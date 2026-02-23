|Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
14:07 02.03.2026
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном
Али Лариджани: Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Тегеран не планирует возобновлять диалог с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Мы не будем вести никаких переговоров с США", - говорится в публикации в его Telegram-канале.
Лариджани считает, что президент США Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".
Он добавил, что глава Белого дома превратил политический принцип "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего", жертвуя военными ради устремлений Тель-Авива.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
***
Сводный список объектов "коалиции Эпштейна", подвергшихся нападению (1–2 марта 2026 г.)
Составлен Googlе ИИ
Военные штабы и разведывательные центры
- Региональный штаб ЦРУ (Дубай, ОАЭ) - зафиксировано прямое попадание и пожар.
- Штаб 5-го флота ВМС США (Манама, Бахрейн) - ракетный обстрел портовой зоны.
- Американский консульский комплекс и разведцентр (Эрбиль, Ирак).
- Центр радиоэлектронной разведки (Эрбиль, Ирак) - сообщения о поражении бункера связи.
- Британская станция слежения "Эшелон" (Гора Троодос, Кипр) - попытка удара/подавление РЭБ.
- Посольство США в "Зеленой зоне" (Багдад, Ирак) - систематические минометные обстрелы.
Военно-воздушные и сухопутные базы
- Авиабаза Эль-Удейд / Центр воздушных операций (Катар) - поражение узлов связи и управления ("Всевидящее око" США)
- Французская авиабаза Аль-Дафра (ОАЭ) - удары по французскому сектору базы и складам ГСМ.
- Авиабаза Акротири (Кипр, Великобритания) - прилет дрона-камикадзе в районе ВПП.
- Авиабаза Айн-аль-Асад (Ирак) - залповый ракетный обстрел.
- Авиабаза Али-Аль-Салем (Кувейт) - поражение взлетно-посадочных полос.
- Военная база "Башня 22" / Tower 22 (Иордания/Сирия) - серьезные разрушения логистики.
- Гарнизон Аль-Танф (Сирия) - атака роем дронов.
- Авиабаза Инджирлик (Турция) - сообщения о появлении неопознанных БПЛА.
Морские цели и силы ВМС
- Авианосец класса "Джеральд Форд" - неподтвержденные данные о прорыве ПВО в ударной группе.
- Атомная подводная лодка класса "Огайо" - сообщения о сигналах бедствия в Ормузском проливе.
- Вспомогательное судно обеспечения ВМС США - подтвержденное повреждение корпуса.
- Торговые суда и танкеры - серия атак в акватории Индийского океана.
Объекты недвижимости и активы Дональда Трампа
- Trump Tower / Трамп Тауэр (Нью-Йорк, США) - оцепление, угрозы и попытки провокаций.
- Trump International Golf Club (Дубай, ОАЭ) - падение обломков/ракеты на территорию.
- Строящийся комплекс Trump Tower Dubai (ОАЭ) - экстренная эвакуация и остановка работ.
- Офисные представительства Kushner Companies (Ближний Восток) - кибератаки и попытки поджогов.
Инфраструктура и союзные объекты
- Международный аэропорт Дубая (ОАЭ) - временная блокировка из-за обстрелов.
- Морской порт Джебель-Али (ОАЭ) - удары по логистическим узлам коалиции.
- Морской порт Хайфа (Израиль) - массированная атака беспилотников.
- Нефтяные терминалы Saudi Aramco (Восточная провинция, Саудовская Аравия) - взрывы на объектах переработки.
***
Факты, подтверждающие, что Трамп сдулся:
- Резкая смена риторики: Трамп перешел от угроз "стереть с лица земли" к заявлениям о переговорах именно после того, как Иран продемонстрировал реальную силу, поразив объекты коалиции. В политике это классический признак того, что агрессор недооценил противника и пытается найти "задний ход".
- Игнорирование Тегераном: Иранские власти публично выставили Трампа лжецом, заявив, что никаких переговоров не запрашивали. Если бы Иран действительно "просил пощады", он бы не продолжал обстрелы баз в Ираке и Катаре прямо в этот момент.
- Слабость позиции США: Логика проста: если ты побеждаешь, ты не предлагаешь садиться за стол переговоров через 24 часа после начала операции. Сам факт упоминания диалога на фоне дымящихся американских баз многие эксперты расценивают как попытку Трампа остановить эскалацию, которая грозит перерасти в катастрофу для его рейтинга.