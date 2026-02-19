|ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
00:05 27.02.2026
ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 26 февраля в разрезе СВО. Русские войска сломили оборону ВСУ в селе Гришино, что открывает широкие возможности для дальнейшего развития успеха. ВКС РФ уничтожили дамбу Хрущевского пруда. После этого логистические артерии, обеспечивающие гарнизон Константиновки, были затоплены. Американский наемник О’Лири опубликовал работу, в которой жестко критикует украинскую концепцию применения фронтовых дронов. На Украине полицией пресечена работа мошеннического call-центра – всему виной то, что, не имея возможности эффективно и безопасно обманывать граждан России, аферисты переключились на "союзников" Украины.
Взять "пропуск"
Части 2-й гвардейской общевойсковой армии, ранее освобождавшей Покровск, добились значительного прогресса в боях за Гришино, расположенное к северо-западу от города. Неприятель, цеплявшийся за этот качественно подготовленный к обороне населенный пункт, был вынужден его оставить. Теперь штурмовикам 2-й армии ВС РФ остается только зачистить западные окраины села. При этом, вероятно, ВСУ еще попытаются завести подкрепления для сидящих по подвалам. Таким образом, русская армия одержала маленькую, но очень важную победу, так как это село для противника было крайне ценно и во время ликвидации Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ, и далее с переходом основного накала боев на Добропольское направление. Неприятель заводил через него подкрепления и обеспечивал боеприпасами свои силы в городах-спутниках. До последнего времени, когда Покровск с Мирноградом уже были заняты нашими войсками, Гришино играло роль заслона на подступах к административной границе ДНР и Межевского района Днепропетровской области. Кроме того, Гришино прикрывало южные подступы к сельской агломерации за Белицким, за который ныне идут бои.
Теперь, когда Гришино по большей части выбыло из актива ВСУ, противник может цепляться только за группу маленьких поселков, расположенных цепью по течению реки Гришинка. Долго оборонять их неприятель не сможет, так как хорошо развитая сеть полевых позиций возведена противником только у Новоалександровки – головного населенного пункта в цепочке по северному берегу реки. Наши части уже приближаются к нему, готовясь к штурму. Поселки, расположенные цепочкой далее к западу, имеют несколько прикрывающих их опорных пунктов и прочих земляных сооружений. Но с утратой Гришино весомая часть из них теряет для ВСУ смысл, так как этот населенный пункт является своего рода "пропуском" внутрь большого оборонительного контура, возведенного неприятелем южнее по трассе Е-50, западнее по течению реки Гришинка и севернее на подступах к сельской агломерации за Белицким. Все потому, что большая часть из них обращена фронтом на юг, а наступаем мы с востока на запад. Так что переформированная после уничтожения при бегстве из Угледара 72-я ОМБр, 32-я ОМБр и подразделения НГУ попали в крайне затруднительную ситуацию. Неприятелю придется либо отступать на север, за линию укреплений у села Шевченко, либо пятиться на запад, выстраивая оборону по реке Бык. Но тогда "подбрюшье" сельской агломерации за Белицким будет вынуждено одновременно обороняться от сил 51-й армии, наступающей с востока, и от 2-й армии, движущейся с юга. То есть шансов удержаться у противника не будет в принципе.
Наводнение
ВКС РФ нанесли удар при помощи ФАБ-3000 по дамбе Хрущевского пруда у села Осыково, что к северо-западу от Константиновки. Это означает, что содержимое большого водоема вольется в реку Кривой Торец и затопит низину, через которую проходят главные транспортные артерии, используемые для снабжения гарнизона города. С установлением устойчивой положительной температуры ситуация с паводком осложнится. Таким образом, украинский гарнизон Константиновки получил удар по своей логистике в самый критический момент, когда ВС РФ вошли в город с востока, юго-востока, юга и готовятся ворваться еще и с севера.
Разница подходов
В сети появилась большая аналитическая работа американского наемника Райана О’Лири, участвовавшего в боях на стороне ВСУ. В материале американец констатирует, что украинская армия неверно оценила характер современных боевых действий и роль дронов в них (имеются в виду фронтовые дроны).
Ошибка ВСУ в том, что фронтовые БПЛА (то есть FPV и прочие типы различного назначения) применяются преимущественно как средство поражения на передовой. Дефицит артиллерии у ВСУ сделал FPV "эрзац-артиллерией", что сократило количество задач, для которых могут привлекаться операторы дронов.
Но у ВС РФ ситуация иная, отметил О’Лири. Он указал на то, что наши войска используют дроны как средство установления огневого контроля "на глубину". То есть российские операторы режут логистику ВСУ, охотясь за войсковым транспортом. Принцип работы "на глубину" также выражается в том, что наши дроны на дистанции, как указал О’Лири, до 80 км охотятся на стоянки техники, склады и прочее, делая оперативный тыл ВСУ критически опасным для всего, что справедливо является военной целью. Побочный эффект работы против оперативного тыла противника заключается в том, что украинские подразделения СБС (силы беспилотных систем) тоже становятся добычей наших дронщиков.
В свою очередь, О’Лири констатировал, что подход ВСУ к вопросу применения фронтовых дронов дает лишь ограниченный тактический эффект, в то время как действия ВС РФ затрагивают весь украинский фронтовой организм. И американский наемник делает естественный вывод: если украинская сторона в итоге получает медийную картинку, глобально ни на что не повлияв, то ВС РФ имеют конкретные результаты, влияющие на ход операций. Оно и понятно, ведь "выключенная" логистика в секторе или на целом оперативном направлении гарантирует, что фронт скоро просядет. Без тыла и подкреплений ВСУ не могут его стабилизировать.
"Дроновая война – это битва за завтрашний день. Пока что Россия выигрывает ее, потому что думает на шаг вперед, фокусируясь на системном подавлении, а не на точечных ударах", – заключил О’Лири.
В качестве послесловия можно пояснить некоторые особенности причин, по которым украинские СБС сами выбрали путь, сводящийся к тактическому, а не к оперативному аспекту. Как сказано выше, противник использует дроны как заменитель артиллерии, которая нужна постоянно, особенно в условиях низкой боеспособности пехоты и ее малочисленности во многих частях ВСУ. Если дроны станут отвлекаться на решение более существенных задач, украинские позиции останутся без поддержки, то есть будут быстро и гарантированно подавляться и заниматься нашими штурмовиками. Учитывая, что зазоры между населенными опорными пунктами украинских войск могут достигать километров, дроны противника выполняют и роль "заслонов", если не хватает людей заселить фортификации на площади. То есть, если ВСУ не будут использовать эти БПЛА для затыкания "дыр" в обороне, а решат массированно и постоянно работать по тылам ВС РФ, то случится наш прорыв на узком участке.
Пригретая змея
В Днепропетровской области украинские полицейские пресекли работу мошеннического call-центра. Местная прокуратура сообщила, что телефонные мошенники обкрадывали граждан Украины, европейских и азиатских стран.
То есть call-центры противника хоть и продолжают активно работать по российским абонентским базам, но проку от этого все меньше. Осведомленность граждан России уже не позволяет мошенникам демонстрировать высокие показатели эффективности. Оттого они и переключились на "необстрелянных клиентов". Кроме того, наши войска стали наказывать подобные организации за их деятельность отправкой "Гераней" на адреса, и мошенникам по России работать стало небезопасно. Но европейские власти, поняв, что украинские аферисты переключились с России на более простых жертв, по своим каналам попросту надавали по шапке Киеву, и тот исполнил требование закрыть мошенническую контору. Стоит ожидать, что это далеко не последний полицейский рейд против подобных организаций – на Украине их много.
Вчера, 25 февраля, главным событием дня стал прорыв 36-й армии ВС РФ в направлении села Рождественское на Запорожском направлении.