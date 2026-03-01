Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю

23:13 01.03.2026

Минобороны Афганистана сообщило о новых авиаударах по военным объектам в Пакистане



1 марта 2026



Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана нанесли новые авиаудары по военным объектам в Пакистане. Об этом 1 марта сообщили в министерстве национальной обороны Афганистана.



"Сегодня ВВС министерства национальной обороны провели точные и скоординированные воздушные операции против ключевых военных объектов Пакистана, нанеся удары по авиабазе Нур Хан в Равалпинди, штабу 12-й дивизии в Кветте (Белуджистан), лагерю Хвазай в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва, а также по ряду других важных пакистанских военных объектов и командных центров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



Уточняется, что, по предварительным оценкам, удары нанесли значительный ущерб пакистанской военной инфраструктуре. В минобороны уточнили, что эти удары были ответом на воздушные атаки Пакистана на Кабул и авиабазу Баграм, а также ряд других районов Афганистана прошедшей ночью и утром.



В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие нарушения воздушного пространства будут также немедленно пресекаться встречным огнем.



Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар 1 марта сообщил, что Афганистан потерял 995 человек убитыми и ранеными в ходе конфликта с Пакистаном. Позже в этот день агентство AFP сообщило о срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО) и взрывах в Кабуле.



В районах Зази-Майдан, Алишер и Терезай, вдоль линии Дюран, 27 февраля началась новая волна ответных атак афганских сил на посты военного режима Пакистана. Пакистанские ополченцы открыли огонь по афганским военным из бронированных танков. Афганские пограничники ответили на это огнем с применением бронетехники и артиллерии.



Представитель движения "Талибан" 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" 26 февраля сообщил, что на границе произошли вооруженные столкновения. В результате на границе погибли 72 талиба, более 100 получили ранения. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил правительство Афганистана о начале "открытой войны".



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 февраля заявил, что Россия рассчитывает на прекращение военных действий между Афганистаном и Пакистаном. Пресс-секретарь президента добавил, что РФ следит за развитием событий на границе двух стран, при этом подчеркнув, что пока рано делать какие-то выводы.