|В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
19:47 27.02.2026
Саида Мирзиеева сообщила о начале модернизации транспортной системы в столице
В ближайшее время в Ташкенте установят "умные" светофоры, нанесут дорожную разметку в соответствии со стандартами, а также организуют парковочные места надлежащим образом.
ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В Ташкенте началась модернизация транспортной системы. Об этом сообщила руководитель Администрации президента Саида Мирзиеева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что началась практическая реализация принятого в декабре постановления главы государства по совершенствованию управления транспортной системой Ташкента и предотвращению пробок.
Специально созданный для этого Центр организации дорожного движения провел презентацию по вопросам решения проблем с пробами и экологией в Ташкенте, а также по контролю за общественным транспортом.
Согласно представленным отчетам, в ближайшее время в столице начнутся масштабные работы по установке "умных" светофоров, нанесению дорожной разметки в соответствии со стандартами, а также по правильной организации парковочных мест.
"Надеюсь, что хоким города и его команда приложат все усилия для выполнения этого постановления в полном объеме. Я также буду контролировать ход исполнения этих задач. Желаю команде успеха в этом очень важном и нужном для города проекте", - написала руководитель Администрации президента.
Согласно постановлению главы государства, в городе будет внедрена интеллектуальная транспортная система, которая будет собирать данные о транспортных и пешеходных потоках с помощью видеонаблюдения и сенсоров, автоматически регулировать фазы светофоров, обеспечивать приоритетное движение общественного и специального транспорта, контролировать перемещение автотранспорта и спецтехники, а также выявлять участки с повышенным риском ДТП.
Она будет интегрирована с Ситуационным центром Национального комитета по экологии и изменению климата. Будет создана система автоматической оценки соответствия автомобилей экологическим нормам и выявления автомобилей, не соответствующих экологической зоне (в рамках внедрения экостикеров).
Кроме того, в Ташкенте будут запущены информационные системы "Комфортная среда" и "Монитор хокимията". Они будут использоваться для автоматической фиксации нарушений в сфере благоустройства, предотвращения распространения наркотиков в махаллях, контроля территорий жилых домов с помощью видеодомофонов и оперативного информирования жителей.