ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тенеран подтверждают смерть Хаменеи

12:23 01.03.2026 Иранские СМИ подтверждают смерть Хаменеи. В Иране объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя. Процесс избрания нового Верховного лидера начнется сегодня.







Из заявления КСИР:

"Не думайте о тех, кто был убит на пути Аллаха, как о мертвых; напротив, они живы со своим Господом...

Мы потеряли великого лидера и скорбим о нем, он был уникальным в своей эпохе с точки зрения чистоты души, силы веры, благоразумия в делах, мужества против высокомерных и джихада на пути Аллаха.

Мученичество от рук самых злобных террористов и палачей человечества является признаком праведности этого великого лидера...

Это мученичество заставит нашу нацию еще более решительно продолжать светлый путь дорогого Имама Хаменеи.

Преступный и террористический акт злобных правительств Соединенных Штатов и сионистского режима является явным нарушением всех религиозных, этических, правовых и обычных принципов; поэтому мстительная рука иранской нации не оставит без наказания виновников убийства Имама Уммы, и они столкнутся с суровым, решительным и сожалеющим наказанием...

В заключение мы призываем все слои общества продемонстрировать национальное единство и сплоченность, со страстным и эпическим присутствием на сценах национальной обороны, показывая миру и злобным террористическим врагам свою солидарность".



UPD: Гостелеканалы также подтверждают, что он погиб в субботу утром в результате удара по его резиденции.







В Иране сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Хаменеи, сообщает председатель парламента.



Десятки тысяч иранцев выходят на траурные митинги и демонстрации в Тегеране и других городов Исламской Республики.







***



Нападение США и Израиля на Иран: мир возмущен и встревожен

Очевидный акт агрессии называют "безрассудным шагом"



01.03.2026 | Владимир МАЛЫШЕВ



Возмущение и серьезную озабоченность вызвало во всем мире неспровоцированное нападение США и Израиля на Иран. Голоса осуждения безрассудных действий Вашингтона и Тель-Авива звучат даже со страниц крупнейших американских СМИ. "Аргументы Трампа в пользу нанесения удара по Ирану основаны на сомнительных заявлениях" – под таким заголовком пишет, например, о нападении на Иран ведущая газета США New York Times.



"В ходе публичных выступлений в поддержку новой американской военной кампании против Ирана, – напоминает издание, – президент Трамп и его помощники утверждали, что Иран возобновил свою ядерную программу, располагает достаточным количеством ядерного материала для создания бомбы в течение нескольких дней и разрабатывает ракеты большой дальности, которые вскоре смогут поразить Соединенные Штаты. Все три этих утверждения либо ложны, либо не доказаны".



"Представители американских и европейских правительств, международные группы по мониторингу вооружений и доклады американских разведывательных агентств, – указывает издание, – дают совершенно иную картину неотложности иранской угрозы, чем та, которую представил Белый дом в дни, предшествовавшие субботним ударам. Иран предпринял шаги по демонтажу ядерных объектов, пострадавших в результате ударов Израиля и США в июне прошлого года, и возобновил работы на некоторых объектах, давно известных американским разведывательным службам. Однако официальные лица заявили, что нет доказательств того, что Иран предпринимал активные попытки возобновить обогащение урана или создать механизм для подрыва бомбы. Запасы обогащенного Ираном урана остаются захороненными после прошлогодних ударов, что делает практически невозможным для Ирана создание бомбы в течение нескольких дней.



Иран обладает крупным арсеналом баллистических ракет малой и средней дальности, способных поражать Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке, но американские разведывательные агентства считают, что Ирану, вероятно, еще несколько лет до появления ракет, способных поразить Соединенные Штаты", – делает вывод NYТ, фактически опровергая слова Трампа, что он совершил это нападение якобы "для защиты американского народа".



А как сообщило агентство Bloomberg, в США демократы настаивают на проведении на следующей неделе голосования по резолюции, ограничивающей полномочия президента Дональда Трампа по нанесению ударов по Ирану, что позволило бы подтвердить роль конгресса в одобрении применения военной силы.



"Усилия по принудительному голосованию по резолюции о военных полномочиях уже предпринимались, – пишет агентство, – но они получили новый импульс после того, как США и Израиль начали бомбардировки Ирана рано утром в субботу. Лидеры демократов в палате представителей объявили на прошлой неделе – еще до ударов, – что они начнут процедуру принудительного голосования по резолюции, касающейся Ирана. Резолюция обязывает Трампа прекратить использование вооруженных сил против Ирана, если иное прямо не разрешено конгрессом. Президенты обеих партий и раньше обходили стороной резолюции о военных полномочиях".



Звучат голоса протеста и призывы к сдержанности и в других странах, в том числе и со стороны союзников США. Как сообщила газета Berliner Zeitung, в Германии заместитель председателя "Союза Сары Вагенкнехт" Михаэль Людерс заявил: "Как бы кто ни относился к политической системе Ирана, американское и израильское нападение на Иран остается нарушением международного права. Последствия непредсказуемы, но резкая риторика президента Трампа явно ведет к смене режима. Мы призываем правительство Германии дистанцироваться от этой силовой акции".



Немецкий журнал Spiegel накануне отметил, что в случае удара по Ирану страна не останется беззащитной. По оценке экспертов, Тегеран может ответить США, прежде всего используя свой ракетный потенциал. Аналитик Женевского института международных исследований Фарзан Сабет считает, что Иран способен серьезно повредить американские базы в регионе и нанести заметные потери военным. Что сейчас, кстати, и происходит.



Spiegel напоминает, что в 2022 году командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи оценивал иранский арсенал более чем в 3000 баллистических ракет с "существенно улучшенной точностью". Текущее состояние арсенала после 12-дневной войны с Израилем в июне прошлого года оценить сложно, однако, по данным экспертов, Иран занимается восстановлением запасов ракет дальностью от 1000 до 3000 километров.



Катарский телеканал Al Jazeera отмечает, что Иран неоднократно заявлял о мирном характере своей ядерной программы, и ни американская разведка, ни МАГАТЭ не нашли доказательств обратного. Источники в Вашингтоне сообщили, что цель США – это "обезглавливание иранского режима", поэтому удары в основном направлены на районы, где может укрываться верховный лидер аятолла Али Хаменеи.



"Намерение состояло в том, чтобы попытаться устранить главу режима, а затем посмотреть, что произойдет дальше", – приводит издание слова источника. При этом высокопоставленный иранский чиновник заявил Al Jazeera, что в ответе на удары "не будет никаких красных линий" и все американские и израильские активы на Ближнем Востоке станут законными целями.



Британская газета Guardian опубликовала заявление депутата от Лейбористской партии Эмили Торнберри. Она призвала правительство Великобритании не допустить втягивания страны в конфликт. Торнберри заявила, что удары США и Израиля не имеют законных оснований. Она подчеркнула, что Великобритания в этих действиях не участвует и не давала на них согласия. "Им не угрожала непосредственная опасность, поэтому трудно понять, как это можно оправдать с юридической точки зрения", – сказала она, добавив, что ситуация может измениться только в случае прямого нападения на британцев.



Издание Financial Times пишет, что активные удары США по Ирану могут привести к дефициту американских боеприпасов для Украины. По данным газеты, еще во время прошлогодней операции Вашингтон истратил беспрецедентное количество ракет-перехватчиков THAAD. В связи с этим эксперты предупреждают, что, если Иран ответит серией массированных залпов, США за короткое время могут израсходовать годовые запасы критически важных боеприпасов. Это, в свою очередь, серьезно ударит по поставкам Киеву и обороноспособности Вашингтона.



Даже на уровне своего руководства некоторые ближайшие союзники США высказывают озабоченность, призывают к сдержанности, выступая за переговоры. Так, воинственное обычно британское правительство заявило, что не участвовало в ударах и "не желает дальнейшей эскалации в более широкий региональный конфликт". Оно добавило, что недавно укрепило свои оборонительные возможности на Ближнем Востоке и что его первоочередной задачей является безопасность британских граждан в регионе. "Ирану ни в коем случае нельзя позволять разрабатывать ядерное оружие, и именно поэтому мы постоянно поддерживаем усилия по достижению решения путем переговоров", – говорится в заявлении правительства.



А премьер-министр Испании, страны-члена НАТО, Педро Санчес прямо осудил нападения со стороны США и Израиля, назвав их "эскалацией". При этом он также осудил и иранский режим. "Мы не можем позволить себе еще одну затяжную и разрушительную войну на Ближнем Востоке", – написал он.



К сдержанности призвал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, но также осудил Иран якобы "за убийство собственных граждан". Правительство Швейцарии заявило, что оно "глубоко встревожено" ударами. Оно призвало к "полному соблюдению международного права" и настоятельно призвало все стороны "проявить максимальную сдержанность" и защитить гражданское население.



Даже такой покорный сателлит США, как президент Финляндии Александр Стубб заявил, что "недавние события на Ближнем Востоке вызывают глубокую тревогу", добавив, что "обеспечение ядерной и долгосрочной безопасности в регионе имеет первостепенное значение для всех нас". Финляндия "осуждает все действия, направленные на эскалацию конфликта в регионе, и призывает к максимальному сдержанность", – добавил он.



Осудил "военную эскалацию" на Ближнем Востоке Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "Применение силы Соединенными Штатами и Израилем против Ирана и последующие ответные действия Ирана в регионе подрывают международный мир и безопасность", – заявил он, предупреждая о риске более масштабной региональной войны.



Резко осудила это неспровоцированное нападение США и Израиля на Иран Россия, потребовав немедленно вернуть ситуацию на Ближнем Востоке в русло политико-дипломатического урегулирования, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Москва также выразила готовность содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.



На Смоленской площади назвали удары США и Израиля по Ирану "безрассудным шагом". Атаке предшествовали "военно-политические и пропагандистские приготовления". В МИД указали, что нет сомнений в том, что речь идет о "заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства". Нападение произошло в нарушение основополагающих принципов и норм международного права.



Россия осуждает тот факт, что атаки осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса. Кроме того, ранее Израиль доводил до России сигналы "об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами".



"Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", – указали в МИД.



В министерстве подчеркнули, что опасная авантюра Вашингтона и Тель-Авива "стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе".



"Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто – разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму, – добавили в МИД. – Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них". Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772356980





Новости Казахстана

- Маулен Ашимбаев рассказал Главе Представительства ЕС в Казахстане о ключевых положениях новой Конституции

- Государственный советник совместно с членами Общенациональной коалиции провели ряд встреч с общественностью Актюбинской области

- Серик Жумангарин обозначил приоритеты бюджетно-налоговой политики на расширенной коллегии Минфина

- Ключевые приоритеты сферы образования обсудили на расширенной коллегии Минпросвещения

- Верховный Суд принял нормативное постановление по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы человека

- Кадровые перестановки

- В Лондоне состоялась совместная встреча глав МИД стран Центральной Азии с депутатами Парламента Великобритании

- КТК увеличил транспортировку нефти с крупнейших месторождений Казахстана

- Поручение Президента: основные направления развития рынка ценных бумаг обсудили на круглом столе

- "Росатом" и Казахстан прокомментировали санкции Британии

