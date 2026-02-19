Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин

14:03 26.02.2026

Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России



Власти центральноазиатских республик готовы стать сырьевой базой для США. Это подтвердили деловой форум в Бишкеке и серия соглашений в сфере разработки редкоземельных металлов. Экономическое закабаление тянет за собой участие в империалистических авантюрах вроде "Совета мира".



Оценивая активное проникновение Запада в Центральную Азию, ряд комментаторов пытаются обелить местных руководителей. Последние, дескать, просто не до конца понимают негативные последствия своей политики. Оправдания неубедительные, тем более что иностранные "эмиссары" говорят о своих целях открыто.



Очередной "сеанс саморазоблачения" произошел в столице Киргизии. Там собрался саммит "B5+1" - своего рода деловое ответвление переговорного формата "C5+1", объединяющего США и пять стран региона. Американскую администрацию представлял спецпосланник Дональда Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гор. Дипломат сразу встал в позу не терпящего возражений наместника. Напомнив об имперском лозунге "Америка прежде всего", он подчеркнул важность региона для Вашингтона "в условиях смены экономической парадигмы". По словам Гора, ключевым инструментом взаимодействия центральноазиатских стран и США станут не межгосударственные соглашения, а частный сектор.



В связи с этим спецпосланник Трампа потребовал создания благоприятных условий для иностранных инвесторов. Белый дом, добавил он, будет защищать интересы своих компаний. "Это усиливает ответственность местных властей перед американским бизнесом", - предупредил Гор. Среди задач, преследуемых Вашингтоном, он назвал соединение Центральной Азии и Запада с помощью Транскаспийского коридора и "маршрута Трампа ради мира и процветания", а также добычу "критических минералов".



Участники саммита предпочли не замечать менторского тона заморского гостя, заверив его в преданности. Министр экономики и коммерции Киргизии Бакыт Сыдыков рассказал о мерах по улучшению бизнес-климата и инвестиционной среды, заявив о готовности адаптировать государственную политику под запросы инвесторов. Недра республики, доложили в Бишкеке, содержат 22 интересующих Запад критически важных минерала. В рамках форума государственный концерн "Киргизалтын" подписал меморандумы о взаимопонимании с американскими компаниями Pangea Global, Mooney Group и TETHYS Gateway Investment. В Бишкеке заявили о намерении привлекать американские технологии для горнодобывающей сферы.



Схожим было поведение делегатов из других стран региона. Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев с гордостью сообщил, что в республике работают более шестисот американских компаний. Казахстан, прибавил он, определяет себя как опорную площадку для работы американского капитала в регионе.



Астана действительно пошла дальше своих соседей в обслуживании интересов Вашингтона. Глава МИД Ермек Кошербаев принял участие в первой министерской конференции по критически важным минералам в Вашингтоне. Там он объявил о готовности поставлять на мировой рынок два десятка из шестидесяти минералов, включенных в перечень геологической службы США как важных для экономики и национальной безопасности страны.



Антикитайская подоплека встречи лежала на поверхности. Вице-президент Джей Ди Вэнс в своей речи обвинил Пекин в подрыве "здорового и конкурентоспособного состояния" глобального рынка и нарушении цепочек поставок. А поскольку на КНР приходится свыше 80 процентов производства редкоземельных металлов, Белый дом ставит задачу создать торговую зону для ресурсов, "защищенную от внешних сбоев с помощью установленных минимальных цен".



Казахстан предлагает свои услуги не только на словах. По итогам встречи Трампа с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в ноябре прошлого года был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере критических минералов. Американская компания Cove Capital заключила контракт с национальной горнорудной компанией "Тау-Кен Самрук" на 1,1 миллиарда долларов для совместной разработки месторождений вольфрама Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области.



Этим процесс не завершился. В начале февраля американская компания REalloys подписала с казахстанским предприятием AltynGroup несколько соглашений о формировании устойчивого канала поставок редкоземельного сырья. Особый интерес инвесторов вызывают диспрозий и тербий, которые имеют огромное значение для оборонной отрасли и высокотехнологичных производств. "Находясь между Россией и Китаем, Казахстан имеет стратегическое значение, и для США важно развивать сотрудничество в этом регионе", - заявил гендиректор REalloys Леонард Штернхайм.



Следует уточнить, что эта компания действует в тесной связке с американской государственной машиной и является главным поставщиком редкоземельных металлов и магнитных материалов агентству логистики при Пентагоне. Недавно REalloys была привлечена к разработке месторождения Танбриз в Гренландии, что стало очередным этапом в притязаниях американского империализма на крупнейший в мире остров.



Посол США в Казахстане Джули Стаффт похвалила власти республики за покладистость. Она высоко оценила участие главы МИД в "редкоземельном саммите" с участием 54 государств. "Все эти страны согласились, что нам нужен такой путь вперед, который обеспечит справедливый и предсказуемый рынок для доступа к критически важным минералам, - заявила дипломат на пресс-конференции. - Министр иностранных дел Кошербаев выступил с одной из первых четырех пленарных речей. Это очень важная роль, показывающая значимость Казахстана". По словам Стаффт, Астана занимает особое место в планах Вашингтона. "Да", - ответила она на вопрос журналистов, видят ли США в Казахстане альтернативу редкоземельным минералам под контролем Китая.



Еще одним участником упомянутой встречи был Узбекистан. Республику представлял министр иностранных дел Бахтиер Саидов. После встречи состоялись его переговоры с первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области добычи и переработки критических минералов и редкоземельных материалов. "Рассматриваем критические минералы не только как экономическую возможность, но и как сферу ответственного партнерства и долгосрочного устойчивого развития", - заявил Саидов.



Навязывая региону экономические сделки, Белый дом использует их для проталкивания нужных ему политических инициатив. Казахстан присоединился к "Авраамовым соглашениям" с Израилем. В недавно выпущенном американской администрацией документе под названием "365 побед президента Трампа за 365 дней" это событие значится под номером 177. В конце января республику посетил глава МИД Израиля Гидеон Саар, расточавший дифирамбы в адрес Астаны. По его словам, присоединение Казахстана к "Авраамовым соглашениям" способствует "дальнейшему укреплению стабильности, мира и международного диалога".



Ташкент и Астана приняли приглашение Вашингтона о присоединении к "Совету мира" - "умиротворению" сектора Газа за спинами палестинцев и под руководством агрессоров. 19 февраля президенты Узбекистана и Казахстана участвовали в саммите "Совета мира" в США, где заявили о готовности вложить средства в восстановление разрушенного израильской военщиной анклава. О виновниках катастрофы, приведшей к гибели 80 тысяч человек (по минимальным оценкам), никто из участников этого сборища не сказал.



Наоборот: приехавшие по зову Трампа политики старались переплюнуть друг друга в самом безобразном лакействе. "Ваше четкое видение и дальновидный подход к продвижению глобального мира и стабильности вдохновили мою страну присоединиться к "Совету мира", - обращаясь к американскому коллеге, заявил Токаев. Вслед за этим он призвал учредить "специальную награду имени президента Трампа в знак признания его выдающихся усилий и достижений в области миростроительства". Встраиваясь в фарватер империалистической политики, лидеры постсоветских стран не только становятся ее соучастниками, но и обрекают себя на роль возможных следующих жертв.



Сергей Кожемякин