|ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 02.03.2026
Михаил Пшеничников
СВО
Русская армия продолжает развивать наступление в Сумской области. Добившись успеха на южном фронте Добропольского направления, ВС РФ продвигаются к агломерации, прикрывающей Белицкое. Русская армия готовится к штурму гарнизона ВСУ в Константиновке.
Добропольское направление
Русские штурмовики 51-й гвардейской армии ВС РФ полностью овладели Новым Донбассом. Противник с потерями отошел и занял оборону в лесопосадках к северу от террикона шахты "Белицкая".
Теперь для 51-й ОА открывается возможность поставить "шах" гарнизону города и вынудить его отойти на запад, уклоняясь от блокирования. Главным препятствием для ВС РФ является шахта "Белицкая", а особенно ее террикон и технические постройки неподалеку от него. Они формируют оборонительный пояс, прикрывающий город с севера. Но террикон шахты не является панацеей для украинских войск.
Южнее Белицкого части 51-й армии начали движение на запад к заброшенной шахте "Водянская" и к селу Шевченко по большой сухой балке Водяной Яр. Командование ВС РФ решило "намекнуть" украинскому гарнизону, что промедление может плохо для него закончиться. Ведь тем самым формируется "бутылочное горло", по которому неприятелю придется прорываться на Доброполье. И единственный вариант не повторить судьбу 72-й ОМБр, погибшей при прорыве из Угледара, – это отходить через район шахты "Белицкая" по автодороге через села Красноярское и Красноподолье. Если русская армия поставит под огневой контроль автодорогу или вообще перережет ее, то гарнизону Белицкого придется уходить сложными маршрутами в северо-западном направлении, причем пешком.
Отдельный повод нервничать для неприятельского гарнизона в Белицком вызывает состав обороны сельской агломерации к западу от города. Она держится на подразделениях 38-й ОБрМП и 68-й ОЕБр (егерская). Оба соединения явно не выделяются своей боеспособностью, особенно 38-я бригада морской пехоты.
Сумское направление
Части ГрВ "Север" ВС РФ возобновили наступление на северные подступы от Сум. Еще не завершив бои за Кондратовку, русские штурмовики атаковали сельскую полосу Малая Корчаковка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина. Нашим подразделениям, действующим от Алексеевки, хутора Варачино и Яблоновки, удалось сблизиться с неприятелем и начать сражение за контроль над лесопосадками, прикрывающими подступы к населенным пунктам. С ее овладением ВС РФ смогут действовать непосредственно в огромном лесном массиве, что делает бессмысленной оборону на оставшихся в активе противника рубежах севернее.
Время для данных мероприятий выбрано весьма благоприятное. Все наличные украинские силы растасканы по линии границы, восточнее и юго-восточнее областного центра русские войска постоянно наращивают активность. Та же картина наблюдается и на севере Сумской области, действия нашей армии в Глуховском районе не дают неприятелю возможности концентрировать силы как для обороны, так и для активных контрмер.
Дефицит пехоты не позволит ВСУ полноценно удерживать леса. Конец зимы и сырая весна не дадут украинским частям поджечь деревья, превратив их в "огненную стену" в надежде сделать подступы к Сумам непроходимыми. Пока не наблюдается признаков существенной переброски сил для парирования действий ВС РФ.
Запорожское направление
Части 36-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ рывком овладели Рождественским, расположенным северо-западнее Гуляйполя. Вероятно, группировка ВСУ, до недавнего времени пытавшаяся прорвать фронт на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, выдохлась. Несмотря на то, что неприятель в попытках перейти в контрнаступление понес огромные потери в людях и технике, преждевременно говорить о том, что опасность миновала.
Стоит предположить, что русские войска рывком на Рождественское вынуждают противника сместить фокус внимания с Терноватого, что упрочит позиции наших штурмовиков, обороняющих населенный пункт.
Контроль над Рождественским, которое является самой западной точкой продвижения наших соединений за рекой Гайчур, имеет все перспективы заставить украинские части играть по сценарию России. Конечно, передовым подразделениям 36-й армии придется тяжело. Удержание села будет представлять из себя "оборону аванпоста", когда по фронту и по флангам находится противник, а связь с тылом может быть нарушена. Но по опыту удержания Терноватого можно сказать, что у неприятеля нет возможности "дожимать", его потери будут запредельными. ВСУ предпочитают обходить узлы сопротивления и пытаться нарушать взаимодействие между ними, но огневое превосходство ВС РФ делает этот подход хронически бесплодным. Таким образом, Рождественское – это перенос "центра тяжести" боев из полосы 29-й армии в зону ответственности 36-й. Он в перспективе позволит и далее развивать наступление во фланг Ореховскому укрепрайону, что полностью противоречит изначальному замыслу украинского командования, которое надеялось изгнать русских бойцов за Гайчур и сорвать наступление на Запорожском направлении.
Добропольское направление (южный сектор)
Части 2-й гвардейской общевойсковой армии, ранее освобождавшей Покровск, добились значительного прогресса в боях за Гришино, выбив ВСУ. Теперь штурмовикам остается только зачистить западные окраины села. При этом, вероятно, ВСУ еще попытаются завести подкрепления для сидящих по подвалам. Русская армия одержала маленькую, но очень важную победу. Это село для противника было крайне ценно и во время ликвидации Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ, и далее – с переходом основного накала боев на Добропольское направление. Неприятель заводил через него подкрепления и обеспечивал боеприпасами свои силы в городах-спутниках. Гришино играло роль заслона на подступах к административной границе ДНР и Межевского района Днепропетровской области. Кроме того, оно прикрывало южные подступы к сельской агломерации за Белицким, за который ныне идут бои.
Теперь, когда Гришино по большей части выбыло из актива ВСУ, противник может цепляться только за группу маленьких поселков, расположенных цепью по течению реки Гришинка. Долго оборонять их неприятель не сможет, так как хорошо развитая сеть полевых позиций возведена противником только у Новоалександровки – головного населенного пункта в цепочке по северному берегу реки. Наши части уже приближаются к нему, готовясь к штурму. Поселки, расположенные цепочкой далее к западу, имеют несколько прикрывающих их опорных пунктов и прочих земляных сооружений. Но с утратой Гришино весомая часть из них теряет для ВСУ смысл, так как этот населенный пункт является своего рода "пропуском" внутрь большого оборонительного контура, возведенного неприятелем южнее по трассе Е-50, западнее по течению реки Гришинка и севернее на подступах к сельской агломерации за Белицким. Все потому, что большая часть из них обращена фронтом на юг, а наступаем мы с востока на запад. Так что переформированная после уничтожения при бегстве из Угледара 72-я ОМБр, 32-я ОМБр и подразделения НГУ попали в крайне затруднительную ситуацию. Неприятелю придется либо отступать на север, за линию укреплений у села Шевченко, либо пятиться на запад, выстраивая оборону по реке Бык. Но тогда "подбрюшье" сельской агломерации за Белицким будет вынуждено одновременно обороняться от сил 51-й армии, наступающей с востока, и от 2-й армии, движущейся с юга. То есть шансов удержаться у противника не будет в принципе.
Константиновское направление
Части ВС РФ, действующие в пределах городской застройки Константиновки, ныне готовятся к генеральному штурму города. Одним из признаков этого – удар ВКС по дамбе Хрущевского пруда 25 февраля. Разлив воды из реки Кривой Торец гарантированно затопил участок шоссе Н-21 и дублирующую ее сельскую трассу. Таким образом, гарнизон Константиновки может полагаться лишь на альтернативные сложные маршруты грузоперевозок. Они потенциально проходят по грунтовкам на плотинах водоема №9 и Коропейского пруда. Оба находятся севернее Долгой Балки. Потенциально есть еще один маршрут, по которому неприятель может снабжать свой гарнизон в Константиновке. Он также идет от Дружковки, но огибает зону затопления севернее, проходя через поселок Куртовка, глиняный карьер, Ижевку, Молочарку и далее сворачивает непосредственно на Константиновку.
Учитывая непосредственную близость заключительных этапов вышеуказанных маршрутов к нашей передовой, неприятель может полагаться только на НРТК (наземные робототехнические комплексы). Но они также являются являются целью наших операторов FPV, при этом имеют относительно небольшую грузоподъемность. Поэтому гарнизон Константиновки будет испытывать недостаток припасов. В текущей ситуации частям ВСУ в Константиновке просто "подбрасывают" самое необходимое поддерживая боеспособность, которая в таких условиях будет стремительно деградировать. Уже неоднократно по опыту прежних операций доказывалось, что даже если боеприпасы и прочее заблаговременно накоплены, они без полноценного пополнения очень быстро истощаются. Поэтому 98-й гвардейская ВДД и силы 8-й армии ВС РФ вместе с подготовкой к генеральному штурму, ожидают момента, когда положение противник дойдет "до кондиции" из-за логистической изоляции.
Разлив Кривого Торца может привести к тому, что гарнизон ВСУ будет разделен на два отдельных "театра", по северному и южному берегу реки. В городе 8 мест, где неприятель может перейти реку, но некоторые из этих больших и малых мостов гарантированно уже уничтожены или же находятся под непосредственным огневым контролем. Таким образом, если ВКС РФ еще что-то и не доделали в плане разделения города на 2 части по реке, то сделают это в ближайшее время.
