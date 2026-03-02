Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
03:26 02.03.2026

Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня
02.03.2026 | Азиз АБДРАИМОВ

В последние годы страны Центральной Азии снова оказались в центре внимания в связи с глубокими геополитическими потрясениями на всем евразийском пространстве. Государства региона как прямо, так и косвенно оказались втянуты в глобальное соперничество между ведущими мировыми игроками, что оказало непосредственное влияние на их современное состояние. Осложняет ситуацию для центральноазиатских стран сохранение множества проблем регионального характера, среди которых немаловажное значение по-прежнему имеют вопросы производства электроэнергии и водопользования.

Несмотря на совокупные возможности водно-энергетического комплекса государств региона в 430–460 млрд кВт/ч в год, во многих из них население и сельскохозяйственный комплекс продолжают сталкиваться с нехваткой ресурсов. Это связано с постоянным ростом населения в регионе, ухудшением климата, износом инфраструктуры и пр. В результате вопросы энергоснабжения и распределения водных ресурсов приобретают стратегическое значение не только для экономики, но и для социальной стабильности региона. Поэтому важное значение для решения существующих проблем сегодня имеет координация действий стран ЦА как между собой, так и с международными партнерами, в первую очередь с Россией.

Стоит напомнить, что нынешняя энергосистема Центральной Азии создавалась еще в период существования СССР как единый комплекс с учетом того, что около 85% водных ресурсов сосредоточено в Таджикистане и Киргизии, а основные площади орошения и крупные потребители воды находятся в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. Гидроэлектростанции верхних стран обеспечивали выработку электроэнергии, а государства низовья компенсировали это поставками газа и угля. Вся система много лет работала в синхронном режиме. После распада СССР единый механизм оказался разрушен, что привело к разрыву прежних связей, появлению сезонных дефицитов воды и электричества, а вместе с этим – к росту напряженности между странами.

Со временем стало ясно, что разобщенность только усиливает проблемы. Верхние страны (Таджикистан и Киргизия), как и прежде, заинтересованы в увеличении зимних сбросов воды для выработки электроэнергии. Нижние государства (Казахстан, Узбекистан и Туркменистан), напротив, нуждаются в сохранении воды для летнего орошения сельхозугодий. И этот конфликт интересов возникает ежегодно на протяжении многих лет.

Одновременно страны региона оказались неспособны в одиночку модернизировать свою водную и энергетическую инфраструктуру, построенную десятилетия назад. Износ оборудования в ряде случаев уже превышает 60%, а, по оценкам профильных ведомств, для комплексного восстановления энергосистем региона требуется не менее $50 млрд. При этом сегодня уже подсчитано, что потребление электроэнергии к 2030 году может вырасти на 30–40%.

В сложившейся ситуации страны региона пришли к пониманию, что стабильность работы водно-энергетических комплексов становится ключевым элементом всей региональной безопасности. В этой связи в последние годы центральноазиатские государства значительно активизировали сотрудничество по данной тематике, что уже стало приносить определенные результаты. Например, между странами были утверждены графики прохождения осенне-зимнего периода, что помогает сгладить ранее возникавшие ежегодные проблемы, в том числе снизить риски аварий, блэкаутов, нехватки воды и пр.

Примером активной работы стран региона в данном направлении может служить принятая еще в августе 2024 года концепция "Центральная Азия – 2040", где отражена приверженность совместным действиям в энергетике. Среди проектов – Камбаратинская ГЭС-1 в Киргизии мощностью 1860 МВт, Яванская ГЭС в Таджикистане на 140 МВт и развитие зеленой повестки. Кроме того, в ноябре 2025 года Казахстан, Киргизия и Узбекистан согласовали параметры совместного водно-энергетического сотрудничества и подготовили план взаимной поддержки в осенне-зимний период. Эта договоренность является важным шагом для стабилизации работы гидроэлектростанций, особенно в условиях изменчивого климата и растущих потребностей населения.

В продолжение 13 февраля прошла встреча министров энергетики стран Центральной Азии. На ней были обсуждены механизмы синхронизации тарифной политики, обмена электроэнергией в пиковые периоды и совместного планирования новых мощностей. По итогам встречи было принято решение ускорить подготовку соглашения о параллельной работе энергосистем и усилить координацию диспетчерских служб. Все это, как и многое другое, говорит о том, что регион готов переходить от консультаций к практическим шагам.

Осознание необходимости сотрудничества постепенно привело страны региона к идее интеграции и созданию единого энергетического рынка. Одним из важнейших шагов в данном направлении стало утверждение в январе 2026 года Всемирным банком программы "Развитие рынка электроэнергии и интеграция энергосистем в Центральной Азии" (REMIT) с бюджетом более $1 млрд.

Программа рассчитана на 10 лет и предусматривает формирование полноценного регионального рынка электроэнергии. Первая фаза объемом $143,2 млн направлена на поддержку Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также регионального координационно-диспетчерского центра "Энергия". В настоящее время трансграничная торговля электроэнергией в регионе составляет около 3% от общего спроса, и цель инициативы заключается в увеличении этого показателя до 10–15% к 2035 году, что позволит эффективнее использовать существующие мощности и сглаживать сезонные колебания.

Кроме этого, международные структуры продолжают финансировать модернизацию сетей. При содействии того же Всемирного банка в Киргизии идет установка сотен тысяч интеллектуальных счетчиков, и к 2027 году планируется 100% охват. Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о финансировании Камбаратинской ГЭС-1 в размере около $2,4 млрд. Но все эти меры не заменяют системной интеграции, особенно если помнить, что многие западные инвестпроекты и программы часто не учитывают исторические взаимосвязи стран региона и не способны, по крайней мере в краткосрочной перспективе, компенсировать отсутствие скоординированной региональной политики.

Более того, Европа и США через энергетические инициативы своей главной задачей видят в ЦА не помощь странам региона, а усиление здесь своего политического присутствия и создание серьезной конкуренции традиционным игрокам, в первую очередь России.

Следует помнить, что энергетические системы Центральной Азии исторически связаны с Единой энергосистемой России, что позволяет обеспечивать параллельную работу сетей и поддерживать стабильность частоты в аварийных ситуациях. Кроме того, именно РФ обладает опытом эксплуатации крупнейших гидроэнергетических каскадов и атомных станций, который может быть успешно использован странами региона без каких-либо дополнительных затрат, связанных с адаптацией под их специфику.

Важность сотрудничества с РФ прекрасно понимают в странах ЦА, что было подтверждено на прошедшем в октябре 2025 года втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе. На нем стороны подчеркнули особую важность исторических, экономических и энергетических связей, а также договорились системно работать над реализацией Плана совместных действий на 2025–2027 годы. Важным продолжением этих шагов стало создание по инициативе российского Минэнерго в конце января 2026 года шестисторонней рабочей группы по энергетике с участием Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Эта площадка призвана координировать развитие всей сетевой инфраструктуры, а также способствовать развитию как традиционных, так и новых видов генерации электроэнергии в ЦА, в том числе атомной. Причем в последнем случае именно Россия, где около 20% всей электроэнергии производится на АЭС, становится ориентиром для ее центральноазиатских партнеров.

Еще в начале 2022 года Минэнерго Киргизии и госкорпорация "Росатом" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству малых атомных электростанций (АЭС). Документ предусматривал изучение возможности возведения АЭС на базе реакторов РИТМ-200Н мощностью 50 МВт каждый. В мае 2024 года Узбекистан заключил контракт с российским "Атомстройэкспортом", входящим в структуру "Росатома", на строительство атомной станции малой мощности 330 МВт в Джизакской области. Проект предполагает шесть реакторов по 55 МВт каждый. В Казахстане строительство первой АЭС в Жамбылском районе стартовало в августе 2025 года, а начало ее эксплуатации запланировано на 2035–2036 годы. Реализацию проекта также возглавил российский "Росатом". С учетом того, что Казахстан располагает вторыми в мире запасами урана после Австралии и ежегодно производит порядка 45% его мирового объема, это дает всей ЦА потенциальное преимущество при дальнейшем развитии атомной энергетики, а вместе с этим – и стабилизацию ситуации во всей энергосистеме региона. Особенно если государства Центральной Азии продолжат действовать совместными усилиями с опорой на своего традиционного партнера в лице России.

В целом же, если рассматривать перспективы развития, то успешная реализация региональных инициатив и совместных проектов с Россией позволит сократить издержки и повысить устойчивость стран Центральной Азии. Объем трансграничной торговли электроэнергией в ЦА, по подсчетам экспертов, к 2035 году может вырасти до 10–15%, а в среднесрочной перспективе регион получит дополнительные мощности в суммарном объеме более 1–1,5 ГВт.

Однако с учетом того, что к 2050 году спрос на электроэнергию может утроиться, без дополнительных совместных усилий страны Центральной Азии не смогут полностью избавиться от хронического дефицита. В связи с тем, что энергетические и водные проблемы Центральной Азии носят трансграничный характер, без единого рынка, согласованных режимов работы гидроузлов, модернизации сетей и привлечения иностранных технологий устойчивость региона будет оставаться под угрозой.

Поэтому участие России в этом процессе представляется объективной необходимостью, обусловленной историческими связями, технологическим потенциалом и масштабом стоящих перед ЦА задач. В обозримом будущем только сочетание региональной интеграции и активного российского участия способно обеспечить Центральной Азии стабильное энергоснабжение, экономический рост и социальную стабильность.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772411160


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев рассказал Главе Представительства ЕС в Казахстане о ключевых положениях новой Конституции
- Государственный советник совместно с членами Общенациональной коалиции провели ряд встреч с общественностью Актюбинской области
- Серик Жумангарин обозначил приоритеты бюджетно-налоговой политики на расширенной коллегии Минфина
- Ключевые приоритеты сферы образования обсудили на расширенной коллегии Минпросвещения
- Верховный Суд принял нормативное постановление по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы человека
- Кадровые перестановки
- В Лондоне состоялась совместная встреча глав МИД стран Центральной Азии с депутатами Парламента Великобритании
- КТК увеличил транспортировку нефти с крупнейших месторождений Казахстана
- Поручение Президента: основные направления развития рынка ценных бумаг обсудили на круглом столе
- "Росатом" и Казахстан прокомментировали санкции Британии
