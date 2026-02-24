Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане

17:43 25.02.2026

Узбекистан начал разведку углеводородов на трех блоках в Афганистане.

24.02.2026



Специализированная компания Uzbek Overseas Geology Company (создана в феврале 2025 года) начала работы на трех новых участках в провинции Балх:



Блоки: Мухаммад-Джандагар, Шамар и Ахмадабад.



Цель: поиск не только нефти и газа, но и месторождений меди и железа.



Напомним, соглашение о проведении поисковых и геологоразведочных работ по углеводородным месторождениям подписали соответствующие ведомства двух стран в 2025 году.