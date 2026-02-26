Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова

21:02 26.02.2026

Британия готова править не только морями, но и Центральной Азией

Лондон берет под свой контроль энергетическую безопасность региона



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.02.2026



Лондон принял первую министерскую встречу стран Центральной Азии и Британии в формате "С5+1". Главный итог переговоров 26 февраля: Великобритания расширяет свое присутствие в регионе, делая ставку на разведку и добычу критически важных минералов, инфраструктуру, логистику, энергетическую безопасность, а также английское право и образование.



Главы внешнеполитических ведомств "пятерки" посетили Вестминстерский дворец, где провели переговоры со спикером Палаты общин Линдси Хойлом и членами Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству со странами Центральной Азии под руководством Пэма Кокса. Также прошли консультации с государственным министром обороны Великобритании лордом Родни Коукером, подчеркнувшие комплексный характер нового партнерства.



В частности, в рамках встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, укрепления взаимопонимания и развития диалога между странами Центральной Азии и Соединенным Королевством.



Символичным продолжением дня 25 февраля стало еще одно важное событие: в стенах Форин офиса состоялось открытие третьего раунда "Структурного диалога" между Туркменистаном и Великобританией. Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и заместитель министра иностранных дел Британии Хэмиш Фалконер подчеркнули, что этот формат – не просто формальность, а эффективный механизм межведомственных консультаций, направленный на долгосрочное сближение.



Обсуждались вопросы от обеспечения региональной стабильности (с акцентом на ситуации в Афганистане и Украине) до интенсификации инвестиционных потоков через платформу TUKTIC. Экологический трек сосредоточился на защите биоразнообразия Каспийского моря и внедрении зеленых стандартов, в то время как гуманитарный блок затронул вопросы гендерного равенства и образовательных инициатив, включая программы Chevening и British Council. По словам Рашида Мередова, проведение третьего раунда диалога подтверждает поступательный и доверительный характер отношений между Ашхабадом и Лондоном.



Под позолоченными сводами Ланкастер-хауса – здания, которое запечатлело немало судьбоносных решений, состоялась встреча глав стран Центральной Азии с принцем Эдвардом, герцогом Эдинбургским. Стороны с воодушевлением обменялись набором проверенных временем любезностей о "поступательном развитии" и "культурных связях". Успех был закреплен в ходе рабочего обеда. В окружении изысканных блюд и королевского величия герцога Эдинбургского дипломаты торжественно пришли к выводу: сам факт того, что они собрались на первую министерскую встречу в формате "С5+1", уже является гигантским шагом в укреплении взаимодействия.



Помимо общей программы, продуманной до мелочей, главы МИД Центральной Азии провели и собственные встречи. Так, министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с представителями британского бизнес-сообщества перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства между двумя странами. Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере критических минералов и редкоземельных металлов. По итогам была подписана дорожная карта по стратегическому партнерству между Британией и Казахстаном в области критических минералов до 2027 года. Также объявлено о расширении присутствия британских образовательных учреждений в Казахстане, включая открытие школы Charterhouse School и центра ИИ Cardiff University.



Киргизия также активно примеряет британские лекала, прежде всего в гуманитарной сфере. Республика уже начала переход на 12-летнюю модель школьного обучения, и Лондон выразил готовность стать идеологическим и материальным спонсором этой реформы. По итогам встречи посла Великобритании Ника Боулера с министром просвещения Киргизской Республики (КР) Догдуркуль Кендирбаевой (18 февраля) стало известно, что британская сторона готова не только обновлять содержание программ, но и профинансировать выкуп лицензий на учебники английского языка для старших классов.



Однако за успехами в образовании скрывается более сложная картина в финансово-инвестиционном секторе. Вопрос о том, когда гуманитарное сближение подкрепится реальным капиталом, остается открытым. Речь идет об обещанном еще весной 2025 года пакете в 1,8 млрд фунтов стерлингов (около 2,3 млрд долл.) от агентства UK Export Finance (UKEF) на развитие инфраструктуры и добывающей отрасли (см. "НГ" от 16.04.25). Пока эти средства остаются в статусе деклараций, что, вероятно, стало одной из тем обсуждения на состоявшемся в Лондоне Киргизско-Британском деловом совете.



Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев на полях совета представил убедительные аргументы в пользу активизации сотрудничества: по итогам 2025 года рост ВВП республики составил рекордные 11,1%. Столь высокая динамика позволила Лондону официально рекомендовать Киргизию международным деловым кругам как "надежное и перспективное место для инвестирования", хотя бизнес-сообщество по-прежнему ждет перехода от рекомендаций к прямым траншам.



Особое место в повестке занимает перезагрузка двусторонних отношений Ташкента и Лондона. Стороны нацелены вывести сотрудничество на качественно новый уровень, подкрепив его региональным пакетом соглашений. Приоритеты ясны: диверсификация цепочек поставок, форсирование зеленого перехода и масштабирование академических обменов. Как отмечается в официальном сообщении узбекского внешнеполитического ведомства, британская вовлеченность – это прежде всего поддержка независимости и экономической безопасности Узбекистана через инвестиции в человеческий капитал и общую безопасность.



Фундамент для этих амбициозных планов был заложен еще в начале февраля в ходе многодневного визита торгового посланника Соединенного Королевства по Азербайджану и Центральной Азии, профессора лорда Джона Олдердайса. Его маршрут – от встреч с президентом Шавкатом Мирзиеевым до посещения промышленных гигантов горно-металлургических комбинатов в Навои и Алмалыке – продемонстрировал готовность Великобритании инвестировать в высококачественную инфраструктуру, в том числе через инструменты финансирования UK Export Finance (UKEF). Финальным аккордом дипломатического марафона станет очередное заседание совместного экономического комитета, запланированное на конец весны 2026 года, где намеченные инициативы обретут форму конкретных контрактов.



Повестка самого заседания в формате "С5+1" охватила критически важные для обеих сторон сферы: от добычи редких минералов и развития транспортных коридоров до внедрения стандартов английского права и расширения образовательных программ. Как сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Узбекистане, для Соединенного Королевства это шанс не только диверсифицировать цепочки поставок, но и закрепить свое присутствие в динамично растущем регионе через проекты зеленого роста.



По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Александра Князева, активность Британии в регионе можно рассматривать в двух аспектах. Четыре года противостояния Запада, где британцы традиционно играют одну из ведущих ролей, с Россией продемонстрировали низкую восприимчивость стран Центральной Азии (хотя не только их) к угрозам вторичных санкций. Действия по усилению этих санкций могут иметь и противоположный желаемому в Лондоне и других западных столицах результат. Зависимость стран региона от России и Китая такова, что под санкционным давлением они могут в еще большей мере сблизиться с Москвой и Пекином. Это заставляет Британию использовать другие инструменты влияния на поведение правительств стран Центральной Азии – необходимо заставить страны региона дистанцироваться от России без введения вторичных санкций, способных негативно повлиять на интересы самих западных стран. Одним из таких инструментов является воздействие на общественное мнение и на политическое поведение центральноазиатских элит, которое демонстрировало бы повышенный интерес к развитию стран региона. А поскольку в этих странах нет программ развития, которые не были бы связаны с внешним инвестированием, минеральные ресурсы становятся основой такого вроде бы взаимного интереса.



"Существует и потребность самих западных, включая британскую, экономик в ресурсах. Доминирование Китая и серьезные позиции России на мировом рынке редкоземельных металлов в условиях глобальной конкуренции и нынешней геополитической турбулентности на Западе очень хочется преодолеть. Помимо британской, можно наблюдать активность и французскую, и американскую… В этом же направлении. Правда, насколько страны Центральной Азии в этом замещении смогут оказаться эффективным партнером, это пока еще вопрос, поскольку само название "редкоземельные" не вполне соответствует существу", – сказал "НГ" Князев. Он подчеркнул, что месторождений этих элементов в мире множество, вопрос в себестоимости их добычи и доставки потребителю.



Применительно к Центральноазиатскому региону, по его мнению, особенно важно второе: возить руду по так называемому Срединному коридору через Каспий, минуя территории России и Китая, стало бы чрезвычайно дорогим мероприятием. Случись серьезная нестабильность в Иране, это может для стран Центральной Азии вообще ограничить выход на мировые рынки. Серьезная переработка непосредственно в регионе также затратна, содержит в себе много рисков – от экологических до социальных.