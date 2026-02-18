Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу

18:39 25.02.2026

Лондонская биржа открывает новые возможности для монгольского горнорудного сектора



Улан-Батор, 25 февраля, 2026 /МОНЦАМЭ/. Горнодобывающие компании Монголии после регистрации могут вести деятельность и привлекать капитал на Лондонской фондовой бирже.



В ходе рабочего визита в Великобританию министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням встретился в Лондоне с генеральным директором Лондонской фондовой биржи Юлией Хоггетт.



Стороны обсудили вопросы содействия регистрации монгольских горнодобывающих компаний на Лондонской фондовой бирже, привлечения инвестиций, а также расширения инструментов Монгольской биржи горнодобывающей продукции за счет внедрения новых финансовых инструментов.



Кроме того, была достигнута договоренность об использовании механизмов фондового рынка для передачи долей в горнодобывающих проектах гражданам через Фонд благосостояния, повышении их финансовой грамотности и осведомленности, а также об изучении возможностей сотрудничества в сфере применения электронных торговых платформ.



Встреча имеет важное значение для вывода монгольских горнодобывающих компаний на международный финансовый рынок, открытия новых источников инвестиций и повышения финансовой грамотности населения.



Лондонская фондовая биржа, основанная в 1801 году, входит в число крупнейших бирж мира. На ней котируются акции более 1000 компаний из более чем 60 стран, а общая рыночная капитализация превышает 6 триллионов долларов США. В этой капитализации горнодобывающий сектор занимает примерно 700 млрд долларов США.