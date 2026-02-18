 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.02.2026
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:55 25.02.2026

ЕАБР: рост населения Центральной Азии требует рывка в сфере энергетики и воды

Глава банка Николай Подгузов напомнил, что ЕАБР участвует в финансировании проектов по модернизации ирригации, создания водосберегающих технологий и внедрения цифрового учета воды в регионе

АЛМА-АТА, 22 февраля. /ТАСС/. Население Центральной Азии может достичь к 2040 году 96 млн человек, что создаст огромную нагрузку на инфраструктуру, поэтому в регионе необходим рывок в сфере энергоэффективности, воды и транспорта. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов.



"К 2040 году, по нашим оценкам, население Центральной Азии может достичь 96 млн человек. Это должно стать драйвером для экономики, однако вместе с этим такая численность - огромная нагрузка на инфраструктуру. Для комфортного развития нужен рывок в энергоэффективности, современной мобильности и управлении водными ресурсами", - отметил глава ЕАБР.

Он подчеркнул, что регион "один из самых уязвимых к климатическим изменениям регионов в мире". "По прогнозам, дефицит воды будет нарастать и к 2028 году может составить от 5 до 12 куб. км в год", - указал Подгузов. Он подчеркнул, что существенный объем водных ресурсов теряется в регионе из-за устаревшей инфраструктуры. Глава ЕАБР напомнил, что банк участвует в финансировании проектов по модернизации ирригации, создания водосберегающих технологий и внедрения цифрового учета воды в Центральной Азии.

Подгузов также отметил влияние географического фактора на развитие региона. "Регион удален от океанских портов более чем на 3 тыс. км. Из-за этого торговля дорожает на 20-40%, а экономика ежегодно теряет до 1,5 процентных пункта роста. Получается такой "налог на расстояние", - сказал он. По оценке главы банка, решить эту проблему можно, только повысив транспортную связанность. "По этой причине ЕАБР предложил концепцию Евразийского транспортного каркаса: сеть коридоров, которая снижает логистические издержки и ускорит торговлю".

"Сейчас транспортные маршруты в основном идут с востока на запад. Но не менее важны направления север - юг и потенциальный Трансафганский коридор. Они откроют для региона рынки Южной Азии и Персидского залива", - заявил Подгузов.

Он отметил, что Центральная Азия - один из самых быстрорастущих регионов мира, в 2026 году ЕАБР ожидает, что общая экономика пяти стран региона может достичь $600 млрд. "Но [...] чтобы двигаться вперед и достигать больших результатов, сначала надо понять, как ответить на стоящие перед регионом вызовы: демографию, транспорт и обеспечение водой. Эти три вызова очень сильно связаны друг с другом", - считает глава ЕАБР.

По данным ЮНИСЕФ, к 2025 году население региона достигло свыше 84 млн человек.

О банке

В январе Евразийскому банку развития, созданному в 2006 году по инициативе России и Казахстана, исполнилось 20 лет. Его штаб-квартира находится в Алма-Ате.

ЕАБР - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность в Евразии с целью расширения экономических связей и всестороннего развития стран-участниц: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В 2025 году к банку присоединился Узбекистан.

***

Население стран Центральной Азии
(прибл. на 2024-2025 гг.)
Узбекистан - 37,5 млн
Казахстан - 20,3 млн
Таджикистан - 10,3 млн
Кыргызстан - 7,2 млн
Туркменистан - 7,0 млн
ИТОГО - 82,3 млн

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772031300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Общественность Карагандинской области поддержала проект новой Конституции
- Благодаря поддержке Главы государства третий год подряд выделяются большие средства – Олжас Бектенов о финансировании посевной кампании в размере 1 трлн тенге
- Олжас Бектенов обсудил с губернатором Оренбургской области РФ Евгением Солнцевым вопросы приграничного сотрудничества
- Специалисты атомной энергетики будут проходить обучение по программе "Болашак"
- В 2026 году в Казахстане планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
- Развитие химической промышленности рассмотрено на заседании штаба по обеспечению экономического роста
- Кадровые перестановки
- Аида Балаева провела встречу с Представителем Структуры "ООН-Женщины" в Казахстане Джерен Гюрес
- ЕАЭС: взаимное признание ученых званий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  