Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
18:08 01.03.2026

Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
Ашхабад и Лондон подписали дорожную карту на два года

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
01.03.2026

Туркменистан стал последним государством региона, включившимся в активную орбиту влияния Лондона. Ашхабад открывает двери британскому капиталу и европейским энергопроектам. Речь идет не только о долгосрочных газовых контрактах, но и о совместных проектах в зеленой энергетике. Стороны также сфокусировались на логистическом потенциале республики: модернизация порта Туркменбаши и интеграция в Срединный коридор делают Туркменистан ключевым партнером Великобритании в Каспийском регионе.

В последние годы Лондон заметно активизировал свои усилия по укреплению позиций в Прикаспийском секторе и в целом в Центральной Азии, что вписывается в общую стратегию британского МИД в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Фундамент для этого был заложен в период с 2021 по 2023 год через серию дипломатических контактов на высшем уровне с главами региональных республик. Опубликованная в 2023 году дорожная карта британского присутствия до 2030 года предусматривает масштабные вливания в инфраструктурные, энергетические и технологические проекты (см. "НГ" от 13.12.23). Сегодня именно каспийское направление становится для Великобритании приоритетным плацдармом для продвижения своих геополитических и коммерческих амбиций.

На фоне Азербайджана, Казахстана и Узбекистана Туркменистан, долгое время сохранявший дистанцию благодаря статусу нейтралитета, сегодня открывается для британского влияния. Настойчивость Лондона, подкрепленная созданием в 2025 году специальной парламентской группы по Центральной Азии, где туркменское направление было выделено особо, а также создание нового формата – "Структурный диалог" обеспечила Британии входной билет в одну из самых закрытых экономик региона.

Такой вывод делают эксперты по итогам министерской встречи в рамках формата "Центральная Азия – Великобритания", состоявшейся на минувшей неделе в Лондоне (см. "НГ" от 26.02.26).

В частности, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов представил свою страну как перспективную гавань для инвестиций, подкрепленную международным правом и специальными экономическими зонами. По его словам, обладая одними из богатейших запасов газа в мире, Ашхабад готов предложить Европе новые маршруты поставок и совместные решения в сфере развития возобновляемых источников энергии. Особое внимание британских инвесторов было привлечено к Срединному коридору и мощностям порта Туркменбаши – кратчайшему и наиболее безопасному пути к быстрорастущим евразийским рынкам.

Личная встреча Мередова с главой Форин-офиса Иветт Купер подтвердила: диалог Ашхабада и Лондона перешел в фазу высокого доверия. А состоявшийся вслед за этой встречей третий раунд "Структурного диалога" между МИД двух стран – качественный сдвиг в двусторонних отношениях.

В Лондоне состоялись также и двусторонние переговоры Рашида Мередова с главным исполнительным директором Лондонской фондовой биржи (LSE) Джулией Хоггетт и экономическим секретарем Казначейства Великобритании Люси Ригби. В центре внимания – интеграция Туркменистана в глобальные финансовые потоки и привлечение долгосрочного британского капитала в стратегические энергетические и инфраструктурные проекты. Стороны отметили успешную работу 30 британских предприятий в Туркменистане и подтвердили координирующую роль Туркмено-британского торгово-промышленного совета. Особым пунктом повестки стало обсуждение перспектив листинга на Лондонской фондовой бирже, а также партнерство в сферах аудита, страхования, цифрового банкинга и устойчивого финансирования.

По мнению политолога Дерья Караева, еще интереснее складывается ситуация в нефтегазовой сфере. "Тут стоит отметить, что Ашхабад долгое время дистанцировался от глобальных энергетических гигантов, опасаясь их превращения в рычаг внешнего и внутреннего влияния. Показательным примером стала ситуация начала 2010-х, когда активное лоббирование США вхождения Chevron в проект ТАПИ не увенчалось успехом именно из-за рисков политизации. По этой причине выбор в пользу национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и ее структуры XRG выглядит логичным: они позиционируются как "политически нейтральные" игроки. Однако, проследив за историей компании и ее нынешней деятельностью, можно констатировать присутствие больших британских интересов", – сказал Караев "НГ".

По его словам, инвесторы из Британии активно участвуют в капитале листинговых дочерних компаний ADNOC. На 2026 год утвержден план капитальных вложений группы в размере 150 млрд долл., а целевой объем дивидендов для всех акционеров листинговых подразделений (включая британские фонды) составит рекордные 43 млрд долл. до 2030 года. В прошлом году пара ADNOC/XRG и Petronas получили доступ к крупному месторождению в туркменской акватории Каспия (блок 3), при этом сама ADNOC давно и успешно развивает свою деятельность в азербайджанском секторе, причем с долевым участием в проектах азербайджанской SOCAR. Более того, в прошлом году XRG приобрело 30% государственной доли в закрытом акционерном обществе "Южный газовый коридор" (CJSC) под юрисдикцией Азербайджана. И в прошлом же году ADNOC начала переговоры с правительством Туркменистана о получении доступа к гигантскому газовому месторождению "Галкыныш" на основе соглашения о разделе продукции (СРП) в рамках третьей фазы освоения месторождения.

"Местные наблюдатели связывают переговоры ADNOC с правительством Туркменистана, а также увольнение из кабмина его заместителя Батыра Аманова, курировавшего топливно-энергетический комплекс, и советника президента по нефтегазовым вопросам Аширгулы Беглиева. Они выступали против применения принципа СРП к освоению такого сложного месторождения, как "Галкыныш", – отметил Дерья Караев.

Более того, по словам эксперта, интерес Лондона подтверждается еще и тем, что, как стало известно, одна из консалтинговых компаний Великобритании два года назад разместила заказ на ряд аналитических материалов среди туркменских аналитиков по нефтегазовой сфере государства. Пакет инициатив Мередова дополнили предложения по цифровизации торговли с помощью британского опыта и запуск масштабного проекта "Культурный диалог", который должен укрепить гуманитарные связи между двумя странами.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772377680


