Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
Кадровые назначения
25 февраля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон провел встречу с кадрами, назначенными на руководящие должности в министерствах юстиции и культуры, органах прокуратуры, Государственном комитете национальной безопасности, Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Счетной палате и других органах при Правительстве Республики Таджикистан.
Постановлениями Правительства Республики Таджикистан на должности первого заместителя и заместителя министра юстиции, заместителя министра культуры, начальника Службы государственного надзора над безопасностью работ в промышленности и в горнорудной отрасли при Правительстве Республики Таджикистан, а также заместителя председателя Комитета по местному развитию при Президенте Республики Таджикистан назначены опытные кадры и квалифицированные специалисты.
На основании пункта 8 статьи 69 Конституции Республики Таджикистан представление Президента Республики Таджикистан "Об отзыве Бобохонзода Асомуддина от должности судьи Верховного суда Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу" внесено на рассмотрение Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Таджикистан "О Счетной палате Республики Таджикистан" предложения Президента Республики Таджикистан об освобождении Ахмадзода Шухрата Ахада от должности главного аудитора Счетной палаты Республики Таджикистан и о назначении его на должность заместителя председателя Счетной палаты, а также о назначении Махмадшарифзода Парвиза Махмадшарифа на должность главного аудитора Счетной палаты Республики Таджикистан направлены в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
По согласованию с Президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном заменены руководители ряда управлений Генеральной прокуратуры, прокуроры районов Ванч и Мургаб Горно-Бадахшанской автономной области, районов Хамадани и Ховалинг Хатлонской области, города Бустона, Бободжон Гафуровского, Джаббор Расуловского и Кухистони Мастчохского районов Согдийской области, начальники подразделений Государственного комитета национальной безопасности в ряде городов и районов страны, а также руководители управлений Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан в городах и районах Кулябской и Раштской зон.
В ходе беседы Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон поручил им конкретные задачи относительно ускорения процессов цифровизации и перехода на безналичные платежи, пропаганды и продвижения высокой национальной культуры, предотвращения фанатизма, борьбы с преступностью, включая коррупционные правонарушения и незаконный оборот наркотиков, обеспечения правосудия и верховенства закона, а также добрых взаимоотношений с населением.
Было подчеркнуто, что каждый из них, в целом все государственные служащие должны быть примером для общества, соблюдать законность и правовой порядок, отраслевые уставы и регламенты, высокие нормы морали и этики, проявлять высокий уровень патриотизма, самосознания и гражданской ответственности.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:
Освободить Бобозода Фаридуна Толиба от должности замистителя начальника управления образования, культуры и информации Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Освободить Завкизода Солеха Амина от должности директора Учебного центра судей при Верховном Суде Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию.
Назначить Саттора Бободжона Бобокула первым заместителем председателя Комитета по местному развитию при Президенте Республики Таджикистан.
Назначить Бобохонзода Асомуддина директором Учебного центра судей при Верховном Суде Республики Таджикистан.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить Хакимзода Асадулло Курбона от должности заместителя министра юстиции Республики Таджикистан в связи переходом на другую работу.
Освободить Бобозода Бакоходжу Бобо от должности директора Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана в связи с переходом на другую работу.
Освободить Рахима Санъата Асо от должности начальника Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию.
Освободить Вализода Исмоила Султона от должности заместителя начальника Главного управления геологии при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Назначить Хакимзода Асадулло Курбона первым заместителем министра юстиции Республики Таджикистан.
Назначить Шарифзода Шарофиддина Хикматулло заместителем министра юстиции Республики Таджикистан.
Назначить Бобозода Фаридун Толиба заместителем министра культуры Республики Таджикистан.
Назначить Вализода Исмоила Султона начальником Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан.