МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране

01:37 27.02.2026

Пекин, 26 февраля /Синьхуа/ -- Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране. Китайская сторона последовательно выступает за решение проблем политическими и дипломатическими средствами и выступает против применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной ведомственной пресс-конференции.



Мао Нин сделала это заявление, отвечая на просьбу прокомментировать обострение напряженности между США и Ираном.



Народы Китая и Ирана связывают давние традиции дружбы. Китай поддерживает иранское правительство и иранский народ в деле обеспечения стабильности в стране и защиты ее законных прав и интересов, добавила она.



Китай надеется, что все стороны будут дорожить миром, проявлять сдержанность и решать разногласия путем диалога. Китай готов и впредь играть свою роль ответственной крупной страны в этом отношении, резюмировала Мао Нин.