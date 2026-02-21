Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию

01:50 28.02.2026

Всего с начала действия программы по переселению соотечественников в Россию переехали более 1,2 млн человек



ДУШАНБЕ, 27 фев - Sputnik. В рамках программы переселения соотечественников из Таджикистана в Россию переехало порядка 160 тыс. человек.



Об этом сообщила заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел РФ Валентина Казакова.



В список лидеров по переселению также попал Казахстан - из республики на родину прибыли 325 тыс. человек.



Для жизни репатрианты чаще всего выбирают Тульскую, Калужскую и Челябинскую области.



С 2006 года в России действует государственная программа, направленная на оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.



Инициатива, закрепленная указом президента РФ, призвана помочь людям, которые оказались за пределами страны после распада Советского Союза, вернуться на историческую родину.



Участники программы получают ряд существенных преференций. Главным преимуществом является возможность оформления российского гражданства в упрощенном порядке.



Кроме того, государство берет на себя часть расходов по переезду, выплачивает "подъемные" (единовременное пособие на обустройство) и оказывает финансовую поддержку в случае потери работы (пособие по безработице).