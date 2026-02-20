 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
19:47 27.02.2026

Саида Мирзиеева сообщила о начале модернизации транспортной системы в столице

В ближайшее время в Ташкенте установят "умные" светофоры, нанесут дорожную разметку в соответствии со стандартами, а также организуют парковочные места надлежащим образом.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В Ташкенте началась модернизация транспортной системы. Об этом сообщила руководитель Администрации президента Саида Мирзиеева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что началась практическая реализация принятого в декабре постановления главы государства по совершенствованию управления транспортной системой Ташкента и предотвращению пробок.



Специально созданный для этого Центр организации дорожного движения провел презентацию по вопросам решения проблем с пробами и экологией в Ташкенте, а также по контролю за общественным транспортом.

Согласно представленным отчетам, в ближайшее время в столице начнутся масштабные работы по установке "умных" светофоров, нанесению дорожной разметки в соответствии со стандартами, а также по правильной организации парковочных мест.

"Надеюсь, что хоким города и его команда приложат все усилия для выполнения этого постановления в полном объеме. Я также буду контролировать ход исполнения этих задач. Желаю команде успеха в этом очень важном и нужном для города проекте", - написала руководитель Администрации президента.

Согласно постановлению главы государства, в городе будет внедрена интеллектуальная транспортная система, которая будет собирать данные о транспортных и пешеходных потоках с помощью видеонаблюдения и сенсоров, автоматически регулировать фазы светофоров, обеспечивать приоритетное движение общественного и специального транспорта, контролировать перемещение автотранспорта и спецтехники, а также выявлять участки с повышенным риском ДТП.

Она будет интегрирована с Ситуационным центром Национального комитета по экологии и изменению климата. Будет создана система автоматической оценки соответствия автомобилей экологическим нормам и выявления автомобилей, не соответствующих экологической зоне (в рамках внедрения экостикеров).

Кроме того, в Ташкенте будут запущены информационные системы "Комфортная среда" и "Монитор хокимията". Они будут использоваться для автоматической фиксации нарушений в сфере благоустройства, предотвращения распространения наркотиков в махаллях, контроля территорий жилых домов с помощью видеодомофонов и оперативного информирования жителей.

Источник - Sputnik
