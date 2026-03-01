Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ

03:49 01.03.2026

Санкционные огорчения: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ

Брюссель все чаще угрожает бизнесу региональных государств



Максим Базанов

Семен Бойков

1 марта 2026



Европейцы пытаются ограничить Россию по всем возможным направлениям. В последнее время Брюссель заметно усилил давление на страны Центральной Азии (ЦА), требуя сократить торговлю с РФ, заявил "Известиям" замглавы МИД России Михаил Галузин. Москва фиксирует рост контактов еврочиновников с руководством государств и бизнеса ЦА с середины 2025 года. В 19-м пакете ЕС уже ввел санкции против банков и компаний Таджикистана, Киргизии и Казахстана, собираясь принять аналогичные и в 20-м. В то же время РФ есть чем ответить, и в первую очередь - экономически. О том, как Россия и Европа конкурируют за влияние в постсоветских республиках, - в материале "Известий".



ЕС давит на страны Центральной Азии



Евросоюз взял курс на усиление своего влияния в странах Центральной Азии (ЦА) после начала СВО. Еврочиновники неоднократно посещали российских соседей, призывая их соблюдать введенные против РФ санкции. Однако с середины 2025 года ЕС перешел от слов к конкретным жестким действиям, усилив давление на компании и предприятия государств ЦА, сообщил "Известиям" замглавы МИД России Михаил Галузин.



Начиная с середины прошлого года дипломаты отмечают активизацию контактов эмиссаров Евросоюза с руководством и бизнес-кругами государств Центральной Азии с явной целью воспрепятствовать развитию абсолютно законной связи этих стран с Россией, в том числе в области торговли и экономики.



- В ход идут откровенное вмешательство во внутренние дела, политическое давление, манипулирование интересами других, шантаж. Любое содействие центральноазиатским странам по еэсовской линии обставляется антироссийскими требованиями, - сказал замминистра.



ЕС пытается повлиять на страны ЦА несколькими способами. Во-первых, их регулярно посещает спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан. Последний такой визит он нанес 26 февраля в Киргизию.



Публично еврочиновник подчеркнул, что Брюссель не просит Бишкек присоединяться к санкциям, но при этом не хочет, чтобы власти страны позволяли "недобросовестным субъектам" использовать ее территорию для обхода ограничений, введенных против РФ. Поэтому основная цель визитов О’Салливана в страны ЦА - найти компании, которые могут продавать в Россию подсанкционные товары, и убедить их прекратить торговлю.



За последние полгода ЕС перешел к более жестким и практическим мерам убеждения. В 19-м пакете санкций, который Евросоюз принял прошлой осенью, были введены ограничения против целого ряда банков СНГ. В черный список попали банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, отделения Альфа-банка, "Сбера" и Банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане, киргизские "Толубай" и Евразийский сберегательный банк, таджикские Dushanbe City Bank, "Спитамен" и Коммерцбанк. Всем европейским компаниям запретили любые трансакции с этими финансовыми организациями, которые, как посчитали на Западе, помогают РФ обходить рестрикции.



Тема западных санкций регулярно затрагивается Россией в диалоге со странами Центральной Азии, говорит Михаил Галузин.



- Мы едины во мнении о нелегитимности и недопустимости таких рестрикций в международных отношениях. Не секрет, что в своем стремлении "нанести России стратегическое поражение" Запад наращивает комплексное давление на нашего последовательного союзника и стратегического партнера - Киргизию, - сказал он.



Дипломат напомнил, что в сентябре 2025 года президент республики Садыр Жапаров с трибуны ООН осудил санкционную политику стран Запада, обвинив их в лицемерии и двойных стандартах. Россия целиком разделяет позицию своего союзника, подчеркнул Галузин.



В перспективе Евросоюз, кажется, не собирается останавливаться. Reuters сообщало, что в 20-м пакете санкций ЕС впервые может ввести ограничения против портов третьих стран за операции с российской нефтью. Речь идет о портах Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии. Рестрикции могут распространиться и на два киргизских банка - "Керемет" и ОАО "Капитал Банк Центральной Азии", а также на кредитные учреждения в Таджикистане.



Прямая санкционная политика стала для ЕС главным механизмом давления на ЦА, отмечает научный сотрудник лаборатории исследований современных Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Дарья Сапрынская. Более того, из-за угрозы вторичных санкций страны региона были вынуждены отказаться от обслуживания российских банковских карт.



На конец 2025 года большинство банков Армении, Киргизии, Таджикистана и Казахстана перестали принимать российские карты "Мир". Наконец, санкции привели к сворачиванию деятельности некоторых российских компаний в ряде стран, рассказала "Известиям" эксперт информационно-консалтингового центра "Аксон" Лия Фаррахова. Например, еще в 2022 году Сбербанк был вынужден продать свою "дочку" в Казахстане. Тем не менее на сегодня подобные ограничения не приводят к катастрофическим потерям, отмечает эксперт.



Как РФ сотрудничает со странами ЦА



Несмотря на политику давления, западные государства используют в том числе "мягкую силу" в отношениях с южными соседями России. В своих попытках влиять на страны Центральной Азии и ЕС, и США, и Великобритания ограничены собственными стремлениями развивать связи с этим регионом, считает Лия Фаррахова.



Формат диалоговых площадок 5+1, объединяющий США или ЕС с пятью государствами ЦА (Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном), стал крайне "популярным" после начала СВО. Стороны ищут и находят точки соприкосновения.



- Пожалуй, важнейшая из них сегодня - сырье из Центральной Азии, в первую очередь редкоземельные элементы (РЗЭ). На Западе открыто заявляют об интересе к критически важным ресурсам в этом регионе. Реализация проектов в этой сфере приведет не только к укреплению позиций крупных игроков в рассматриваемых странах, но и к снижению влияния Китая на РЗЭ, - говорит Лия Фаррахова.



Попытки ограничить влияние России предпринимаются западными странами и в логистике. В качестве альтернативы "Северному коридору" активно продвигается Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), соединяющий Китай и Европу в обход РФ. Для некоторых стран Центральной Азии есть свои перспективы: для Казахстана с его выходом к Каспию в первую очередь, а Киргизия и Узбекистан надеются на интеграцию в ТМТМ с помощью строящейся железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан, рассказывает эксперт.



Несмотря на то что конкуренция за регион усиливается, у России остаются свои аргументы, с помощью которых она сможет сохранить и удержать свои позиции, заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.



- Во-первых, географическая близость со всех сторон. Во-вторых, коммуникации, которые идут через Россию, несмотря на все проекты западных коридоров, которые на сегодня толком еще не разработаны в обход РФ. В-третьих, военно-политические области сотрудничества, - говорит парламентарий.



Он добавил, что Москве также необходимо сохранять свое присутствие на стратегически важных объектах ЦА. Например, нельзя покидать космодром Байконур в Казахстане, который РФ арендует до 2050 года. Наконец, она может совершенствовать экономические форматы взаимодействия со странами ЦА.



Москва активно инвестирует в совместные с регионом проекты. По данным на 2024 год, в Центральной Азии работает порядка 24 тыс. компаний с российским капиталом, а объем накопленных инвестиций превысил $38 млрд. Товарооборот РФ с региональной "пятеркой" превысил $45 млрд. Стороны переходят и на удобные расчеты в национальных валютах, которые нивелируют любое вмешательство извне со стороны ЕС или США. В случае с Киргизией их доля составляет уже 97%, с Узбекистаном - более 60%, а с Казахстаном - 95%. Между странами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) доля нацвалют в операциях достигла уже 93%.



Наконец, Россия развивает и свои транспортные коридоры в регионе, что гораздо логичнее в силу географического положения. Среди них - перспективный МТК "Север – Юг". Идет работа и над проектом коридора "Киргизия – Узбекистан – Туркмения – Россия", который обеспечит доставку товаров в порты Астрахани и Махачкалы.