Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА

16:36 25.02.2026

Стало известно, почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине



Вчера на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций состоялось голосование по резолюции "Поддержка продолжительного мира в Украине", приуроченное к четвертой годовщине начала военных действий.



Из 193 стран-членов ООН документ поддержали представители 107 стран, 86 стран не поддержали резолюцию, из них: 12 проголосовали против, 51 - воздержалось, 23 - не участвовали.



Против резолюции выступили, в частности, Россия, Белоруссия, Иран, Куба и КНДР, среди воздержавшихся - США, Китай, Бразилия и Индия. Из стран Евросоюза воздержалась Венгрия. С КНР все понятно - у них проблема с Тайванем, с одной стороны. С другой, Китай обычно не поддерживает антироссийские резолюции.



[Страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан - воздержались, а Афганистан и Туркменистан не принимали участия в голосовании.]



Резолюция призывает к немедленному и полному прекращению огня на Украине, обмену военнопленными по формуле "все на всех" и освобождению всех "незаконно задержанных и депортированных гражданских". В документе выражается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.



Как выясняется, именно пункты по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины не устроили Соединенные Штаты, которые в итоге отказались голосовать за принятие резолюции. На сайте ООН указано:



США предлагали удалить из проекта резолюции два абзаца, касавшихся именно суверенитета и территориальной целостности, а также Устава ООН. Однако страны отказались проводить голосование по предложению Соединенных Штатов, и проект резолюции был принят в первоначальном виде.



Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила на заседании ГА ООН, что ослабление или исключение этих формулировок "стало бы очень опасным сигналом о том, что эти фундаментальные принципы подлежат обсуждению".



Резолюции, принятые Генассамблеей ООН, в отличие от Совета безопасности, не являются обязательными к исполнению. Голосования по ним скорее интересны тем, какие именно страны выступили в поддержку, либо против. Отказ от голосования, да еще по конкретным пунктам, четко указывает на позицию государства.



В контексте откровенно буксующих переговоров по мирному завершению украинского конфликта, позиция США означает, что в одном из главных вопросов, который не удается согласовать Москве и Киеву, а именно территорий, Вашингтон занимает позицию, которую откровенно не приемлет Зеленский и его окружение. В ходе обсуждения проекта резолюции заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что формулировки о суверенитете и территориальной целостности Украины не способствуют прогрессу в мирном урегулировании, а скорее отвлекают от переговоров.



***



Тенденция



Пик поддержки 2022–23 годы: В первые два года СВО украинские резолюции стабильно набирали более 140 голосов "за".



Спад в 2025-26 годах: Количество поддержавших Киев стран снизилось до минимума (93-107 голосов) на фоне изменения позиции США и мирных планов.