от переговоров.

***

Тенденция

Пик поддержки 2022–23 годы: В первые два года СВО украинские резолюции стабильно набирали более 140 голосов "за".

Спад в 2025-26 годах: Количество поддержавших Киев стран снизилось до минимума (93-107 голосов) на фоне изменения позиции США и мирных планов.

Источник - Военное обозрение
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772026560


