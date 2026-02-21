 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.02.2026
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
00:05 28.02.2026

ВС РФ готовятся к финальному этапу штурма Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 27 февраля в разрезе СВО. Русские войска готовятся к штурму Константиновки. Швеция снова истерит о "русской угрозе" из-за якобы российского дрона, перехваченного в порту Мальме.



В ожидании генерального штурма

Части ВС РФ, действующие в пределах городской застройки Константиновки, готовятся к генеральному штурму самого города. Одним из признаков этого процесса является удар ВКС по дамбе Хрущевского пруда 25 февраля. Разлив воды из реки Кривой Торец гарантированно затопил участок шоссе Н-21 и дублирующую его сельскую трассу. Таким образом гарнизон Константиновки может полагаться лишь на альтернативные сложные маршруты грузоперевозок. Они потенциально проходят по грунтовкам на плотинах водоема № 9 и Коропейского пруда, находящимся севернее Долгой Балки. Потенциально есть еще один маршрут, по которому неприятель может снабжать свой гарнизон в Константиновке. Он также идет от Дружковки, но огибает зону затопления севернее, проходя через поселок Куртовка, глиняный карьер, Ижевку, Молочарку и далее сворачивает непосредственно на Константиновку.

Учитывая непосредственную близость заключительных этапов вышеуказанных маршрутов к передовой, неприятель может полагаться только на НРТК (наземные робототехнические комплексы). Но они также являются целью наших операторов FPV-дронов, при этом имея относительно небольшую грузоподъемность. По этой причине гарнизон Константиновки будет испытывать недостаток припасов. В текущей ситуации частям ВСУ в городе просто "подбрасывают" самое необходимое, поддерживая боеспособность, которая в таких условиях будет стремительно деградировать. Уже неоднократно по опыту прежних операций доказывалось, что даже если боеприпасы и прочее заблаговременно накоплены, они без полноценного пополнения очень быстро истощаются. По этой причине 98-й гвардейская ВДД и силы 8-й армии ВС РФ вместе с подготовкой к генеральному штурму ожидают момента, когда положение противника дойдет "до кондиции" из-за логистической изоляции.

Разлив Кривого Торца может привести к тому, что Константиновка будет разделена на два отдельных "театра", расположенных по северному и южному берегу реки. В городе 8 мест, где неприятель может перейти Кривой Торец, но некоторые из этих больших и малых мостов гарантированно уже уничтожены или же находятся под непосредственным огневым контролем. Таким образом, если ВКС РФ еще что-то и не доделали в плане разделения города на 2 части по реке, то сделают это в ближайшее время.

Чисто шведские "тараканы"

Шведский телеканал SVT заявил, что в порту Мальме был нейтрализован неназванный тип БПЛА в непосредственной близости от авианосца "Шарль де Голль" ВМС Франции, который прибыл в королевство в рамках миссии НАТО "Балтийский часовой".

"Вероятно, произошло нарушение шведского воздушного пространства беспилотником. Это произошло в связи с тем, что российский военный корабль находился в проливе Эресунн в шведских территориальных водах. Вооруженные силы действовали быстро и решительно, чтобы сбить беспилотник. Судя по всему, между российским военным кораблем и этим дроном существует тесная связь", – сказал в эфире телеканала министр обороны Швеции Пол Юнсон.

Местные СМИ вновь начали нагнетать истерию из-за русских. Такое уже было в 80-х годах и в 2014-м, когда якобы были замечены наши субмарины в "стокгольмских шхерах". В обоих случаях наличие подлодок оказалось мифом и информационной уткой. Так же как и сейчас фото дрона ни в полете, ни в сбитом виде представлено не было. Даже тип БПЛА не назван, хотя и уточнялось, что аппарат был подавлен средствами РЭБ в 10 км от французского корабля и, соответственно, упал в море. Резонный вопрос – какая удобная и ни к чему не обязывающая версия, а был ли дрон вообще? Проще говоря, "джентльмены" в очередной раз просят поверить на слово.

Вчера, 26 февраля, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях к северо-западу от Покровска.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772226300


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев рассказал Главе Представительства ЕС в Казахстане о ключевых положениях новой Конституции
- Государственный советник совместно с членами Общенациональной коалиции провели ряд встреч с общественностью Актюбинской области
- Серик Жумангарин обозначил приоритеты бюджетно-налоговой политики на расширенной коллегии Минфина
- Ключевые приоритеты сферы образования обсудили на расширенной коллегии Минпросвещения
- Верховный Суд принял нормативное постановление по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы человека
- Кадровые перестановки
- В Лондоне состоялась совместная встреча глав МИД стран Центральной Азии с депутатами Парламента Великобритании
- КТК увеличил транспортировку нефти с крупнейших месторождений Казахстана
- Поручение Президента: основные направления развития рынка ценных бумаг обсудили на круглом столе
- "Росатом" и Казахстан прокомментировали санкции Британии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  