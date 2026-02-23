 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.03.2026
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 02.03.2026

ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников

СВО

Русская армия продолжает развивать наступление в Сумской области. Добившись успеха на южном фронте Добропольского направления, ВС РФ продвигаются к агломерации, прикрывающей Белицкое. Русская армия готовится к штурму гарнизона ВСУ в Константиновке.



Добропольское направление

Русские штурмовики 51-й гвардейской армии ВС РФ полностью овладели Новым Донбассом. Противник с потерями отошел и занял оборону в лесопосадках к северу от террикона шахты "Белицкая".

Теперь для 51-й ОА открывается возможность поставить "шах" гарнизону города и вынудить его отойти на запад, уклоняясь от блокирования. Главным препятствием для ВС РФ является шахта "Белицкая", а особенно ее террикон и технические постройки неподалеку от него. Они формируют оборонительный пояс, прикрывающий город с севера. Но террикон шахты не является панацеей для украинских войск.

Южнее Белицкого части 51-й армии начали движение на запад к заброшенной шахте "Водянская" и к селу Шевченко по большой сухой балке Водяной Яр. Командование ВС РФ решило "намекнуть" украинскому гарнизону, что промедление может плохо для него закончиться. Ведь тем самым формируется "бутылочное горло", по которому неприятелю придется прорываться на Доброполье. И единственный вариант не повторить судьбу 72-й ОМБр, погибшей при прорыве из Угледара, – это отходить через район шахты "Белицкая" по автодороге через села Красноярское и Красноподолье. Если русская армия поставит под огневой контроль автодорогу или вообще перережет ее, то гарнизону Белицкого придется уходить сложными маршрутами в северо-западном направлении, причем пешком.

Отдельный повод нервничать для неприятельского гарнизона в Белицком вызывает состав обороны сельской агломерации к западу от города. Она держится на подразделениях 38-й ОБрМП и 68-й ОЕБр (егерская). Оба соединения явно не выделяются своей боеспособностью, особенно 38-я бригада морской пехоты.

Сумское направление

Части ГрВ "Север" ВС РФ возобновили наступление на северные подступы от Сум. Еще не завершив бои за Кондратовку, русские штурмовики атаковали сельскую полосу Малая Корчаковка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина. Нашим подразделениям, действующим от Алексеевки, хутора Варачино и Яблоновки, удалось сблизиться с неприятелем и начать сражение за контроль над лесопосадками, прикрывающими подступы к населенным пунктам. С ее овладением ВС РФ смогут действовать непосредственно в огромном лесном массиве, что делает бессмысленной оборону на оставшихся в активе противника рубежах севернее.

Время для данных мероприятий выбрано весьма благоприятное. Все наличные украинские силы растасканы по линии границы, восточнее и юго-восточнее областного центра русские войска постоянно наращивают активность. Та же картина наблюдается и на севере Сумской области, действия нашей армии в Глуховском районе не дают неприятелю возможности концентрировать силы как для обороны, так и для активных контрмер.

Дефицит пехоты не позволит ВСУ полноценно удерживать леса. Конец зимы и сырая весна не дадут украинским частям поджечь деревья, превратив их в "огненную стену" в надежде сделать подступы к Сумам непроходимыми. Пока не наблюдается признаков существенной переброски сил для парирования действий ВС РФ.

Запорожское направление

Части 36-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ рывком овладели Рождественским, расположенным северо-западнее Гуляйполя. Вероятно, группировка ВСУ, до недавнего времени пытавшаяся прорвать фронт на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, выдохлась. Несмотря на то, что неприятель в попытках перейти в контрнаступление понес огромные потери в людях и технике, преждевременно говорить о том, что опасность миновала.

Стоит предположить, что русские войска рывком на Рождественское вынуждают противника сместить фокус внимания с Терноватого, что упрочит позиции наших штурмовиков, обороняющих населенный пункт.

Контроль над Рождественским, которое является самой западной точкой продвижения наших соединений за рекой Гайчур, имеет все перспективы заставить украинские части играть по сценарию России. Конечно, передовым подразделениям 36-й армии придется тяжело. Удержание села будет представлять из себя "оборону аванпоста", когда по фронту и по флангам находится противник, а связь с тылом может быть нарушена. Но по опыту удержания Терноватого можно сказать, что у неприятеля нет возможности "дожимать", его потери будут запредельными. ВСУ предпочитают обходить узлы сопротивления и пытаться нарушать взаимодействие между ними, но огневое превосходство ВС РФ делает этот подход хронически бесплодным. Таким образом, Рождественское – это перенос "центра тяжести" боев из полосы 29-й армии в зону ответственности 36-й. Он в перспективе позволит и далее развивать наступление во фланг Ореховскому укрепрайону, что полностью противоречит изначальному замыслу украинского командования, которое надеялось изгнать русских бойцов за Гайчур и сорвать наступление на Запорожском направлении.

Добропольское направление (южный сектор)

Части 2-й гвардейской общевойсковой армии, ранее освобождавшей Покровск, добились значительного прогресса в боях за Гришино, выбив ВСУ. Теперь штурмовикам остается только зачистить западные окраины села. При этом, вероятно, ВСУ еще попытаются завести подкрепления для сидящих по подвалам. Русская армия одержала маленькую, но очень важную победу. Это село для противника было крайне ценно и во время ликвидации Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ, и далее – с переходом основного накала боев на Добропольское направление. Неприятель заводил через него подкрепления и обеспечивал боеприпасами свои силы в городах-спутниках. Гришино играло роль заслона на подступах к административной границе ДНР и Межевского района Днепропетровской области. Кроме того, оно прикрывало южные подступы к сельской агломерации за Белицким, за который ныне идут бои.

Теперь, когда Гришино по большей части выбыло из актива ВСУ, противник может цепляться только за группу маленьких поселков, расположенных цепью по течению реки Гришинка. Долго оборонять их неприятель не сможет, так как хорошо развитая сеть полевых позиций возведена противником только у Новоалександровки – головного населенного пункта в цепочке по северному берегу реки. Наши части уже приближаются к нему, готовясь к штурму. Поселки, расположенные цепочкой далее к западу, имеют несколько прикрывающих их опорных пунктов и прочих земляных сооружений. Но с утратой Гришино весомая часть из них теряет для ВСУ смысл, так как этот населенный пункт является своего рода "пропуском" внутрь большого оборонительного контура, возведенного неприятелем южнее по трассе Е-50, западнее по течению реки Гришинка и севернее на подступах к сельской агломерации за Белицким. Все потому, что большая часть из них обращена фронтом на юг, а наступаем мы с востока на запад. Так что переформированная после уничтожения при бегстве из Угледара 72-я ОМБр, 32-я ОМБр и подразделения НГУ попали в крайне затруднительную ситуацию. Неприятелю придется либо отступать на север, за линию укреплений у села Шевченко, либо пятиться на запад, выстраивая оборону по реке Бык. Но тогда "подбрюшье" сельской агломерации за Белицким будет вынуждено одновременно обороняться от сил 51-й армии, наступающей с востока, и от 2-й армии, движущейся с юга. То есть шансов удержаться у противника не будет в принципе.

Константиновское направление

Части ВС РФ, действующие в пределах городской застройки Константиновки, ныне готовятся к генеральному штурму города. Одним из признаков этого – удар ВКС по дамбе Хрущевского пруда 25 февраля. Разлив воды из реки Кривой Торец гарантированно затопил участок шоссе Н-21 и дублирующую ее сельскую трассу. Таким образом, гарнизон Константиновки может полагаться лишь на альтернативные сложные маршруты грузоперевозок. Они потенциально проходят по грунтовкам на плотинах водоема №9 и Коропейского пруда. Оба находятся севернее Долгой Балки. Потенциально есть еще один маршрут, по которому неприятель может снабжать свой гарнизон в Константиновке. Он также идет от Дружковки, но огибает зону затопления севернее, проходя через поселок Куртовка, глиняный карьер, Ижевку, Молочарку и далее сворачивает непосредственно на Константиновку.

Учитывая непосредственную близость заключительных этапов вышеуказанных маршрутов к нашей передовой, неприятель может полагаться только на НРТК (наземные робототехнические комплексы). Но они также являются являются целью наших операторов FPV, при этом имеют относительно небольшую грузоподъемность. Поэтому гарнизон Константиновки будет испытывать недостаток припасов. В текущей ситуации частям ВСУ в Константиновке просто "подбрасывают" самое необходимое поддерживая боеспособность, которая в таких условиях будет стремительно деградировать. Уже неоднократно по опыту прежних операций доказывалось, что даже если боеприпасы и прочее заблаговременно накоплены, они без полноценного пополнения очень быстро истощаются. Поэтому 98-й гвардейская ВДД и силы 8-й армии ВС РФ вместе с подготовкой к генеральному штурму, ожидают момента, когда положение противник дойдет "до кондиции" из-за логистической изоляции.

Разлив Кривого Торца может привести к тому, что гарнизон ВСУ будет разделен на два отдельных "театра", по северному и южному берегу реки. В городе 8 мест, где неприятель может перейти реку, но некоторые из этих больших и малых мостов гарантированно уже уничтожены или же находятся под непосредственным огневым контролем. Таким образом, если ВКС РФ еще что-то и не доделали в плане разделения города на 2 части по реке, то сделают это в ближайшее время.

Ранее редакция Readovka разобрала последствия от нападения США и Израиля на Иран.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772399100


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев рассказал Главе Представительства ЕС в Казахстане о ключевых положениях новой Конституции
- Государственный советник совместно с членами Общенациональной коалиции провели ряд встреч с общественностью Актюбинской области
- Серик Жумангарин обозначил приоритеты бюджетно-налоговой политики на расширенной коллегии Минфина
- Ключевые приоритеты сферы образования обсудили на расширенной коллегии Минпросвещения
- Верховный Суд принял нормативное постановление по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы человека
- Кадровые перестановки
- В Лондоне состоялась совместная встреча глав МИД стран Центральной Азии с депутатами Парламента Великобритании
- КТК увеличил транспортировку нефти с крупнейших месторождений Казахстана
- Поручение Президента: основные направления развития рынка ценных бумаг обсудили на круглом столе
- "Росатом" и Казахстан прокомментировали санкции Британии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  