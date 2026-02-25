Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026

09:50 26.02.2026

Кадровые назначения

25.02.2026



25 февраля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон провел встречу с кадрами, назначенными на руководящие должности в министерствах юстиции и культуры, органах прокуратуры, Государственном комитете национальной безопасности, Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Счетной палате и других органах при Правительстве Республики Таджикистан.



