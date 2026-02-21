|Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
00:05 28.02.2026
ВС РФ готовятся к финальному этапу штурма Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 27 февраля в разрезе СВО. Русские войска готовятся к штурму Константиновки. Швеция снова истерит о "русской угрозе" из-за якобы российского дрона, перехваченного в порту Мальме.
В ожидании генерального штурма
Части ВС РФ, действующие в пределах городской застройки Константиновки, готовятся к генеральному штурму самого города. Одним из признаков этого процесса является удар ВКС по дамбе Хрущевского пруда 25 февраля. Разлив воды из реки Кривой Торец гарантированно затопил участок шоссе Н-21 и дублирующую его сельскую трассу. Таким образом гарнизон Константиновки может полагаться лишь на альтернативные сложные маршруты грузоперевозок. Они потенциально проходят по грунтовкам на плотинах водоема № 9 и Коропейского пруда, находящимся севернее Долгой Балки. Потенциально есть еще один маршрут, по которому неприятель может снабжать свой гарнизон в Константиновке. Он также идет от Дружковки, но огибает зону затопления севернее, проходя через поселок Куртовка, глиняный карьер, Ижевку, Молочарку и далее сворачивает непосредственно на Константиновку.
Учитывая непосредственную близость заключительных этапов вышеуказанных маршрутов к передовой, неприятель может полагаться только на НРТК (наземные робототехнические комплексы). Но они также являются целью наших операторов FPV-дронов, при этом имея относительно небольшую грузоподъемность. По этой причине гарнизон Константиновки будет испытывать недостаток припасов. В текущей ситуации частям ВСУ в городе просто "подбрасывают" самое необходимое, поддерживая боеспособность, которая в таких условиях будет стремительно деградировать. Уже неоднократно по опыту прежних операций доказывалось, что даже если боеприпасы и прочее заблаговременно накоплены, они без полноценного пополнения очень быстро истощаются. По этой причине 98-й гвардейская ВДД и силы 8-й армии ВС РФ вместе с подготовкой к генеральному штурму ожидают момента, когда положение противника дойдет "до кондиции" из-за логистической изоляции.
Разлив Кривого Торца может привести к тому, что Константиновка будет разделена на два отдельных "театра", расположенных по северному и южному берегу реки. В городе 8 мест, где неприятель может перейти Кривой Торец, но некоторые из этих больших и малых мостов гарантированно уже уничтожены или же находятся под непосредственным огневым контролем. Таким образом, если ВКС РФ еще что-то и не доделали в плане разделения города на 2 части по реке, то сделают это в ближайшее время.
Чисто шведские "тараканы"
Шведский телеканал SVT заявил, что в порту Мальме был нейтрализован неназванный тип БПЛА в непосредственной близости от авианосца "Шарль де Голль" ВМС Франции, который прибыл в королевство в рамках миссии НАТО "Балтийский часовой".
"Вероятно, произошло нарушение шведского воздушного пространства беспилотником. Это произошло в связи с тем, что российский военный корабль находился в проливе Эресунн в шведских территориальных водах. Вооруженные силы действовали быстро и решительно, чтобы сбить беспилотник. Судя по всему, между российским военным кораблем и этим дроном существует тесная связь", – сказал в эфире телеканала министр обороны Швеции Пол Юнсон.
Местные СМИ вновь начали нагнетать истерию из-за русских. Такое уже было в 80-х годах и в 2014-м, когда якобы были замечены наши субмарины в "стокгольмских шхерах". В обоих случаях наличие подлодок оказалось мифом и информационной уткой. Так же как и сейчас фото дрона ни в полете, ни в сбитом виде представлено не было. Даже тип БПЛА не назван, хотя и уточнялось, что аппарат был подавлен средствами РЭБ в 10 км от французского корабля и, соответственно, упал в море. Резонный вопрос – какая удобная и ни к чему не обязывающая версия, а был ли дрон вообще? Проще говоря, "джентльмены" в очередной раз просят поверить на слово.
Вчера, 26 февраля, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях к северо-западу от Покровска.