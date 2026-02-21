 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды

Кирилл Стрельников
15:17 28.02.2026

В эти минуты объединенные силы США и Израиля осуществляют массовые удары по Ирану.

Помимо десятков военных и ключевых инфраструктурных объектов атакованы места потенциального нахождения лидеров страны (по некоторым сведениям, президент и духовный лидер Ирана не пострадали и находятся в безопасных укрытиях).

В ответ Иран начал ответные действия, в том числе нанеся удары по Израилю и по американской военной базе в Бахрейне.

Военные сводки идут нескончаемым потоком.

Но самое интересное и печально-ироничное заключается в том, что сейчас должны были продолжаться чрезвычайно успешные переговоры по иранской ядерной программе, где иранцы согласились практически на все и разговор шел уже о конкретных деталях.

Сияющий искренним желанием избежать эскалации госсекретарь США Рубио буквально сегодня утром поручил дипломатам "воздержаться от любых публичных комментариев, способных негативно повлиять на ход ядерных переговоров с Ираном". Ведь режим тишины очень важен для мира во всем мире, не правда ли?

Уже все было настолько хорошо и усталые улыбки переговорщиков были настолько широки, что глава МИД Омана Бадр Аль-Бусаиди радостно сообщил, что "мирное соглашение между США и Ираном сейчас в пределах досягаемости", что вроде как договорились: никакого ядерного оружия, проверки, мир навсегда. А как иначе? Иран пошел на немыслимые уступки - в частности, даже согласился не хранить на своей территории обогащенный уран, пригодный для создания ядерного оружия, и готов допускать на ядерные объекты американских инспекторов.

И вот наступил Шаббат, когда в теории правоверным иудеям нельзя убивать никакую живую травинку и былинку, и тут по исламской республике полетели бомбы и ракеты, а израильский министр обороны объявил о "превентивном" ударе по Ирану, после чего в Израиле ввели чрезвычайное положение. Моссад, тоже празднующий Шаббат, в своих официальных соцсетях призвал иранцев помочь "вернуть Иран в его славные дни", что бы это ни значило.

Кто-то уже успел подумать, что коварные израильтяне подставили Трампа, чтобы заставить его втянуться в их военную авантюру.

Но оказалось, что втягивать никого никуда не надо. Трамп объявил, что США "начали масштабную военную операцию против Ирана", и призвал КСИР сложить оружие, а иранцев - свергнуть правительство: "Возможно, это ваш единственный шанс на поколения вперед". Причина операции, ясное дело, "защита американских граждан от иранской угрозы", которая всегда возникает со стороны стран, у которых много угрожающих нефти и газа.

Также объясняется, что решение об атаке принято, потому что Трамп "был недоволен ходом переговоров". Правда, его тут же сдали в Минобороны Израиля, где сообщили, что "операция планировалась месяцами, дата начала была определена несколько недель назад", а целью операции изначально являлась смена режима в Иране. При этом удар, как и в случае с Венесуэлой, нанесен в выходные, когда уже закончились торги на фондовом рынке США, чтобы к понедельнику удар по котировкам был уже не такой сильный. Мирный Шаббат Шаббатом, а денежки любят счет.

Иными словами, ровно как и в прошлый раз, США нанесли удар по Ирану в разгар переговоров и на фоне очень глубоких и содержательных дискуссий о том, где и сколько килограммов урана определенной степени обогащения должны храниться, кто кому и когда что должен показывать, какие ракеты на сколько километров и сантиметров можно производить и так далее, вплоть до формы бороды у церемониального часового у дверей в ядерный погреб.

Просто, как написал Дмитрий Медведев, "все переговоры с Ираном - операция прикрытия", потому что "никто ни о чем особенно и не хотел договариваться", то есть "миротворец в очередной раз показал лицо".

Может быть, это совпадение, а может, и нет, но в конце прошлого года конгресс принял Закон об оборонном бюджете, в котором помимо прочего был дан прямой приказ министру войны США срочно внедрить во все американские военные доктрины концепцию "когнитивной войны" и сделать эту концепцию центральной. Дедлайн - 31 марта 2026 года.

Вместо фокуса на физическом уничтожении противника когнитивная война направлена на нарушение, манипуляцию или влияние на процессы принятия им решений. Взамен уничтожения или нейтрализации целей когнитивная война нацелена на ментальные и когнитивные способности противника, создавая путаницу, сомнения или хаос.

Будет полезно принять во внимание, что сейчас одна из главных целей НАТО в пока непрямом противостоянии с Россией - именно "когнитивное превосходство" (Cognitive Superiority).

Другими словами, когда будут говорить о мире - готовься к войне, когда будут обсуждать разоружение - срочно удваивай военное производство, а если предлагают вызвать землемеров с рулетками, чтобы точно-преточно определить, кто куда должен отойти, - то однозначно уже начали заправлять стратегические бомбовозы.

США сейчас уверены, что они в очередной раз всех перехитрили. Но они перехитрили только самих себя, потому что вероломной атакой на Иран они окончательно уничтожили единственную валюту, которая котируется выше всего в мире, - доверие.

И плоды этого они полной панамкой пожнут уже очень скоро.

Источник - РИА Новости
Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев рассказал Главе Представительства ЕС в Казахстане о ключевых положениях новой Конституции
- Государственный советник совместно с членами Общенациональной коалиции провели ряд встреч с общественностью Актюбинской области
- Серик Жумангарин обозначил приоритеты бюджетно-налоговой политики на расширенной коллегии Минфина
- Ключевые приоритеты сферы образования обсудили на расширенной коллегии Минпросвещения
- Верховный Суд принял нормативное постановление по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы человека
- Кадровые перестановки
- В Лондоне состоялась совместная встреча глав МИД стран Центральной Азии с депутатами Парламента Великобритании
- КТК увеличил транспортировку нефти с крупнейших месторождений Казахстана
- Поручение Президента: основные направления развития рынка ценных бумаг обсудили на круглом столе
- "Росатом" и Казахстан прокомментировали санкции Британии
