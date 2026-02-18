ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек

17:55 25.02.2026

ЕАБР: рост населения Центральной Азии требует рывка в сфере энергетики и воды



Глава банка Николай Подгузов напомнил, что ЕАБР участвует в финансировании проектов по модернизации ирригации, создания водосберегающих технологий и внедрения цифрового учета воды в регионе



АЛМА-АТА, 22 февраля. /ТАСС/. Население Центральной Азии может достичь к 2040 году 96 млн человек, что создаст огромную нагрузку на инфраструктуру, поэтому в регионе необходим рывок в сфере энергоэффективности, воды и транспорта. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов.



