МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч

02:40 26.02.2026

О ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ

По состоянию на февраль 2026 года



Военно-политическая ситуация в Афганистане остается сложной, что в основном обусловлено активностью террористического подполья. Дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране также способны тяжелое социально-экономическое положение населения, стихийные бедствия, политика властей по ликвидации посевов опийного мака в отсутствие альтернативных по прибыльности сельскохозяйственных культур.



Общая численность боевиков международных террористических организаций на афганской территории оценивается в 20 – 23 тыс. чел. (более половины – иностранцы). Наиболее крупные: ИГИЛ (около 3 тыс. чел.), Движение талибов Пакистана (ДТП, 5-7 тыс. чел.), "Аль-Каида" (400 – 1,5 тыс. чел.), Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ, 300 – 1,2 тыс. чел.), Исламское движение Узбекистана (ИДУ, переименовано в "Исламскую партию Туркестана", 150 – 500 чел.) и "Джамаат Ансарулла" (150 – 250 чел.).



Единственной террористической группировкой, действующей против нынешнего афганского режима, является афганское "крыло" ИГИЛ ("Вилаят Хорасан"), имеющее в стране тренировочные лагеря, опорные базы и сеть "спящих ячеек". Группировка в основном базируется на востоке, севере и северо-востоке Афганистана, в более отдаленной перспективе ставит своей целью проникнуть в Центральную Азию для создания там исламского "халифата".



По интенсивности и охвату вылазок терподполье не представляет угрозы для режима. Оно не способно взять под контроль даже отдельные труднодоступные районы страны. Болезненность тератак обусловлена прежде всего их репутационными последствиями для афганских властей. Цель ИГИЛ – подорвать уверенность в способности правительства талибов обеспечить стабильность и общественный порядок. Группировка осуществляет агитационно-вербовочную деятельность среди общественных групп, недовольных линией действующих властей, в первую очередь функционеров и военнослужащих свергнутого республиканского режима, которым она предлагает высокие по местным меркам денежные выплаты.



Афганские силовики ведут активное выявление и нейтрализацию ячеек ИГИЛ, регулярно отчитываются о ликвидации небольших отрядов террористов и обнаружении схронов с оружием. Закрываются мечети, где проповедуются близкие ИГИЛ салафитские идеи, проводятся чистки среди последователей салафизма в госаппарате и учебных заведениях. Также усилился нажим на идеологических конкурентов талибов, не участвующих в боевых действиях – арестовано несколько десятков проповедников радикальной группировки "Хизб-ут-Тахрир".



В результате рейдов Движения талибов за последние полтора года (с октября 2024 г. по настоящее время) количество терактов ИГИЛ в Афганистане снизилось. Резонансные атаки совершены только в начале 2025 г. – нападение на группу богословов в Баглане, убийство гражданина Китая в Тахаре (январь 2025 г.), подрыв толпы в Кундузе (февраль 2025 г.) и в начале 2026 г. – взрыв в китайском ресторане в Кабуле.



Вторая по значимости в Афганистане МТО – "Аль-Каида" – использует территорию страны в большей степени для базирования лагерей подготовки и установления связей с различными террористическими и экстремистскими структурами в целях расширения своего влияния в регионе. Так, сообщалось об инфраструктурных объектах "Аль-Каиды" в провинциях Газни, Лагман, Кунар, Нангархар, Нуристан, Парван, Урузган.



Базирующееся преимущественно на юго-востоке и востоке Афганистана Движение талибов Пакистана (ДТП) фокусируется на совершении нападений на территорию Пакистана. Активность ДТП является фактором, осложняющим афгано-пакистанские отношения.



Численность афганской вооруженной оппозиции небольшая, она раздроблена и ее деятельность носит нескоординированный характер. Угрозы правящему режиму она не представляет. Наиболее боеспособными группировками являются "Фронт национального сопротивления Афганистана" (ФНСА) и "Фронт свободы Афганистана" (ФСА) под руководством А.Масуда-младшего и бывшего начальника Генштаба республиканской армии Я.Зии соответственно, делающие ставку на точечные вылазки и внезапность атак с последующим отступлением. География деятельности вооруженной оппозиции ограничена, основные силы ФНСА скованы талибами в районе провинций Панджшер, Бадахшан и Баглан.



Афганистан остается страной-производителем наркотических веществ, несмотря на то, что действующие власти предпринимают шаги по искоренению наркоугрозы. На сегодняшний день в стране запрещено выращивание опийного мака и каннабиса. Соответствующие запреты введены афганскими властями в 2022 г. и 2023 г.



По данным УНП ООН, в 2025 г. площади выращивания опийного мака в Афганистане сократились по сравнению с 2024 г. на 20% – с 12,8 тыс. га до 10,2 тыс. га. Это значительно ниже показателя 2022 г. – до введения талибами запрета на культивацию, тогда площади посевов насчитывали около 232 тыс. га. Уровень производства опия в 2025 г. составил 296 тонн, что на 32% меньше прошлогоднего показателя. С 2024 г. центр культивации сместился с юго-западных провинций на северо-восток страны, на который приходится более половины культивируемого опия (преимущественно провинция Бадахшан). Цена опиума сократилась на 27% – с 780 долл. США за кг. в 2024 г. до 570 долл. США в 2025 г., что все еще в пять раз превышает показатели 2022 г. Доходы фермеров, которые поступали от продажи собранного опия, снизились на 48% – с 260 млн долл. США за урожай 2024 г. до 134 млн долл. США за урожай 2025 г. До введения запрета в 2022 г. доходы от опийных посевов составляли 1 360 млн долл. США.



На фоне снижения объемов производства "традиционных" наркотиков вызывает обеспокоенность распространение "синтетических" наркотических веществ. По данным УНП ООН, к концу 2024 г. объем изъятий метамфетамина в Афганистане и сопредельных странах вырос на 50% по сравнению с третьим кварталом 2023 г. На сегодняшний день метамфетамин является самым изымаемым афганским наркотиком за рубежом.



