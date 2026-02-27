Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев

02:26 27.02.2026

Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия

27.02.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ



На фоне информации об изменении статуса русского языка в Казахстане в готовящихся поправках к Конституции появляются сообщения о запуске в ближайшее время международной организации по русскому языку (МОРЯ), инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым.



Такая организация нужна. Взять ту же Латвию, где до 2029 года полностью уберут новости на русском языке, а педагогам школ скоро будет нельзя общаться с учениками и коллегами на русском языке при выполнении служебных обязанностей. Не лучше ситуация на Украине, где официально собираются запретить российскую и русскоязычную литературу, что якобы поддерживает большинство населения. По справедливому мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, украинские законы, направленные на ограничения русского языка, противоречат Конституции страны, так как "в основном законе Украины и сегодня содержатся обещания обеспечивать права русского и других национальных меньшинств".



Но не будем больше упоминать "пещерные законы" незалежной по истреблению русского языка и канонического православия, а вернемся к вышеназванной новой международной организации, учредительный договор которой был подписан в октябре 2023 года на саммите СНГ в Бишкеке, а штаб-квартира будет расположена в Сочи.



По словам российского посла в Казахстане Алексея Бородавкина, в данный момент организация обрела конкретные очертания и скоро начнет свою деятельность, что укрепит значение русского языка в СНГ и мире. МОРЯ является самостоятельной межправительственной структурой и полностью соответствует системе интеграционных объединений на пространстве СНГ, поэтому она открыта для присоединения любых государств, в том числе за пределами Содружества. Она будет выполнять широкий спектр задач, включая содействие качественному образованию на русском языке, а также активно сотрудничать с образовательными, культурными, научными и общественными учреждениями стран-участниц. В рамках ее деятельности планируются международные научные конференции, книжные ярмарки, кинопоказы и тотальные диктанты.



На пространстве СНГ русский язык по-прежнему имеет хорошие перспективы. В частности, 12 февраля этого года посол России в Узбекистане Алексей Ерхов заявил о высокой востребованности преподавателей русского языка в стране: несмотря на уже действующие проекты и немалое количество педагогов в республике, потребности Ташкента в специалистах остаются значительными. По словам российского дипломата, "русский язык здесь нужен очень сильно. В рамках программы "Российский учитель за рубежом", реализуемой по линии Министерства просвещения РФ и НKO "История, наука и спорт", мы направляем в Узбекистан учителей, прежде всего русского языка. В этом году их порядка 200, но это всего лишь капля в море. Необходимы еще учителя-филологи и преподаватели русского языка как иностранного".



А. Ерхов также добавил, что вопрос финансирования находится под постоянным контролем российских загранучреждений, поскольку привлечение специалистов является важной частью культурного и образовательного сотрудничества между Россией и Узбекистаном и способствует укреплению языковых и гуманитарных связей между странами.



Одновременно с этим 12 февраля в национальной библиотеке Таджикистана стартовала приуроченная к Международному дню книгодарения неделя русского языка, в рамках которой состоялся праздник книги для школьников младших классов в Душанбе. Как отметила руководитель отдела по работе с детьми и молодежью Национальной библиотеки Шахноза Дониерова, "целью таких мероприятий является не только изучение литературы, но и углубление в русскую культуру и знакомство с поэтами и писателями России". Особым номером программы стало выступление волонтеров Русского дома в Душанбе, которые исполнили песни "Осень" Гусейна Манапова на русском языке и "Хиромон" Муборакшо Мирзошоева на таджикском языке, подчеркнув культурный диалог и дружбу народов.



К международному Дню книгодарения хорошо подготовился и Бишкек, где Русский дом объявил о запуске акции "Книжный кот в мешке", в рамках которой участники могут принести книгу и взять взамен другую. Кроме того, в программу войдут "Открытый микрофон", в рамках которой все желающие прочитают любимые стихи или прозаические отрывки, и викторина "Угадай, кто сказал?".



В целом, по мнению российского посла в Кыргызстане Сергея Вакунова, русский язык играет одну из основных ролей в отношениях между двумя странами, так как отсутствие языкового барьера помогает им развивать взаимодействие в области политики, образования, науки и бизнеса. Причем официальный статус русского языка имеет особое значение и звучание в стране: "Это создает изначальные преференции киргизской молодежи в получении высококвалифицированного образования и профессии". По планам Москвы и Бишкека число преподавателей русского языка, направляемых на работу в Кыргызстан, возрастет, в настоящее время их количество приближается к 180, русский язык преподают в 260 школах, а число его изучающих местных школьников превышает 870 тыс.



В свою очередь, исходя из представленной послом России в Туркменистане информации, на завершающей стадии находится разработка соглашения о создании в Ашхабаде российско-туркменского вуза и условиях его функционирования. В настоящее время более 54 тыс. студентов из Туркменистана проходят обучение в российских высших учебных заведениях, и только в прошлом году квота правительства России для абитуриентов из Туркменистана на обучение за счет средств федерального бюджета составила 500 мест. На повестке также находится проект строительства нового корпуса для младших классов совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина, которая работает с 2002 года.



Весь 2025 год отличался достаточно активным российско-туркменским взаимодействием в области культуры: было организовано свыше 190 гуманитарных акций, которые посетили порядка 16 тыс. человек. Большой интерес у столичной публики вызвал музыкальный проект нашей дипмиссии "Дипломатические нотки", в рамках которого было проведено несколько концертов для ознакомления широкой общественности с произведениями русских классиков.



То ли еще будет, учитывая, что в феврале открылась регистрация на участие в Международном фестивале молодежи с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, старт которой дали в рамках проходившего в Национальном центре "Россия" просветительского марафона "Россия – семья семей", который посвящен открытию Года единства народов России. Этот международный фестиваль молодежи соберет порядка 10 тысяч участников из России и зарубежных стран. А его девиз – "Следуй за мечтой. Вместе с Россией"...