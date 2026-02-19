 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.02.2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
04:13 26.02.2026

АШХАБАД СЕРДИТСЯ
Что скрывает туман войны в Иране?

Инсайд из властных коридоров Ашхабада разносит весть о негодовании туркменских властей на тему американских военных самолетов на аэродромах Туркменистана вблизи иранской границы. Официального подтверждения ни со стороны Ашхабада, ни со стороны Вашингтона нет. Тема щекотливая. Иранская точка на карте Ближнего Востока постепенно разогревается и по мнению аналитиков с вероятностью 90 процентов нас ждет война. За такое развитие событий говорит множество фактов.

А где война, там и логистика. Действительно официальных сообщений о размещении американского воздушного флота в нашей стране нет. Только косвенные факты. Но они весьма красноречивые. О передислокации самолетов на аэродромы Туркменистана говорили многие паблики. Основывались на информации с флайрадара. Вспомним визит министра армии США Дэниела Дрисколла и спецпосланника по Южной и Центральной Азии Серджио Гора накануне в Ашхабад в январе. Официальная информация туркменских официальных СМИ, как всегда, была скупа на темы разговоров американских посланников с высшим эшелоном страны. Можно предположить, что просто так два военных чиновника в страну не приедут, а если учитывать совпадение с эскалацией отношений США с Ираном, можно предположить, что здесь не обошлось без договоренностей об использовании аэродромов нашей страны американскими ВВС. Вспомним, что опыт такого взаимодействия у Америки и Туркменистана уже был совсем недавно во время афганских событий.

В это же время участились встречи туркменских политиков с послом США в Туркменистане Элизабет Руд, которая в своей биографии имеет несколько дипломатических командировок в страны, где планировалось американское вмешательство в события в регионе.

Можно, конечно, сказать, что это все беспочвенные домыслы. Но и отрицать, что США заинтересованы в аэродромах подскока никто не будет. Официально подтверждать эту информацию как со стороны Ашхабада, так и Вашингтона дело стремное. Они будут молчать до конца, пока все не станет очевидным и отрицать факт будет сложно.

Ашхабад сегодня сидит на жесткой растяжке. Метания туркменской дипломатии между Ираном, Россией, Китаем, Евросоюзом и США налицо. Один непонятный визит Аркадага в США чего стоит. Остается ждать развития событий. Война всегда дело туманное. Но рано или поздно туман рассеивается. Ждать осталось не долго.

Источник - Turkmen Serdar
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772068380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Общественность Карагандинской области поддержала проект новой Конституции
- Благодаря поддержке Главы государства третий год подряд выделяются большие средства – Олжас Бектенов о финансировании посевной кампании в размере 1 трлн тенге
- Олжас Бектенов обсудил с губернатором Оренбургской области РФ Евгением Солнцевым вопросы приграничного сотрудничества
- Специалисты атомной энергетики будут проходить обучение по программе "Болашак"
- В 2026 году в Казахстане планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
- Развитие химической промышленности рассмотрено на заседании штаба по обеспечению экономического роста
- Кадровые перестановки
- Аида Балаева провела встречу с Представителем Структуры "ООН-Женщины" в Казахстане Джерен Гюрес
- ЕАЭС: взаимное признание ученых званий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  