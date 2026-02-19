Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?

04:13 26.02.2026

АШХАБАД СЕРДИТСЯ

Что скрывает туман войны в Иране?



Инсайд из властных коридоров Ашхабада разносит весть о негодовании туркменских властей на тему американских военных самолетов на аэродромах Туркменистана вблизи иранской границы. Официального подтверждения ни со стороны Ашхабада, ни со стороны Вашингтона нет. Тема щекотливая. Иранская точка на карте Ближнего Востока постепенно разогревается и по мнению аналитиков с вероятностью 90 процентов нас ждет война. За такое развитие событий говорит множество фактов.



А где война, там и логистика. Действительно официальных сообщений о размещении американского воздушного флота в нашей стране нет. Только косвенные факты. Но они весьма красноречивые. О передислокации самолетов на аэродромы Туркменистана говорили многие паблики. Основывались на информации с флайрадара. Вспомним визит министра армии США Дэниела Дрисколла и спецпосланника по Южной и Центральной Азии Серджио Гора накануне в Ашхабад в январе. Официальная информация туркменских официальных СМИ, как всегда, была скупа на темы разговоров американских посланников с высшим эшелоном страны. Можно предположить, что просто так два военных чиновника в страну не приедут, а если учитывать совпадение с эскалацией отношений США с Ираном, можно предположить, что здесь не обошлось без договоренностей об использовании аэродромов нашей страны американскими ВВС. Вспомним, что опыт такого взаимодействия у Америки и Туркменистана уже был совсем недавно во время афганских событий.



В это же время участились встречи туркменских политиков с послом США в Туркменистане Элизабет Руд, которая в своей биографии имеет несколько дипломатических командировок в страны, где планировалось американское вмешательство в события в регионе.



Можно, конечно, сказать, что это все беспочвенные домыслы. Но и отрицать, что США заинтересованы в аэродромах подскока никто не будет. Официально подтверждать эту информацию как со стороны Ашхабада, так и Вашингтона дело стремное. Они будут молчать до конца, пока все не станет очевидным и отрицать факт будет сложно.



Ашхабад сегодня сидит на жесткой растяжке. Метания туркменской дипломатии между Ираном, Россией, Китаем, Евросоюзом и США налицо. Один непонятный визит Аркадага в США чего стоит. Остается ждать развития событий. Война всегда дело туманное. Но рано или поздно туман рассеивается. Ждать осталось не долго.



