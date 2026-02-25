Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске

01:05 26.02.2026

США потребовали от Украины прекратить атаки трубопровода в Новороссийске



США выразили протест против атак на КТК из-за рисков для своих инвестиций в Казахстане



Администрация президента США Дональда Трампа заявила протест в связи с атакой на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Это вызвало беспокойство из-за угрозы американским инвестициям в проекты, связанные с поставками нефти из Казахстана. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Украины в США Ольгу Стефанишину.



