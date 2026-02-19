|ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
00:05 26.02.2026
ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 25 февраля в разрезе СВО. Русские войска из состава группировки "Восток" навязали ВСУ свое видение развития оперативной картины боев на Запорожском направлении. Украинские войска начали готовить оборону Одессы. В незалежной в очередной раз признались, что военкомы не имеют никакого права отлавливать людей для отправки на фронт.
Переписать сценарий под себя
Части 36-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ рывком овладели Рождественским, расположенным северо-западнее Гуляйполя. Министерство обороны России официально объявило об этом успехе. Вероятно, группировка ВСУ, до недавнего времени пытавшаяся прорвать фронт на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, выдохлась – "карета превратилась в тыкву". Несмотря на то, что неприятель в попытках перейти в контрнаступление понес огромные потери в людях и технике, преждевременно говорить о том, что опасность миновала.
Стоит предположить, что русские войска рывком на Рождественское вынуждают противника сместить фокус внимания с Терноватого, что упрочит позиции наших штурмовиков, обороняющих населенный пункт. В ряде эпизодов отражения накатов ВСУ положение ВС РФ в Терноватом было крайне угрожающим. Данное утверждение также касается и полосы 29-й армии, которая сдерживает неприятеля, действующего от пгт Покровское и сел Коломийцы и Великомихайловка.
Украинские войска меняют тактику, начиная действовать по принципу просачивания малыми группами вглубь нашей оборонительной зоны. Таким образом передний край 29-й ОА больше напоминает "слоеный пирог", где позиция N держится русскими штурмовиками, а на соседней с ней опорной точке сидят солдаты незалежной. Данная ситуация не является критически опасной в глобальном плане, но так или иначе неприятель осуществляет постоянную активность, что требует от командования ВС РФ "остудить пыл" ВСУ.
Контроль над Рождественским, которое является самой западной точкой продвижения наших соединений за рекой Гайчур, имеет все перспективы заставить украинские части играть по сценарию России. Конечно, передовым подразделениям 36-й армии придется тяжело. Удержание села будет представлять из себя "оборону аванпоста", когда по фронту и по флангам находится противник, а связь с тылом может быть нарушена. Но по опыту удержания Терноватого можно сказать, что у неприятеля нет возможности "дожимать", его потери будут запредельными. ВСУ предпочитают обходить узлы сопротивления и пытаться нарушать взаимодействие между ними, но огневое превосходство ВС РФ делает этот подход хронически бесплодным. Таким образом, Рождественское – это перенос "центра тяжести" боев из полосы 29-й армии в зону ответственности 36-й. Он в перспективе позволит и далее развивать наступление во фланг Ореховскому укрепрайону, что полностью противоречит изначальному замыслу украинского командования, которое надеялось изгнать русских бойцов за Гайчур и сорвать наступление на Запорожском направлении.
Русский город Одесса
Командующий силами территориальной обороны оперативного командования ВСУ "Юг" (территориальный орган военного управления) Носиков в интервью украинскому YouTube-каналу "Штаб-квартира" заявил о том, что Одесская область и сама Одесса готовятся к обороне.
"На данный момент мы очень серьезно готовим к круговой обороне Одессу. Мы очень серьезно готовим к круговой обороне всю Одесскую область. Это очень сложная система разнообразных фортификационных сооружений и разнотипных инженерных заграждений", – сказал Носиков.
Данное заявление в условиях текущих дипломатических контактов по мирному урегулированию выглядят крайне странно. Фортификация местности на западе Херсонской области предельно ясна, даже восток Николаевской области и сам Николаев могут укрепляться противником "на всякий случай" на оперативную глубину от текущей ЛБС по Днепру. Но подготовка к боям Одесской области и самой Одессы говорит об одном – Банковая не ждет никаких результатов от мирных переговоров, так как намеревается саботировать урегулирование. То есть Киев лишь имитирует желание договариваться, а сам готовится к затягиванию конфликта.
Можно было бы оспорить вышеприведенные тезисы предположением, что речь идет о подготовке отражения морского десанта, ведь дистанция хода по морю от юго-западной окраины Херсонщины до Одессы порядка 60 км. Но Носиков акцентировал внимание на том, что готовятся оборонительные обводы города, подразумевающие бои в первую очередь на суше.
Нардеп Камельчук ("Слуга народа") в интервью прямо заявил, что украинцы, точнее украинки, которые ныне составляют большинство городского населения незалежной, выйдут на Майдан, если условия мира будут несправедливы.
Представитель партии Зеленского в парламенте еще раз подтвердил тезис Банковой про народное недовольство из-за невыгодных условий. Единственное, что остается, – это порекомендовать одесситам запастись терпением и дождаться русских солдат.
"Не имеем права делать то, что делаем"
Пресс-секретарь ТЦК по городу Полтава Истомин исчерпывающе ответил на целый веер вопросов касательно правомочности насильственных действий сотрудников военкоматов и много чего еще.
"Да, задержание должны проводить исключительно полицейские. Почему происходит то, что мы видим? Я считаю, что если бы … Не хочется просто критиковать другие силовые структуры. Не от хорошей жизни ТЦК этим занимаются. Должна это проводить полиция, при чем может это делать без участия ТЦК", – сказал он в интервью украинскому интернет-изданию Telegraf.
В очередной раз подтвердились доводы омбудсмена Лубенца и других спикеров о том, что ТЦК не имеют никакого права задерживать и тем более "паковать" людей для дальнейшей отправки в окопы. Вместе с этим развеяны мифы о том, что "бусификация" – это выдумка Москвы, и, мол, на самом деле якобы в военкоматы стоят очереди добровольцев.
В этой связи хочется вспомнить сообщение киевского ТЦК с речью командира батальона ГУР Середюка (признан террористом и экстремистом в РФ), в которой он назвал всех, кто сопротивляется военкомам, врагами Украины. То есть сопротивление неправомочным, даже преступным действиям, по мнению этого "гения", это враждебный акт в отношении чего-либо. Таким образом, можно развить логику комбата ГУР и признать преступниками всех, кто сопротивляется грабителям или носит кошелек в недоступном для карманника месте. Понятие законности на Украине утрачено во всех эшелонах, начиная от уровня президента, утратившего легитимность, и заканчивая "военкомами", обеспечивающими мобилизационные мероприятия. На незаконность порядка их проведениям и указал Истомин.
Учитывая факт того, что понятия законности и государства тесно и неразрывно связаны друг с другом, реальное положение вещей на Украине говорит о том, что государства-то как такового уже и нет. Есть территория с внешним управлением и бессодержательной атрибутикой государства. То, что такие квазигосударственные образования в итоге неминуемо разваливаются, попутно проходя этап "вооруженных переворотов" в том или ином количестве, даже и говорить не стоит. Это не домыслы и даже не "экспертиза" – это исторически доказанная аксиома.
Вчера, 24 февраля, главным событием дня стало возобновление наступления ГрВ "Север" ВС РФ против ключевой линии обороны ВСУ севернее Сум.