00:05 27.02.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 февраля в разрезе СВО. Русские войска сломили оборону ВСУ в селе Гришино, что открывает широкие возможности для дальнейшего развития успеха. ВКС РФ уничтожили дамбу Хрущевского пруда. После этого логистические артерии, обеспечивающие гарнизон Константиновки, были затоплены. Американский наемник О’Лири опубликовал работу, в которой жестко критикует украинскую концепцию применения фронтовых дронов. На Украине полицией пресечена работа мошеннического call-центра – всему виной то, что, не имея возможности эффективно и безопасно обманывать граждан России, аферисты переключились на "союзников" Украины.



