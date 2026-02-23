ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников



СВО



Русская армия продолжает развивать наступление в Сумской области. Добившись успеха на южном фронте Добропольского направления, ВС РФ продвигаются к агломерации, прикрывающей Белицкое. Русская армия готовится к штурму гарнизона ВСУ в Константиновке.



