Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля

00:05 28.02.2026

ВС РФ готовятся к финальному этапу штурма Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 февраля в разрезе СВО. Русские войска готовятся к штурму Константиновки. Швеция снова истерит о "русской угрозе" из-за якобы российского дрона, перехваченного в порту Мальме.



