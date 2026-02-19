 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.02.2026
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
00:05 27.02.2026

ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 26 февраля в разрезе СВО. Русские войска сломили оборону ВСУ в селе Гришино, что открывает широкие возможности для дальнейшего развития успеха. ВКС РФ уничтожили дамбу Хрущевского пруда. После этого логистические артерии, обеспечивающие гарнизон Константиновки, были затоплены. Американский наемник О’Лири опубликовал работу, в которой жестко критикует украинскую концепцию применения фронтовых дронов. На Украине полицией пресечена работа мошеннического call-центра – всему виной то, что, не имея возможности эффективно и безопасно обманывать граждан России, аферисты переключились на "союзников" Украины.



Взять "пропуск"

Части 2-й гвардейской общевойсковой армии, ранее освобождавшей Покровск, добились значительного прогресса в боях за Гришино, расположенное к северо-западу от города. Неприятель, цеплявшийся за этот качественно подготовленный к обороне населенный пункт, был вынужден его оставить. Теперь штурмовикам 2-й армии ВС РФ остается только зачистить западные окраины села. При этом, вероятно, ВСУ еще попытаются завести подкрепления для сидящих по подвалам. Таким образом, русская армия одержала маленькую, но очень важную победу, так как это село для противника было крайне ценно и во время ликвидации Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ, и далее с переходом основного накала боев на Добропольское направление. Неприятель заводил через него подкрепления и обеспечивал боеприпасами свои силы в городах-спутниках. До последнего времени, когда Покровск с Мирноградом уже были заняты нашими войсками, Гришино играло роль заслона на подступах к административной границе ДНР и Межевского района Днепропетровской области. Кроме того, Гришино прикрывало южные подступы к сельской агломерации за Белицким, за который ныне идут бои.

Теперь, когда Гришино по большей части выбыло из актива ВСУ, противник может цепляться только за группу маленьких поселков, расположенных цепью по течению реки Гришинка. Долго оборонять их неприятель не сможет, так как хорошо развитая сеть полевых позиций возведена противником только у Новоалександровки – головного населенного пункта в цепочке по северному берегу реки. Наши части уже приближаются к нему, готовясь к штурму. Поселки, расположенные цепочкой далее к западу, имеют несколько прикрывающих их опорных пунктов и прочих земляных сооружений. Но с утратой Гришино весомая часть из них теряет для ВСУ смысл, так как этот населенный пункт является своего рода "пропуском" внутрь большого оборонительного контура, возведенного неприятелем южнее по трассе Е-50, западнее по течению реки Гришинка и севернее на подступах к сельской агломерации за Белицким. Все потому, что большая часть из них обращена фронтом на юг, а наступаем мы с востока на запад. Так что переформированная после уничтожения при бегстве из Угледара 72-я ОМБр, 32-я ОМБр и подразделения НГУ попали в крайне затруднительную ситуацию. Неприятелю придется либо отступать на север, за линию укреплений у села Шевченко, либо пятиться на запад, выстраивая оборону по реке Бык. Но тогда "подбрюшье" сельской агломерации за Белицким будет вынуждено одновременно обороняться от сил 51-й армии, наступающей с востока, и от 2-й армии, движущейся с юга. То есть шансов удержаться у противника не будет в принципе.

Наводнение

ВКС РФ нанесли удар при помощи ФАБ-3000 по дамбе Хрущевского пруда у села Осыково, что к северо-западу от Константиновки. Это означает, что содержимое большого водоема вольется в реку Кривой Торец и затопит низину, через которую проходят главные транспортные артерии, используемые для снабжения гарнизона города. С установлением устойчивой положительной температуры ситуация с паводком осложнится. Таким образом, украинский гарнизон Константиновки получил удар по своей логистике в самый критический момент, когда ВС РФ вошли в город с востока, юго-востока, юга и готовятся ворваться еще и с севера.

Разница подходов

В сети появилась большая аналитическая работа американского наемника Райана О’Лири, участвовавшего в боях на стороне ВСУ. В материале американец констатирует, что украинская армия неверно оценила характер современных боевых действий и роль дронов в них (имеются в виду фронтовые дроны).

Ошибка ВСУ в том, что фронтовые БПЛА (то есть FPV и прочие типы различного назначения) применяются преимущественно как средство поражения на передовой. Дефицит артиллерии у ВСУ сделал FPV "эрзац-артиллерией", что сократило количество задач, для которых могут привлекаться операторы дронов.

Но у ВС РФ ситуация иная, отметил О’Лири. Он указал на то, что наши войска используют дроны как средство установления огневого контроля "на глубину". То есть российские операторы режут логистику ВСУ, охотясь за войсковым транспортом. Принцип работы "на глубину" также выражается в том, что наши дроны на дистанции, как указал О’Лири, до 80 км охотятся на стоянки техники, склады и прочее, делая оперативный тыл ВСУ критически опасным для всего, что справедливо является военной целью. Побочный эффект работы против оперативного тыла противника заключается в том, что украинские подразделения СБС (силы беспилотных систем) тоже становятся добычей наших дронщиков.

В свою очередь, О’Лири констатировал, что подход ВСУ к вопросу применения фронтовых дронов дает лишь ограниченный тактический эффект, в то время как действия ВС РФ затрагивают весь украинский фронтовой организм. И американский наемник делает естественный вывод: если украинская сторона в итоге получает медийную картинку, глобально ни на что не повлияв, то ВС РФ имеют конкретные результаты, влияющие на ход операций. Оно и понятно, ведь "выключенная" логистика в секторе или на целом оперативном направлении гарантирует, что фронт скоро просядет. Без тыла и подкреплений ВСУ не могут его стабилизировать.

"Дроновая война – это битва за завтрашний день. Пока что Россия выигрывает ее, потому что думает на шаг вперед, фокусируясь на системном подавлении, а не на точечных ударах", – заключил О’Лири.

В качестве послесловия можно пояснить некоторые особенности причин, по которым украинские СБС сами выбрали путь, сводящийся к тактическому, а не к оперативному аспекту. Как сказано выше, противник использует дроны как заменитель артиллерии, которая нужна постоянно, особенно в условиях низкой боеспособности пехоты и ее малочисленности во многих частях ВСУ. Если дроны станут отвлекаться на решение более существенных задач, украинские позиции останутся без поддержки, то есть будут быстро и гарантированно подавляться и заниматься нашими штурмовиками. Учитывая, что зазоры между населенными опорными пунктами украинских войск могут достигать километров, дроны противника выполняют и роль "заслонов", если не хватает людей заселить фортификации на площади. То есть, если ВСУ не будут использовать эти БПЛА для затыкания "дыр" в обороне, а решат массированно и постоянно работать по тылам ВС РФ, то случится наш прорыв на узком участке.

Пригретая змея

В Днепропетровской области украинские полицейские пресекли работу мошеннического call-центра. Местная прокуратура сообщила, что телефонные мошенники обкрадывали граждан Украины, европейских и азиатских стран.

То есть call-центры противника хоть и продолжают активно работать по российским абонентским базам, но проку от этого все меньше. Осведомленность граждан России уже не позволяет мошенникам демонстрировать высокие показатели эффективности. Оттого они и переключились на "необстрелянных клиентов". Кроме того, наши войска стали наказывать подобные организации за их деятельность отправкой "Гераней" на адреса, и мошенникам по России работать стало небезопасно. Но европейские власти, поняв, что украинские аферисты переключились с России на более простых жертв, по своим каналам попросту надавали по шапке Киеву, и тот исполнил требование закрыть мошенническую контору. Стоит ожидать, что это далеко не последний полицейский рейд против подобных организаций – на Украине их много.

Вчера, 25 февраля, главным событием дня стал прорыв 36-й армии ВС РФ в направлении села Рождественское на Запорожском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772139900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: новая Конституция – это осознанный и выверенный переход к современной модели государства
- Мажилис одобрил поправки по вопросам науки в первом чтении
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Президента в рамках проекта "Долина ЦОДов"
- Конституционные реформы и развитие транспортного потенциала: Роман Скляр провел коллегию Минтранспорта
- Кадровые перестановки
- Правительство начало проверки регионов по подготовке к паводкам
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз остается "Позитивным"
- А. Сапаров: Ключевая задача 2026 года - формирование единой цифровой экосистемы "е-АПК"
- В Мажилисе презентовали поправки по вопросам развития альтернативных источников энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  