Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
23:13 01.03.2026

Минобороны Афганистана сообщило о новых авиаударах по военным объектам в Пакистане

1 марта 2026

Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана нанесли новые авиаудары по военным объектам в Пакистане. Об этом 1 марта сообщили в министерстве национальной обороны Афганистана.

"Сегодня ВВС министерства национальной обороны провели точные и скоординированные воздушные операции против ключевых военных объектов Пакистана, нанеся удары по авиабазе Нур Хан в Равалпинди, штабу 12-й дивизии в Кветте (Белуджистан), лагерю Хвазай в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва, а также по ряду других важных пакистанских военных объектов и командных центров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что, по предварительным оценкам, удары нанесли значительный ущерб пакистанской военной инфраструктуре. В минобороны уточнили, что эти удары были ответом на воздушные атаки Пакистана на Кабул и авиабазу Баграм, а также ряд других районов Афганистана прошедшей ночью и утром.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие нарушения воздушного пространства будут также немедленно пресекаться встречным огнем.

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар 1 марта сообщил, что Афганистан потерял 995 человек убитыми и ранеными в ходе конфликта с Пакистаном. Позже в этот день агентство AFP сообщило о срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО) и взрывах в Кабуле.

В районах Зази-Майдан, Алишер и Терезай, вдоль линии Дюран, 27 февраля началась новая волна ответных атак афганских сил на посты военного режима Пакистана. Пакистанские ополченцы открыли огонь по афганским военным из бронированных танков. Афганские пограничники ответили на это огнем с применением бронетехники и артиллерии.

Представитель движения "Талибан" 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" 26 февраля сообщил, что на границе произошли вооруженные столкновения. В результате на границе погибли 72 талиба, более 100 получили ранения. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил правительство Афганистана о начале "открытой войны".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 февраля заявил, что Россия рассчитывает на прекращение военных действий между Афганистаном и Пакистаном. Пресс-секретарь президента добавил, что РФ следит за развитием событий на границе двух стран, при этом подчеркнув, что пока рано делать какие-то выводы.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772395980


