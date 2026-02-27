Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом

Эксперт Хан: Конфликт Исламабада и Кабула - итог угроз со стороны тергруппировок



Обострение ситуации между Пакистаном и Афганистаном является результатом сочетания постоянных угроз со стороны тергруппировок, взаимных военных ответных мер и глубокого структурного недоверия между Исламабадом и Кабулом в вопросах управления границей и борьбы с терроризмом. Такое мнение озвучил "Российской газете" старший научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада (ISSI) Мухаммад Таймур Фахад Хан.



По его словам, за последний год в Пакистане резко возросли число и интенсивность террористических атак, многие из которых, по оценкам разведки Исламской Республики, связаны с группировками, действующими с территории Афганистана. Эти атаки не ограничивались приграничными районами. Несколько из них произошли в глубине территории Пакистана, включая два резонансных инцидента в Исламабаде. "Такое географическое распространение свидетельствует о качественном изменении угрозы", - утверждает эксперт.



"С точки зрения Пакистана, когда начинающиеся в приграничной зоне нападения проникают в крупные городские центры, включая федеральную столицу, проблема перестает быть тактической и становится стратегической красной линией. Гибель высокопоставленных офицеров и значительный сопутствующий ущерб от терактов еще больше вынудили Исламабад ответить, как он считает, соразмерным и сдерживающим образом, - отметил Хан. - Итак, обострение ситуации отражает накопившееся разочарование из-за нерешенных проблем с укрытиями боевиков, расширения оперативного влияния воинствующих группировок, безуспешных раундов переговоров с Кабулом и прихода Исламабада к понимаю того, что одних лишь дипломатических усилий уже недостаточно для сдерживания угрозы".



