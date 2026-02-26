МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов

12:02 27.02.2026 МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли

Двойные стандарты международных финансовых организаций



26.02.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



В своей недавней статье "Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции" я привел предварительные оценки внешней торговли США и Китая по итогам 2025 года.



Американская официальная статистика пока итогов за весь прошлый год не дала. В своей статье я опирался на статистику за первые три квартала 2025 года и прикинул, что по итогам всего года дефицит торгового баланса США будет примерно таким же, как в 2024 году (а равен он был 918,4 млрд долларов). Правда, на днях я наткнулся на более свежие цифры, которые свидетельствуют, что моя оценка были излишне оптимистичной. По данным Бюро экономического анализа США на 11 декабря 2025 года, за весь год дефицит торговли товарами и услугами США вырос на 112,6 млрд долларов, или 17,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Можно теперь вполне уверенно утверждать, что затеянная 47-м президентом США Дональдом Трампом кампания по наведению "справедливости" в торговле Америки с остальным миром провалилась. Обещания Трампа сократить или даже обнулить дефицит торгового баланса США оказались пустым звуком.



А вот Китай в условиях спровоцированного Трампом хаоса в международной торговле сумел не только сохранить свои торговые позиции, но даже их укрепил. По данным китайской таможенной статистики, положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР по итогам 2025 года составило 1,2 триллиона. По итогам 2024 года оно равнялось 990 млрд долларов. Впервые данный показатель пробил планку в один триллион долларов. Это исторический максимум не только для Китая, но и для всех стран мира. Получается, что за год прирост положительного сальдо торгового баланса Китая составил более 200 миллиардов долларов. Торговый профицит Поднебесной за прошлый год оценивается в 3,7% ВВП. Это тоже рекордная цифра. За счет рекордного профицита обеспечено примерно треть прироста ВВП Китая в прошлом году. Эксперты говорят, что это рекордный вклад внешней торговли в экономический рост Китая с 1997 года.



Ни Трамп, ни его окружение никак эти итоги торговли по США и по Китаю не комментировали. Сложно, видимо, комментировать свои поражения и победы противника. Но вот неожиданно свое суждение по итогам внешней торговли Китая высказали руководители Международного валютного фонда (в ранге исполнительных директоров). Правда, в открытом доступе каких-то заявлений МВФ по данному вопросу нет. Упоминается некий "отчет" Фонда по данному вопросу. Но 18-19 февраля во многих ведущих СМИ появились публикации по данной теме со ссылками на "внутренние источники" в МВФ.



Прежде всего, это статья информационного агентства Блумберг "IMF Warns China’s Economic Policies Are Causing Damage to Others" ("МВФ предупреждает, что экономическая политика Китая наносит ущерб другим странам").



Также статья Financial Times "IMF calls on China to halve industrial subsidies" ("МВФ призывает Китай сократить вдвое промышленные субсидии").



В издании "The Australian Financial Review" появилась статья "IMF urges China to slash subsidies damaging other nations" ("МВФ призывает Китай резко сократить субсидии, наносящие ущерб другим странам"). И т. д. Все публикации повторяют примерно одно и то же.



Во-первых, констатируется достижение Китаем рекордного показателя профицита торгового баланса. Правда, иногда оспаривается, что положительное сальдо торгового баланса Китая составило по итогам прошлого года 1,2 трлн долларов. Мол, таможенная статистика Поднебесной завышает цифру. На самом деле – 1,0 трлн долларов. Но, мне кажется, такая корректировка принципиально не меняет картину. Все равно Китай впереди планеты всей по величине данного показателя. Традиционно за Китаем следовала Германия. Так вот у Германии, по уже имеющимся данным, профицит в 2025 году составил 202,7 млрд долл. Т. е. у Китая как минимум в пять раз больше.



Во-вторых, констатируется, что такой гигантский профицит Китая ущемляет интересы других стран и создает дисбалансы в международной торговле. Подразумевается, что ущемляются интересы прежде всего Соединенных Штатов, на которые традиционно приходится основная часть китайского торгового профицита. В конечном счете торговый профицит Поднебесной ухудшает состояние всей мировой экономики. Такое заключение Фонда совпадает со сделанной в ноябре оценкой экономистов Goldman Sachs Group Inc., согласно которой продолжающееся наращивание Китаем экспорта означает чистый негативный эффект для остальной мировой экономики.



В-третьих, отмечается, что своих достижений в международной торговле Китай добивается "нечестным" способом – занижая валютный курс юаня, что стимулирует экспорт и тормозит импорт. Что этим способом, получившим название "валютный демпинг", Поднебесная пользуется уже многие годы. По оценкам сотрудников МВФ, юань в прошлом году был недооценен примерно на 16%.



В-четвертых, еще более значимым источником китайских достижений является государственное субсидирование экспорта. Уровень такого субсидирования Фондом оценивается в 4% ВВП Китая. Это недопустимо высокая цифра. Фонд отметил, что, хотя "международное сравнение затруднительно", государственная поддержка экспорта в Европейском союзе в 2022 году составила менее половины этой цифры – около 1,5%.



В-пятых, Фонд вроде бы проявляет озабоченность будущим китайской экономики. Хотя по итогам года прирост ВВП Поднебесной, согласно официальной китайской статистике, составил 5,0% (что выглядит очень неплохо на фоне среднемирового показателя около 3 процентов). Однако Фонд уверен, что уже по итогам 2026 года будет меньший прирост. А в дальнейшем тенденция к снижению темпов экономического развития Китая продолжится. Кстати, констатировалось, что в Китае сегодня в отличие от большинства стран имеет место не инфляция, а дефляция. Последняя является для экономики даже большей угрозой, чем инфляция.



В-шестых, Фонд выдает рекомендации Китаю для исправления существующего положения. Рекомендаций несколько.



Сделать в экономической политике Китая приоритетным развитие внутреннего рынка по сравнению с внешним. Развитие внутреннего рынка тормозится недостаточным платежеспособным спросом со стороны китайских граждан и бизнеса (одним из проявлений этого является навес незавершенной недвижимости на рынке Китая). Государству следует стимулировать этот спрос.



Отказаться от политики искусственного занижения валютного курса юаня.



Сократить как минимум в два раза государственное субсидирование экспорта (а высвободившиеся финансовые ресурсы направить на наращивание платежеспособного спроса на внутреннем рынке).



Притормозить рост государственного долга. По оценкам Фонда, государственный долг Поднебесной в 2025 году достиг почти 127% ВВП - примерно на 10 процентных пунктов больше, чем в 2024 году. Прогнозируется, что в этом году, если не будут приняты меры, он превысит 135%. По ходу отмечается, что конечным источником государственного финансирования экспорта Китая являются преимущественно не налоги, а новые государственные заимствования.



Как отмечается в публикации агентства Блумберг, директора фонда в совместном заявлении призвали "Китай к комплексному и решительному ответу, сочетающему усиленную макроэкономическую поддержку со структурными реформами". "Переориентация модели роста Китая требует значительной культурной и экономической трансформации политики", - процитировал Блумберг заявление.



Думаю, что директора МВФ никакой Америки не открыли, анализируя дисбалансы китайской экономики и предлагая пути ее реформирования. В Пекине все эти дисбалансы чувствуют намного лучше, чем люди из МВФ. Партийно-государственные руководители Китая пытаются вывести экономику из тех тупиков, в которые она зашла. Но по разным причинам у них не очень получается. Поэтому они продолжают двигаться по накатанной колее – развитию экономики за счет освоения внешних рынков и за счет наращивания государственного долга.



Сейчас же я хотел обратить внимание на другом. В принципе те вопросы, которые касаются внешней торговли Китая, должны обсуждаться и решаться, прежде всего, не в Международном валютном фонде (МВФ), а во Всемирной торговой организации (ВТО). Но удивительно, что ВТО себя уже достаточно давно ведет как мышь под веником: притаилась и помалкивает. Еще в первый срок пребывания в Белом доме Дональд Трамп грозил, что США могут покинуть эту организацию и уже тогда откровенно поощрял нарушения Вашингтоном правил ВТО. С самого начала второго своего пребывания в Белом доме Трамп стал действовать, открыто попирая принципы свободной торговли, которые декларируются как основополагающие в деятельности ВТО. Трамп несколько раз делал заявления, что США могут покинуть ВТО. Пока еще не покинули. Но взносы не платят уже два года. В общем Трамп и его команда в упор не замечают ВТО, а последняя боится даже пикнуть.



Что касается МВФ, то США пока еще чувствуют себя главным акционером в этой организации. А потому продолжают использовать ее в качестве инструмента свой политики. Вот и в случае с Китаем Вашингтон решил действовать через МВФ. Хотя поднимаемые вопросы (субсидирование экспорта, валютный демпинг и др.) как раз по профилю ВТО.



Примечательно, что Фонд делал и продолжает делать вид, что агрессивный протекционизм Трампа мировой экономике не вредит. Как может Фонд критиковать своего главного акционера? За последние десять лет было зафиксировано лишь два осторожных замечания со стороны Фонда по поводу протекционизма Трампа. Первый раз это было еще в 2016 году, когда Трамп только включился в предвыборную кампанию на пост президента. Кристин Лагард, которая тогда возглавляла МВФ, заявила, что торговый протекционизм, который предлагал кандидат в президенты США Дональд Трамп, может нанести ущерб мировой экономике. Второй раз это было в апреле 2025 года: глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины негативно повлияли на мировую экономику и привели к снижению темпов ее роста. Но заявление было крайне острожным и бесстрастным. В общем, ВТО и МВФ похожи на мышь под веником – Трампу не смеют перечить.



А уж если в Фонде подняли вопрос о государственном субсидировании китайского экспорта, то по-хорошему надо было бы поставить вопрос и о подобном субсидировании американского экспорта. Известно, что США традиционно осуществляют субсидирование сельскохозяйственного экспорта. Также с 1934 года в США действует финансовый институт правительства страны – Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки – Эксимбанк США (The Export-Import Bank of the United States – Exim Bank), обеспечивающий все виды финансовой поддержки отечественных экспортеров (программы льготного кредитования, гарантирования и страхования). В среднем в год Эксимбанк США выдает льготных кредитов на 15 млрд долларов.



А уж коли Фонд затронул тему китайского валютного демпинга, то тогда следовало бы и обсудить политику Дональда Трампа по занижению валютного курса доллара США для поощрения американского экспорта. Это любимая тема 47-го президента. Вот его высказывания: "Вы зарабатываете гораздо больше денег с более слабым долларом - не слабым, а более слабым долларом, - чем сильным долларом". "Когда у нас сильный доллар, происходит одно: все это звучит хорошо. Но вы не развиваете туризм. Вы не можете продавать тракторы, грузовики, ничего". В интервью журналистам в Айове в конце января 2026 года Трамп заявил: "Я тот, кто любит сильный доллар, но слабый доллар приносит гораздо больше денег". За первый год своего пребывания в Белом доме Трамп мало чего добился из того, что декларировал. Но доллар ему действительно удалось ослабить: доллар США потерял больше 10% по отношению к широкой корзине валют.



Подытоживая, скажу, что первый раунд торгового состязания между Америкой и Китаем Трамп проиграл вчистую. Видимо, пытаясь как-то отреагировать на это поражение, Трамп и призвал пока еще подконтрольный Вашингтону Международный валютный фонд прочитать Китаю нотацию о том, как правильно надо торговать. Источник - Фонд стратегической культуры

