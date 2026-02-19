ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля

00:05 26.02.2026

ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 февраля в разрезе СВО. Русские войска из состава группировки "Восток" навязали ВСУ свое видение развития оперативной картины боев на Запорожском направлении. Украинские войска начали готовить оборону Одессы. В незалежной в очередной раз признались, что военкомы не имеют никакого права отлавливать людей для отправки на фронт.



