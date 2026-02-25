При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту

Бахрейн, 17 февраля 2026 г. - При поддержке ЕАБР вышел официальный перевод шариатских стандартов на русский язык, подготовленный Центром содействия развитию исламского финансирования (AAOIFI). [AAOIFI - Организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых учреждений]. Это ключевой документ, регулирующий шариатские требования к исламским финансовым продуктам.



Русскоязычное издание является фундаментальным ориентиром для банков, инвестиционных фондов, финтех-компаний, исследователей и других заинтересованных лиц в странах СНГ и Центральной Азии, стремящихся к полному соответствию глобальным стандартам в области исламских финансов. Данный выпуск - уже третье издание полного текста шариатских стандартов на русском языке для Евразийского региона и второе издание стандартов, утвержденных до 2021 года.



Перевод выполнен с учетом строгих требований AAOIFI. Новое издание охватывает тот же перечень стандартов (с 1 по 61), что в прошлое издание, а также содержит ряд стилистических уточнений по переводу. Часть тиража будет распространена среди библиотек и некоммерческих организаций.



"Русскоязычный перевод стандартов AAOIFI - мост между международным рынком исламского финансирования и растущим перспективным рынком стран Евразийского региона. Мы работаем над тем, чтобы наши стандарты были доступными во всех точках земного шара, а пространство СНГ является важным новым рынком для исламского финансирования, который может стать образцовой моделью для глобального рынка", - отметил Омар Мустафа Ансари, генеральный секретарь AAOIFI.



Цифры и факты:

- Прогноз роста: +15-30% ежегодно .

- Стандарты охватывают: ключевые контракты исламского финансирования, обеспечительные договоры, вопросы урегулирования задолженности, банковские операции и сделки, закят и вакфы, и другие направления.



Согласно Докладу ЕАБР "Будущее исламского финансирования в Центральной Азии", прогнозируется рост активов исламского банкинга в Центральной Азии до 6,3 млрд долларов США в 2033 году.



Справочно:



Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.



ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".



AAOIFI - международная независимая организация по разработке стандартов рынка исламских финансов, головной офис которой находится в Королевстве Бахрейн. 200+ стандартов, 50+ стран применения.