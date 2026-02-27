Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы

16:34 01.03.2026 Президент Садыр Жапаров: "Мы все должны признать одну неизменную истину: у каждого органа власти, каждой структуры и каждого руководителя есть одна общая цель - честно служить народу и государству!"



27.02.2026



Под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова сегодня, 27 февраля, состоялось республиканское совещание по итогам социально-экономического развития Кыргызстана в 2025 году и планам на ближайшие годы.



Текст выступления Главы государства (свободный перевод):



Уважаемые члены Кабинета Министров!



Уважаемые руководители органов местного самоуправления!



Адылбек Алешович, выражаю Вам благодарность за представленную информацию, а также Вашим заместителям за содержательные доклады. Радует, что по итогам 2025 года по всем ключевым направлениям развития страны отмечается положительная динамика. Это подтверждает последовательность и эффективность выбранного нами курса.



Уважаемые участники совещания!







Сегодняшнее заседание имеет особое значение. Как вам всем известно, 28 января исполнилось ровно пять лет со дня моего вступления в должность Президента Кыргызской Республики и начала работы нашей команды. Сегодня мы подведем итоги этих пяти лет, проанализируем проделанную работу и вместе с тем определим дальнейшие направления развития нашей страны.



Безусловно, прошедшие пять лет были для нас непростыми. Наряду со значительными успехами и весомыми достижениями этот период сопровождался серьезными испытаниями, современными вызовами и принятием исторически важных решений.



Если вы помните, пять лет назад наша страна находилась в крайне тяжелом положении. Мировое сообщество переживало последствия пандемии. Глобальные экономические связи были нарушены. Внутри страны отчетливо проявлялись институциональная слабость, значительный дефицит бюджета, снижение инвестиционной активности, а также ослабление доверия к отдельным государственным механизмам. Постпандемийная ситуация создавала серьезные риски для темпов развития, а также для социальной и финансовой стабильности.



Именно в тот период, когда со всех сторон нарастала кризисная ситуация, на меня была возложена ответственность за судьбу государства и за оправдание надежд народа. Это была не просто политическая миссия, а историческая ответственность перед всеми кыргызстанцами.



Я до сих пор помню свои первые слова после избрания. Тогда я сказал: "В Кыргызстане все будет хорошо, нас ждет светлое будущее". Это были не просто слова утешения или поддержки - это было искреннее обещание. Моим твердым намерением было сделать все возможное для стабилизации напряженной ситуации в стране, сохранения государственности и закладки прочного фундамента устойчивого развития.



И я, и моя команда прекрасно понимали, что давать обещания легко, а выполнять их - гораздо сложнее. Однако дарованный нам Богом Кыргызстан не имеет права быть слабым. И я не имел права на сомнения. Мы ясно осознавали это и были готовы поставить все на кон ради будущего страны.



С Божьей помощью за эти пять лет нам удалось заложить прочную основу устойчивого развития.



Сегодня, оглядываясь назад вместе со своей командой, я с гордостью могу сказать, что при поддержке народа Кыргызстана мы выполнили данное обещание. Об этом свидетельствуют конкретные результаты, реализованные крупные проекты, экономические показатели, укрепление государственных институтов и возвращение уверенности граждан Кыргызстана в завтрашнем дне.



Уважаемые соотечественники!



Если в первые годы мы сосредоточили основные усилия на восстановлении системы государственного управления, то последующие годы посвятили глубокой трансформации экономической модели, определив ее в качестве стратегического приоритета.



Я твердо убежден, что 2021-2025 годы войдут в новейшую историю Кыргызстана не просто как период восстановления, а как эпоха качественного экономического развития страны.



Если взять цифры, то в 2020 году валовой внутренний продукт страны составлял 8,3 миллиарда долларов США, а по итогам 2025 года превысил 22,6 миллиарда долларов США. Экономика выросла почти в три раза. Следовательно, можно с уверенностью назвать это значительным достижением и заметным ростом.



За пять лет налоговые поступления увеличились примерно в четыре раза, таможенные сборы - в шесть раз, а неналоговые доходы - почти в девять раз. Консолидированный бюджет в 2021 году составлял 313 миллиардов сомов, а в 2025 году превысил 1 триллион 100 миллиардов сомов, что соответствует росту в 3,5 раза. Это показатели, которых ранее не было в нашей истории. Мы наводили порядок в отраслях, где долгие годы господствовали "теневые схемы". Сделан упор на прозрачность и ответственность. И самое главное - мы сократили возможности коррупционных рисков в фискальной сфере, и результаты этого стали заметны сразу.



Такой стремительный рост встречается в мировой практике крайне редко. Чаще всего подобная динамика наблюдается лишь при резком росте цен на сырье или при открытии уникальных месторождений. В нашем же случае эти результаты были достигнуты благодаря системным реформам: фискализации налоговых процедур, выведению теневой экономики в легальное поле, укреплению финансовой дисциплины, модернизации таможенных и налоговых служб, введению прозрачных и понятных правил.



В результате наше государство достигло финансовой самостоятельности, обеспечило устойчивость и стало способным реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты без внешней поддержки.



За последние четыре года среднегодовой темп реального экономического роста составил 10,2 %. Согласно данным Международного валютного фонда, в 2024 году Кыргызстан вошел в число трех ведущих стран мира по темпам реального роста валового внутреннего продукта.



Таким образом, в последние годы финансовая устойчивость Кыргызстана вышла на принципиально новый уровень. Международные резервы впервые в истории страны превысили 10 миллиардов долларов США. Это является стратегическим запасом макроэкономической стабильности страны, укрепления национальной валюты и уверенности в завтрашнем дне.



В 2025 году ведущие международные рейтинговые агентства отметили повышение суверенного кредитного рейтинга Кыргызской Республики до уровня "B+". Это стало важным шагом в повышении инвестиционной привлекательности нашей страны.



В результате этих достижений произошли реальные изменения в жизни нашего народа: улучшились образование, здравоохранение и социальные выплаты; построены дороги, школы, больницы и энергетические объекты; реализованы крупные промышленные и инфраструктурные проекты. Все это подтверждает своевременное выполнение наших обязательств перед всеми гражданами Кыргызстана.



За этими высокими показателями стоят поддержка и доверие нашего народа, а также неустанный, круглосуточный труд и самоотверженные усилия нашей команды.



Если ранее мы говорили только о стабилизации ситуации, то сегодня речь идет о развитии страны. Мы нацелены выйти на стратегическое лидерство в регионе.



Мы доказали, что даже будучи страной с ограниченными ресурсами и без выхода к морю, можем обеспечить высокую динамику развития. Однако для этого необходимы три условия: качественное управление и политическая воля, институциональная дисциплина и приоритет государственных интересов над личными.



Таким образом, в 2021-2025 годах экономика Кыргызстана перешла от кризисного состояния к устойчивому, диверсифицированному и инвестиционно привлекательному росту. Мы не только достигли перечисленных показателей, но и создали качественно новую экономическую модель - "Экономическое чудо Кыргызстана - Прыжок снежного барса". Высокие темпы роста валового внутреннего продукта, рекордный поток инвестиций, усиление промышленности и крупные инфраструктурные проекты стали прочной основой для дальнейшего ускоренного и долгосрочного развития страны.



Уважаемые участники совещания!



В истории нашей страны в экономике государства также были ситуации, которые ставили под сомнение национальное достоинство и доверие народа к государству, а также справедливость.



Вы хорошо знаете, что вопрос "Кумтора" являлся особенно сложной проблемой для всей страны и, в том числе, для меня лично.



На протяжении многих лет вокруг этого стратегического объекта, имеющего огромное значение для Кыргызстана, не утихали споры, звучали обвинения, распространялась клевета, велись различные политические игры. Народ же неизменно ставил простой и понятный вопрос: используется ли кыргызское золото в соответствии с национальными интересами?



С самого начала моей политической деятельности моей принципиальной позицией было возвращение "Кумтора" государству. Я тогда осознал, что дарованные Богом природные богатства не должны служить источником односторонней выгоды, а обязаны работать на благо страны и ее граждан. Руководствуясь именно этой принципиальной позицией, были приняты последовательные решения, и в итоге нам удалось восстановить государственный контроль над стратегическим активом.



В 2021 году, благодаря твердой позиции нашего государства, "Кумтор" полностью перешел в собственность Кыргызской Республики. Это решение исторического значения стало важным этапом в укреплении экономической независимости нашей страны.



Мы смогли подтвердить, что последовательно движемся в выбранном направлении и идем верным курсом. В 2021-2025 годах общий доход от производственной деятельности "Кумтора" составил 5 миллиардов 115 миллионов долларов или более 440 миллиардов сомов. В бюджет поступило свыше 1 миллиарда 176 миллионов долларов или более 100 миллиардов сомов, в виде налогов и обязательных платежей. Кроме того, за последние четыре года государство получило дивиденды в размере 441 миллиона долларов, что превышает 38 миллиардов сомов.



Позвольте сравнить ради истории: в период с 1994 по 2021 годы Кыргызстан получил от "Кумтора" всего около 100 миллионов долларов дивидендов. Если раньше было вывезено 410 тонн золота, и только 1 тонна из них принесла пользу Кыргызстану, то сегодня "Кумтор" стал стабильным источником доходов бюджета и служит для финансирования социальных обязательств и инфраструктурных проектов.



Уважаемые соотечественники!



Наряду с экономическими преобразованиями за последние пять лет нам удалось завершить и урегулировать один из самых сложных и болезненных вопросов для нашего суверенного государства - вопрос государственной границы.



Действительно, в годы независимости проблема государственной границы оставалась одной из самых тяжелых для нашей страны. Более тридцати лет на неурегулированных участках в приграничных районах постоянно возникала напряженность, периодически происходили столкновения, и самое трагичное - наши граждане несли тяжелые потери, а местные жители жили в постоянной тревоге, ожидая, какая беда может случиться вновь.



Независимость, целостность страны и мир в обществе не должны носить лишь декларативный характер - они должны быть юридически закреплены и реализованы на практике. Государство без четко определенных границ никогда не сможет чувствовать себя в безопасности. Поэтому в последние пять лет мы поставили перед собой принципиальную задачу - довести этот исторический процесс до завершения.



В результате сложных и многоплановых переговоров были урегулированы вопросы государственной границы с Узбекистаном и Таджикистаном.



Разумеется, этого удалось достичь далеко не сразу и не легко. Это потребовало проявления политической воли, стратегического терпения, большой ответственности перед будущими поколениями и глубоких знаний. В подобных вопросах простые решения неприемлемы - необходимо, как говорится, семь раз отмерить и один раз отрезать. В качестве главного критерия мы исходили из национальных интересов, одновременно умея слышать позицию другой стороны и вести взвешенную, кропотливую работу.



Сегодня я могу с полной ответственностью заявить: вопрос границы, который с начала 1990-х годов тянулся бесконечно долго, наконец получил свое окончательное решение и был успешно завершен как еще один важный этап в развитии кыргызской государственности.



Это, безусловно, достижение исторического масштаба.



Четко установленные, юридически оформленные и взаимно признанные границы - это гарантия национальной безопасности. Это свидетельствует об отсутствии конфликтов и угроз. Прежде всего, это мир и спокойствие наших граждан в приграничных районах. Это благоприятные и предсказуемые условия для инвесторов. Это новая атмосфера доверия и добрососедства в Центральной Азии.



Если раньше границы воспринимались как линия напряженности, то сегодня они становятся линией взаимовыгодного сотрудничества - пространством для торговли, реализации инфраструктурных проектов и развития экономических связей.



Действительно, если еще пять лет назад страна находилась в состоянии экономического и институционального тупика, то сегодня бюджет укреплен, экономика демонстрирует рост, границы определены, независимость обеспечена, и мы можем с уверенностью сказать, что мы на пути к светлому будущему.



Уважаемые соотечественники!



Если рассматривать границы как внешнюю основу независимости, то безопасность и правопорядок являются ее внутренней основой.



Да, государство может быть экономически успешным, но без внутренней стабильности у этих успехов нет будущего. Поэтому за последние пять лет была проведена беспрецедентно комплексная работа по реформированию силовых структур: укреплению национальной безопасности, правопорядка, модернизации Вооруженных Сил. Материально-техническая база была значительно обновлена, закуплено современное вооружение и специализированная техника - беспилотные летательные аппараты, средства разведки и наблюдения, высокоточные системы обороны, современные транспортные и коммуникационные средства на сотни миллиардов сомов. В результате обороноспособность страны была существенно усилена, а оперативность воинских подразделений значительно возросла.



Комплексное укрепление сектора безопасности в новейшей истории Кыргызстана можно смело назвать беспрецедентным.



Социальная поддержка сотрудников, обеспечивающих безопасность государства, также была полностью пересмотрена. Зарплаты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов увеличены в три раза. В Баткенской области, где военная нагрузка и риски особенно высоки, зарплаты были повышены в четыре с половиной раза. Государство обязано достойно поддерживать защитников Родины, и мы смогли реализовать эту обязанность на практике.



Уважаемые соотечественники!



Особое внимание уделю борьбе с коррупцией.



На протяжении десятилетий коррупция ослабила государственные институты изнутри, полностью подрывала доверие народа и создавалa значительные препятствия для развития экономики. Мы приняли принципиальные решения, направленные на искоренение этого глубоко укоренившегося и запутанного недуга.



В рамках антикоррупционных мероприятий в собственность государства перешли тысячи объектов недвижимости. Государственным и муниципальным органам передано 959 объектов. На баланс органов местного самоуправления возвращено более 3 300 гектаров сельскохозяйственных земель.



Кроме того, более 300 членов организованных преступных группировок привлечены к ответственности, и государству был возмещен ущерб на сумму свыше 38 миллиардов сомов. Мы не только ликвидировали отдельные криминальные структуры, но и разрушили систему, которая десятки лет "кормила" теневое влияние. Государство восстановило верховенство закона.



Министерство внутренних дел прошло масштабную цифровую трансформацию. По всей стране установлены современные видеонаблюдательные системы, которые ведут круглосуточный мониторинг. В результате количество зарегистрированных преступлений сократилось на 73%. В общественных местах, оборудованных камерами, тяжкие правонарушения уменьшились на 68%. Все это направлено на повышение безопасности наших улиц, спокойствия семей и уверенности родителей в будущем своих детей.



Наши заявления о том, что мы строим сильное государство, не должны восприниматься как пустые слова. Я бы сказал, что речь идет о способности защищать границы, обеспечивать справедливость, не оставлять преступников без наказания и при этом гарантировать безопасность каждого гражданина.



Уважаемые участники совещания!



Следующее стратегическое направление - ориентированность государственной политики на граждан. За последние пять лет нам удалось последовательно сформировать систему, направленную на повышение качества жизни кыргызстанцев.



Что означает ориентированность стратегии на граждан? Это означает, что проводимая нами экономическая политика, меры в сфере безопасности, а также инфраструктурные преобразования основаны на простых принципах: они должны работать на благо людей, на благо граждан Кыргызстана.



За указанный пятилетний период было построено около 936 социальных объектов, часть из которых прошла капитальный ремонт. Среди них - школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы и культурные учреждения. Раньше открытие одного объекта считалось событием национального масштаба, а сегодня темпы строительства настолько высоки, что физически невозможно успеть принять участие во всех открытиях.



В сфере образования были построены сотни новых школ и детских садов, созданы тысячи мест для учащихся. Началась реформа перехода на 12-летнюю модель обучения. Программа "Алтын Казык" стала путеводной звездой в развитии этой отрасли.



В здравоохранении десятки медицинских учреждений прошли модернизацию, приобретено современное оборудование. В Бишкеке инициировано строительство современного медицинского городка на 5 000 мест. С божьей помощью, это станет крупнейшим медицинским проектом в истории страны.



Подход, ориентированный на граждан, также является экономической справедливостью. В качестве одного из ключевых направлений государственной политики была проведена системная работа по повышению доходов населения. Мы последовательно увеличивали заработные платы сотрудников бюджетной сферы, педагогов, медицинских работников, государственных и муниципальных служащих, а также работников всех ветвей власти.



Заработные платы, пенсии и социальные выплаты были существенно повышены. Объем средств, направляемых на пенсионные выплаты, за пять лет вырос с 50,8 млрд сомов до 105,4 млрд сомов. Подобной динамики в пенсионной системе страны ранее не наблюдалось.



В то же время повышение заработных плат, пенсий и социальных выплат и сегодня остается приоритетом. Сильная экономика должна обеспечивать каждому гражданину достойный уровень жизни.



Наряду с этим особое внимание было уделено социальной поддержке. Были расширены меры поддержки многодетных семей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных семей. Для тех, кто действительно нуждается в помощи, мы усилили адресность социальных пособий.



В благополучии нашего народа качество дорог, общественного транспорта, а также удобство дорожного движения имеют крайне важное значение. Поэтому в сфере дорожной инфраструктуры были проведены масштабные преобразования.



За пять лет по всей республике было заасфальтировано более 3700 километров дорог, соединяющих регионы, улучшающих транспортную доступность, способствующих развитию бизнеса, туризма и внутреннего взаимодействия граждан. По всей стране были модернизированы аэропорты, обновлены взлетно-посадочные полосы, реконструированы терминалы, внедрены современные стандарты навигации и безопасности полетов.



Это значительно активизировало связь между регионами, сделало передвижение более удобным для граждан, а также создало прочную основу для расширения международных авиасообщений. Фактически мы привели авиационную инфраструктуру страны в соответствие с современными требованиями и заново ее выстроили.



Благодаря такой системной работе мы подошли к решающему этапу вывода Кыргызстана из "черного списка" Европейского союза, в котором страна находилась на протяжении двадцати лет. Для Кыргызстана открытие европейского воздушного пространства станет большим достижением в развитии туризма, привлечении инвестиций и укреплении международного авторитета страны. Вхождение в единое авиационное пространство откроет путь к рынку пассажирских перевозок и перевозке грузов на миллионы долларов, создаст новые экономические возможности, направленные на развитие государства и повышение благосостояния наших граждан.



Уважаемые соотечественники!



Наряду с развитием автомобильной инфраструктуры мы приступили к реализации проекта, меняющего геополитическую роль Кыргызстана. В настоящее время по всей протяженности железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" ведутся полномасштабные строительные работы. Эта дорога является не просто транспортным коридором, а стратегической артерией, способной изменить экономическую карту Евразийского пространства и превратить нашу страну в ключевое звено международной логистики.



Еще один наш исторический проект - строительство ГЭС "Камбар-Ата-1" мощностью 1 860 мегаватт. После ввода в эксплуатацию этой гидроэлектростанции, которая станет крупнейшим энергетическим проектом в истории Кыргызстана, страна не только полностью обеспечит свои внутренние потребности, но и станет государством - экспортером электроэнергии, внося вклад в энергетическую устойчивость всего региона.



В то же время мы занялись не только амбициозными новыми проектами в строительстве, но и привели в порядок действующие системы. Все гидроэлектростанции, включая Токтогульскую ГЭС, были построены в 50–60–70-х годах прошлого века и на протяжении десятилетий не проходили полноценной модернизации. Несмотря на это, они более полувека практически без остановок обеспечивали страну электроэнергией. На момент моего прихода их техническое состояние было действительно тяжелым. За последние четыре года на ГЭС проводятся масштабные работы по реконструкции: на Токтогульской ГЭС полностью обновлены четыре агрегата, что позволило увеличить ее мощность на 240 мегаватт. Кроме того, были построены и введены в эксплуатацию 28 новых малых ГЭС. Если бы такие своевременные и системные решения не были бы приняты, страна неизбежно столкнулась бы с дефицитом электроэнергии, а экономика – с серьезными ограничениями. Теперь Токтогульская ГЭС еще проработает 50-60 лет.



Также в Иссык-Кульской области началось строительство крупнейшего горнолыжного кластера "Ала-Тоо Резорт". Этот всесезонный проект создаст новое туристическое направление, обеспечит тысячи рабочих мест и выведет страну на новый уровень международной туристической привлекательности.



В декабре этого года мы запустим первый этап строительства горнолыжного курорта "Жыргалан" протяженностью 120 километров.



Оживление промышленности стало системной государственной политикой. Ежегодно ввод не менее ста новых промышленных объектов стал устойчивой практикой. За пять лет были запущены сотни предприятий: от перерабатывающей и легкой промышленности до крупных промышленных производств. Все это означает новые рабочие места, налоговые поступления и укрепление экономической самостоятельности государства.



Для Кыргызстана, который считается аграрной страной, сельское хозяйство следует воспринимать как судьбу миллионов людей.



Как вы знаете, 60 процентов населения проживает в сельской местности. Следовательно, развитие аграрного сектора означает прямую заботу о большинстве граждан. За последние пять лет поддержка жителей сельской местности была для нас ключевым приоритетом.



Потому что с развитием села развивается семья, укрепляется регион и вся страна в целом.



Работа в аграрном секторе дала конкретные результаты. За пять лет объем производства сельскохозяйственной продукции приблизился к 2 триллионам сомов. Это означает, что в отрасли появились новые рабочие места, выросли доходы сельских семей, а вместе с регионами начала укрепляться экономическая самостоятельность всей республики.



В результате на сегодняшний день Кыргызстан полностью обеспечивает себя шестью из девяти основных социально значимых видов продовольствия. Это является стратегическим показателем продовольственной устойчивости и национальной продовольственной безопасности. Ранее все эти продукты в значительной степени импортировались. В перспективе у нас есть планы добиться самообеспечения и по оставшимся 3 видам продовольствия, отказавшись от импорта.



Более 60 наименований отечественной сельскохозяйственной продукции экспортируются в свыше 80 стран мира, подтверждая конкурентоспособность наших фермеров на международных рынках. За этими успехами в сельском хозяйстве стоит совместный и самоотверженный труд государства, кооперативов, переработчиков, а также тысяч крестьян и фермеров в селах. Они поверили в происходящие в стране изменения и получили реальные инструменты для развития своих отраслей.



Понимая, что водные ресурсы являются основой урожая, мы уделяем особое внимание модернизации ирригационной инфраструктуры. За пять лет были построены и реконструированы каналы, насосные станции и гидротехнические сооружения. Внедрены современные системы учета и распределения водных ресурсов. Тысячи фермеров получили оборудование для капельного и дождевального орошения. Это позволило существенно повысить урожайность, снизить риски и увеличить эффективность каждого гектара земли.



Своей деятельностью мы не просто развиваем промышленность. Мы формируем устойчивую модель сельской экономики, работающей на благосостояние человека. Наша цель, чтобы каждый житель села ощущал поддержку государства, с уверенностью смотрел в завтрашний день и гордился своим вкладом в развитие Кыргызстана.



Уважаемые соотечественники!



Одним из главных условий достойной жизни каждого человека является наличие собственного жилья. Без собственного дома невозможно говорить о стабильности и благополучии семьи.



Когда я вступал в должность Президента, я хорошо понимал масштаб жилищной проблемы граждан. Тысячи семей на протяжении многих лет жили в арендованных квартирах, общежитиях и в самых разных условиях, пытаясь накопить средства на собственное жилье, но не имея такой возможности. Тогда я поставил перед собой задачу обеспечить, чтобы государство стало настоящим партнером наших граждан в решении их жилищных вопросов.



За эти пять лет мы не просто оживили ипотечные программы, а кардинально изменили подход к жилищной политике. 2025 год стал рекордным. Государственная ипотечная компания показала беспрецедентную динамику. Всего за один год более 4600 семей получили ключи от собственных квартир. Это составляет половину от общего количества жилья, предоставленного за предыдущие четыре года. В целом, начиная с 2021 года, по всей республике 9250 семей обрели собственное жилье.



Среди них молодые семьи, впервые переступившие порог своего дома, врачи и учителя, а также работники бюджетной сферы, которые ждали такой возможности десятилетиями. Для граждан из социально уязвимых категорий доступ к жилью стал переломным моментом в жизни.



Мы действительно сумели сделать государственную программу "Мой дом" масштабной и доступной. Она стала крупнейшей жилищной программой в истории суверенного Кыргызстана. Да, значительная часть проектов реализуется в столице и в Чуйской области, где спрос наиболее высок. В то же время активные строительные работы ведутся и за пределами Чуйской области - в Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Баткенской, Таласской и Нарынской областях.



Здесь хочу отметить, что при строительстве жилья Государственной ипотечной компанией выделяемые средства распределяются поровну: 50 процентов направляется на север, 50 процентов на юг страны.



В прошлом году из 400 миллионов долларов по 200 миллионов было направлено северу и югу. В этом году также 400 млн долларов будут распределены поровну. Поскольку численность населения в обеих частях страны примерно одинакова, мы исходим из того, что и развиваться они должны равномерно. Это касается не только ипотечной политики, в целом при распределении государственных средств мы придерживаемся принципа равного баланса. К примеру, в прошлом году по сравнению с севером на юге было построено больше километров дорог, аналогично было и при строительстве социальных объектов.



Мы доказали, что государство способно решать проблемы, которые не находили решения десятилетиями. Эта работа будет продолжена и впредь. Наша цель - создать условия, при которых каждая кыргызстанская семья сможет жить в комфортном собственном доме с уверенностью в светлом будущем Кыргызстана.



В результате наши успехи в таких сферах, как строительство жилья, детских садов, школ, больниц, развитие дорожной инфраструктуры, транспорта, создание рабочих мест и многих других направлений, стали предметом системной государственной политики.



Все эти достижения объединяет ключевая идея проводимой нами политики - государство заботится о своих гражданах и об их будущем.



В то же время считаю важным отметить, что нами была изменена философия управления. Отныне государство и чиновники не будут жить сами по себе – они будут служить своим гражданам. Основные результаты деятельности государства должны выражаться в ощутимом улучшении условий жизни людей.



Уважаемые соотечественники!



Оглядываясь назад и анализируя проделанную работу, я ощущаю не только выполнение возложенных на нас обязанностей и данных обещаний, но и высокую ответственность перед Родиной и народом.



Хотя время пролетело незаметно и пять лет прошли очень быстро, этот период стал временем серьезных испытаний и одновременно решительных шагов. Судьбоносные решения нам давались непросто. Порой мы принимали сложные, а иногда и непопулярные, но стратегически необходимые меры. Мы ясно осознавали, что перед нами стоит историческая миссия - укрепление государственности и задание нового вектора развития Кыргызстана.



Мы стремились заложить прочную основу экономики, восстановить доверие граждан к государству, вернуть международный авторитет страны и сделать Кыргызстан уважаемым партнером на мировой арене для привлечения инвестиций. Эти усилия не были напрасны: сегодня заложен фундамент нового этапа развития, созданы базовые основы, определены направления и четко обозначены пределы ответственности.



Однако достигнутые успехи и проделанная работа, лишь начало большого пути. Именно поэтому в июне 2025 года я подписал Указ об утверждении Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года. Этот документ является стратегическим ориентиром нашего развития. Каждый из нас должен четко понимать, что в ближайшие годы Кыргызстан должен стать сильным, конкурентоспособным и социально устойчивым государством.



К 2030 году мы поставили перед собой конкретные цели: довести валовой внутренний продукт на душу населения до 4500 долларов США, обеспечить общий объем экономики не менее 30 млрд долларов США. Мы намерены войти в число 30 ведущих стран мира по достижению целей устойчивого развития и улучшить позиции по индексу человеческого развития на 10 пунктов.



Безусловно, это масштабные и сложные задачи. Достичь их возможно лишь при условии нашего единства, строгой дисциплины и осознания каждым руководителем своей личной ответственности. Национальная программа развития должна стать для всех нас не просто документом, а повседневным ориентиром управления, своего рода компасом. Она должна восприниматься как обязательное руководство к действию, второе по значимости после Конституции, при принятии всех государственных решений. Это предупреждение всем вам.



Дорогие соотечественники!



Я твердо верю в будущее Кыргызстана. Верю в наш трудолюбивый и стремящийся к знаниям народ, в его стремление развивать страну. Мы уже доказали, что способны принимать судьбоносные решения и совершать решительные шаги, которые войдут в историю. Теперь наша задача - сохранить этот темп на пути строительства нового Кыргызстана, ускорить его и обеспечить качественные результаты.



Достижение стратегических целей, обозначенных в Национальной программе, требует от руководителей всех уровней, начиная от центральных органов управления до самых отдаленных сел самоотдачи, патриотизма и постоянной, неустанной работы. Мы должны четко осознавать свою ответственность перед народом в этот исторический момент. В условиях, когда мир меняется не по часам, а по секундам, допущенные ошибки могут быть непростительными, а упущенные возможности невосполнимыми.



Мы неоднократно подчеркивали, что Кыргызстан открыт для внутренних и внешних инвесторов. Мы создаем максимально благоприятные условия для тех, кто готов вкладывать средства, технологии, знания и опыт в развитие экономики страны. Введен мораторий на необоснованные проверки бизнеса, упрощены административные процедуры, усовершенствовано законодательство. Предприниматели, которые честно работают и приносят пользу себе и государству, находятся под защитой закона и обязательно будут ощущать поддержку государства.



В условиях формирования благоприятного инвестиционного климата считаю необходимым еще раз подчеркнуть: любые необоснованные формы давления на бизнес недопустимы.



Обращаюсь ко всем представителям правоохранительных органов и силовых структур, присутствующим на республиканском совещании. Добросовестный бизнес, вносящий вклад в развитие государства, должен быть всесторонне защищен. Там, где предприниматель работает в атмосфере страха и давления, экономический рост останавливается. Это наносит ущерб государству, народу и, в первую очередь, нам самим, как тем, кто несет ответственность.



В этой связи правоохранительным органам следует прекратить необоснованные проверки айыл окмоту, акимов и мэров и бизнесменов. Прекратите вмешиваться в их работу, требовать отчеты, осуществлять излишний контроль и без оснований вызывать их к себе в кабинеты.



В то же время обращаюсь и к местным руководителям: работайте честно и справедливо, не воруйте и не погружайтесь в коррупцию. Не сидите, закрывшись в кабинетах, выходите к людям, встречайтесь с населением и решайте их проблемы на месте. Будьте ближе к народу. Если же и вы посягнете на государственный бюджет, полагая, что "нас никто не сможет проверить и спросить", и окажетесь замешаны в коррупции - пощады не будет и для вас. Об этом никогда не забывайте.



Мы хотим, чтобы именно предприниматели стали сердцем экономики Кыргызстана, источником инноваций и новых рабочих мест.



Государство всегда будет рядом с ними, обеспечит защиту и гарантии. Мы продолжим создавать условия для развития бизнеса: стабильные и понятные правила, равные возможности для всех. В Кыргызстане предприниматели должны чувствовать себя партнерами государства. Только на основе такого взаимного уважения мы сможем обеспечить мощный экономический рывок и достойное будущее нашей страны.



Уважаемые участники совещания!



Мы все должны признать одну неизменную истину: у каждого органа власти, каждой структуры и каждого руководителя есть одна общая цель - честно служить народу и государству! Ни одна ветвь власти не создавалась для политических игр, давления или навязывания собственного мнения. Увлечение политическими играми недопустимо, поскольку оно приводит к хаосу, застою, конфликтам и утрате доверия народа. В прошлом именно политические амбиции нередко смешивались с обязанностями государственных органов, что тормозило развитие, разрушало институты, сводило на нет инициативы и, в итоге, подрывало доверие общества. Мы пережили периоды, когда решения принимались не в интересах народа, а в пользу узких групп, из-за чего страна десятилетиями не могла сдвинуться с места. Сегодня мы не имеем права на ошибку.



Каждый руководитель и каждый сотрудник должен заниматься исключительно возложенными на него обязанностями. Получая заработную плату и пользуясь доверием государства, он обязан работать добросовестно, без каких-либо компромиссов с совестью. Только при таком подходе власть может стать подлинным инструментом развития.



В этой связи у меня есть четкие требования и к руководителям государственных служб. При приеме на государственную службу не должно быть грубых и незаконных проявлений вроде "племянник, родственник, земляк или знакомый". Если будут выявлены подобные нарушения, неблаговидные и несправедливые факты, наказание последует независимо от того, насколько вы считаете себя сильным руководителем.



В то же время хочу отметить, что на местах исполнение решений, принятых на уровне центральных органов исполнительной власти, нередко осуществляется слабо. Если своевременно не выявлять причины и не принимать соответствующие меры, темпы развития, достигнутые сегодня, могут замедлиться. Мы не должны этого допустить. Поэтому представительствам в областях необходимо наладить оперативное и тесное взаимодействие с районными руководителями и айыл окмоту.



Мы обязаны выстроить новую, открытую и эффективную систему управления. Там, где каждый четко исполняет свои обязанности, не остается места хаосу, коррупции и бюрократическому давлению. Только при таком порядке мы сможем реализовать все поставленные цели, укрепить доверие к государству и обеспечить устойчивое развитие Кыргызстана.



С божьей помощью в конце августа этого года в Бишкеке мы проведем саммит ШОС. Председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества - это не только признание наших успехов на международной арене, но и большая ответственность.



Впереди нас ждут крупные мероприятия: 40-летие Иссык-Кульского международного форума, инициированного Чынгызом Айтматовым, а также Всемирные игры кочевников.



Торжественное открытие Всемирных игр кочевников состоится на национальном стадионе "Бишкек арена", который станет крупнейшим и самым современным спортивным объектом в Центральной Азии. Для проведения Игр на высоком мировом уровне подготовка должна быть безупречной, и мы обязаны приложить для этого все усилия.



Уважаемые участники совещания!



Дорогие кыргызстанцы!



В завершение своего выступления, в этот месяц Орозо, желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучной жизни и душевного спокойствия.



Пусть ваши сердца будут наполнены миром, а ваши дома - достатком, благодатью и счастьем.



Да примет Всевышний ваш пост, приумножит ваши добрые дела, укрепит веру и дарует вам мудрость и силу.



Благодарю за внимание! Источник - President.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772372040





