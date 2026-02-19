Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле

02:41 27.02.2026

Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле, а также в провинциях Кандагар и Пактия.



Об этом сообщил пакистанский телеканал PTV со ссылкой на данные властей. Он передает, что в результате атаки погибли 72 афганских военных и еще 120 ранены.



Афганистан заявляет о гибели 55 пакистанских солдат в результате операции на границе в четверг вечером. Местный телеканал TOLOnews сообщает о ранении еще 11 военных и захвате 19 блокпостов.



