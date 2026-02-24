|Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
17:43 25.02.2026
Узбекистан начал разведку углеводородов на трех блоках в Афганистане.
24.02.2026
Специализированная компания Uzbek Overseas Geology Company (создана в феврале 2025 года) начала работы на трех новых участках в провинции Балх:
Блоки: Мухаммад-Джандагар, Шамар и Ахмадабад.
Цель: поиск не только нефти и газа, но и месторождений меди и железа.
Напомним, соглашение о проведении поисковых и геологоразведочных работ по углеводородным месторождениям подписали соответствующие ведомства двух стран в 2025 году.