Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева

03:43 28.02.2026

Выгода с опережением: объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд

28.02.2026 | Анна КРЯЖЕВА



Хорошо зарабатывать деньги для своего государства без финансовых вливаний и инвестиций из казны – это дает прибыль как его жителям, так и самой стране. Хотя экономика Киргизии в рамках не только ЕАЭС, но и СНГ является одной из самых "скромных", только за прошлый год переводы из России пополнили казну и банки КР на более чем $3 млрд (около 228 млрд рублей).



Любопытная тенденция: поток денег из РФ в Киргизию вырос почти на 17%, тогда как в остальные страны СНГ он весомо сократился: в Армению денег пришло меньше на 59%, в Казахстан – почти на 22%, в Грузию – на 13,6%. Как полагают эксперты, динамику обуславливает тот факт, что Киргизия продолжает быть для российского бизнеса и частных лиц удобным финансовым хабом. "Местные банки сравнительно легко открывают счета гражданам России, что позволяет решать повседневные финансовые вопросы… а также использовать переводы для валютной диверсификации", – считают эксперты.



В то же время они отмечают, что за последнее время серьезно выросли доходы трудовых мигрантов из КР. И то, что "объем переводов из России в Кыргызстан вырос более чем на 16%, а это касается, прежде всего, физических лиц, меня нисколько не удивляет, – отмечает эксперт в сфере экономики и бизнеса Сергей Пономарев. – Наши мигранты там зарабатывают, они кормят семьи, копят на приобретение жилья в Кыргызстане или открытие собственного дела".



Для граждан России легко открыть счет в банках КР, поскольку киргизские кредитные учреждения отличают высокая лояльность к резидентам РФ, минимальные бюрократические требования (нужен только паспорт), а также широкое использование русского языка сотрудниками банков республики. Документация и техподдержка также предусмотрены для русскоязычных.



В киргизских банках для российских граждан действуют удобные условия: быстрое оформление карт Visa/Mastercard, работа с рублями, низкие комиссии и возможность удаленного открытия. Финансовые институты Киргизии активно привлекают клиентов из СНГ. Республика интегрирована с РФ: киргизские банки (например, MBANK, Бакай Банк) работают с российскими системами переводов, такими как Сбербанк и Т-банк.



Привлекает и доступная стоимость выпуска карты, которая зависит от финансовой организации. Ввиду санкционных ограничений, граждане России ценят карты банков Киргизии за возможность использовать Google Pay; совершать покупки в онлайн-магазинах и сервисах; путешествовать без ограничений; снимать наличные в банкоматах за рубежом.



Упомянутый ранее С. Пономарев, президент Ассоциации рынков и предприятий Киргизии, отмечает: "У нас действительно достаточно легко открыть ИП, благоприятная атмосфера, чтобы заниматься предпринимательством, в том числе упрощенное налоговое администрирование".



Простота алгоритма работы российских клиентов в банках Киргизии, однако, не отменяет и подводные рифы. Часто для работы с местными банками требуют личное присутствие или использование доверенности, так как полностью удаленный процесс открытия счета с выпуском физической карты сейчас затруднен и требует представительства доверенного лица.



Понятно, что российские граждане находят в киргизских банках свои привилегии, однако еще выгоднее работать с ними трудовым мигрантам из Киргизии, проживающим в России. Причем значимость переводов гастарбайтерами в качестве ключевого фактора для экономики КР переоценить трудно.



Важным моментом является то, отмечает С. Пономарев, что лишь по официальным данным на территории России легально трудоустроены 550 тыс. граждан Киргизии, на самом деле эта цифра может быть значительно больше. Даже желание Москвы навести порядок в миграционной политике и ужесточение правил миграции не отпугнули киргизских претендентов на звание трудового мигранта в РФ, несмотря на определенные сложности оформления.



Национальный банк КР уточняет, что в июле 2025 года объем денежных переводов в республику достиг $317,7 млн – это максимальное значение с начала года. Из всей суммы основная часть денег пришлась на Россию – $291,3 млн, или более 90% общего объема. Тогда как из тех же США поступило $12,9 млн, из стран СНГ (без России и Казахстана) – $4,2 млн, из Турции – $1,8 млн.



Еще важнее тот факт, что рост объема переводов по сравнению с июнем составил 7,66%. В начале прошлого лета поступления составляли $295,1 млн, в мае – $299,2 млн. Специалисты подчеркивают, что высокая доля переводов из России сохраняет ключевое значение для киргизской экономики и доходов домохозяйств.



Серьезный рост доходов киргизских мигрантов произошел на фоне повышения средней зарплаты курьеров в Москве до уровня в 150-174 тыс. рублей как минимум. Достойные оклады выплачивают также продавцам, работникам по благоустройству, водителям или строителям. Причем предлагают хорошие ставки не только в обеих столицах, например, в сибирских городах на рынке труда много достойных предложений.