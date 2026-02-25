|Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
01:05 26.02.2026
США потребовали от Украины прекратить атаки трубопровода в Новороссийске
25.02.2026
США выразили протест против атак на КТК из-за рисков для своих инвестиций в Казахстане
Администрация президента США Дональда Трампа заявила протест в связи с атакой на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Это вызвало беспокойство из-за угрозы американским инвестициям в проекты, связанные с поставками нефти из Казахстана. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Украины в США Ольгу Стефанишину.
По ее словам, Украина получила предупреждение от Госдепартамента США о необходимости избегать действий, которые могут навредить американским интересам.
Ранее Министерство энергетики Казахстана сообщило, что в декабре 2025 года страна временно сократила объемы отгрузки нефти через морской терминал КТК. Причиной стало временное приостановление работы ВПУ-3 из-за атаки беспилотного летательного аппарата и неблагоприятных погодных условий. Национальная компания "КазМунайГаз" перенаправила около 300 тысяч тонн нефти на альтернативные маршруты экспорта, чтобы компенсировать ограничения поставок через систему КТК.
КТК связывает нефтяные месторождения на западе Казахстана и в России на шельфе Каспийского моря с морским терминалом в Новороссийске. Длина маршрута составляет 1,5 тысячи километров. Этот трубопровод является основным экспортным каналом для казахстанской нефти, через который проходит более 80% всех транспортируемых объемов. КТК способен перекачивать до 72,5 миллионов тонн нефти в год с территории Казахстана и до 83 миллионов тонн через Россию.
Акционерами консорциума являются Российская Федерация через "Транснефть", которая владеет 31% акций, Казахстан, представленный "КазМунайГазом" (19%) и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC (1,75%), с общей долей 20,75%. Также среди акционеров Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), LUKOIL International GmbH (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%), BG Overseas Holding Limited (2%), Eni International N.A. N.V. (2%) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).