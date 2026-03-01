 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Понедельник, 02.03.2026
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
04:19 02.03.2026

Почему Иран не развалится, а США будет все равно
Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"
1 марта 2026

Международная политика – это пространство, где взаимодействуют между собой география и культура. Географическое положение государства – это то, что в наибольшей степени определяет его стратегию в окружающим мире. Из этого исходит такое направление политической мысли, как геополитика.

На втором месте по степени важности для природы внешней политики государств стоит культура в широком смысле этого слова: совокупность верований и практик, на основе которых люди определяют для себя пределы возможного, создают формы и символы для общения с другими народами.

В той войне, которую 28 февраля 2026 года США и Израиль развязали против Ирана, мы видим яркий пример взаимодействия этих двух источников внешнеполитического поведения стран. И каждый из основных участников действует в соответствии со своими собственными представлениями о том, что имеет, а что не имеет значение для выживания его государственности. Понимать это важно для того, чтобы не строить иллюзий по поводу текущей и будущей политики как США, так и Ирана.

Принято считать, что провалы и сомнительные успехи в Афганистане, Ираке и Ливии серьезно навредили интересам США. Хотя бы потому, что способствовали росту террористической угрозы, общей нестабильности и низкой предсказуемости регионального развития.

Спору нет, все три истории не привели ни к чему хорошему для жителей этих стран и всего региона. Однако глубоко ошибочно думать, что долгосрочная стабильность или полный хаос на Ближнем Востоке имеют для США какое-либо фундаментальное значение. И совершенно бессмысленно их этим пугать.

Для США, расположенных в тысячах километров от Ближнего и Среднего Востока, реальное положение дел там не имеет никакого значения. Просто потому, что оно никак не может повлиять на безопасность и выживание американского государства.

Островные державы, а США – это остров, поскольку серьезных соседей у них нет и близко, вообще смотрят на большинство проблем "за проливом" как на вопрос своей дипломатии, а не выживания.

Серьезное значение для американцев имеет только положение дел в их собственном "мягком подбрюшье" – регионе Карибского бассейна. Кубинский ракетный кризис в октябре 1962 года поставил мир на грань ядерной войны именно потому, что СССР впервые в истории создал угрозу выживанию США. Ради такого американцы действительно были готовы пойти на развязывание всеобщей войны.

Все остальное в мире им абсолютно фиолетово – ну не заработают какие-то деньги, пусть даже существенные, что с того? Угрозы устойчивости американского государства не возникнет. Располагая, в принципе, неплохими ресурсами дома, элита США смотрит на все конфликты в мире только как на поле для приложения дипломатии.

В рамках такой игры США могут сочетать политические и меркантильные интересы. К числу первых относится, скорее всего, задача вывести из игры на достаточно длительное время основного и единственного реального противника Израиля на Ближнем Востоке. Это позволило бы американцам на некоторое время стабилизировать ситуацию и позволить дружественным арабским правительствам укреплять экономические связи с Израилем, одновременно признавая за равного и даже принимая его военное доминирование. Которое, как мы прекрасно понимаем, является только продолжением американской мощи и существовать без нее не сможет.

С экономической точки зрения правящие в США круги также могут неплохо заработать, получить выгоду от временного примирения арабов и израильтян. А заодно несколько ограничить возможности России, Китая и Индии – своих главных стратегических конкурентов.

Насколько долгосрочными окажутся эти выгоды большого значения, в сущности, не имеет. Во-первых, никто в современной политике на Западе перспективой больше нескольких месяцев вперед не думает. Да и то, слава Богу, если месяцев. А у правящей в Вашингтоне команды приближаются выборы в парламент. Во-вторых, долгосрочное в политике все равно является суммой тактических побед или провалов.

Поэтому для Вашингтона нанесение тактического ущерба России и Китаю – это намного более важно, чем основательно решить любую другую внешнеполитическую задачу. Там могут верить, что из тактических побед состоит долгосрочная устойчивость США перед давлением со стороны Москвы, Пекина, отчасти Нью-Дели и вообще всего стремящегося к свободе человечества. Повернуть вспять это они не в состоянии, но если серьезно ослабят Иран, то могут добавить к своим оборонительным линиям дополнительный бруствер. А если в перспективе 10–15 лет вся эта задуманная конструкция обрушится, то текущей администрации США нет до этого никакого дела.

Даже если через какое-то время Израиль и его будущие противники испепелят друг друга при помощи ядерного оружия, американцы не шелохнутся. Примут, скорее всего, состоятельных беженцев. Репутация в мировой политике, кстати говоря, также не имеет особого значения. Если бы имела хоть какое, то от США уже давно все бы шарахались в разные стороны.

Поэтому сейчас США исходят из того, что нанести им сравнительно серьезный ущерб может только колоссальное и быстрое военное поражение с серьезными потерями. Что маловероятно в силу очевидной разницы потенциалов.

У Ирана геополитическое положение иное. Оно всегда было крайне уязвимым. Страна четыре раза за свою историю подвергалась опустошительным вторжениям завоевателей: дважды с востока и по одному разу с юга и запада. И количество горьких поражений в иранской истории несколько больше, чем число славных побед. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

Мы не можем сейчас сколько-нибудь уверенно сказать, насколько продолжительным окажется конфликт и что станет его результатом для Тегерана. Но судя по тому, что США все-таки предпочли пока военный сценарий, у Вашингтона есть высокая степень уверенности, что вероятное сопротивление не приведет к серьезным потерям с их стороны. Недооценивать аналитические и разведывательные способности наших противников на направлении, где они много и активно присутствуют десятилетиями, не стоит.

Единственное, на чем сходятся специалисты по Ирану и персидской цивилизации – это низкая вероятность того, что там может произойти обрушение государственных институтов, а страна погрузится в хаос. За свою историю более чем в 2,5 тыс. лет иранская государственность не знает примеров наступления "смутного времени", как это бывало в европейской, российской или китайской истории. Иран – это очень целостная политическая цивилизация, где могут меняться правители, могут приходить иностранные захватчики, но войны "всех против каждого" не бывает.

Поэтому крайне сомнительно, что даже в случае трагического для правительства Ирана сценария страна уподобится Сирии, Ираку или Ливии. И будет в таком качестве представлять собой угрозу для соседей, включая друзей и союзников России в Центральной Азии.

Так что с учетом нашей веры в устойчивость иранского правительства и народа, отсутствие там перспектив хаоса при любом исходе войны – это очень хорошие новости. Но иранские элиты в любом случае будут действовать исходя из русской пословицы "своя рубашка ближе к телу". И для них сохранение государства всегда будет более значимым, чем любые символы и внешние обязательства.

Что это все значит для России и ее интересов? Думается, что любое развитие событий на Ближнем Востоке сейчас только косвенно связано с тем, что важно для выживания уже России: поддержанием ядерного паритета с США и постепенным решением украинского вопроса. Неспособность единственного равного по силам противника нанести России военное поражение и контроль над самой важной во всем ее окружении территорией отвечают особенностям уже нашей культуры и географии.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772414340


