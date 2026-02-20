В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева

19:47 27.02.2026

Саида Мирзиеева сообщила о начале модернизации транспортной системы в столице



В ближайшее время в Ташкенте установят "умные" светофоры, нанесут дорожную разметку в соответствии со стандартами, а также организуют парковочные места надлежащим образом.



ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В Ташкенте началась модернизация транспортной системы. Об этом сообщила руководитель Администрации президента Саида Мирзиеева в своем Telegram-канале.



Она отметила, что началась практическая реализация принятого в декабре постановления главы государства по совершенствованию управления транспортной системой Ташкента и предотвращению пробок.



