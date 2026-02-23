 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 02.03.2026
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
14:07 02.03.2026

Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном
Али Лариджани: Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Тегеран не планирует возобновлять диалог с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Мы не будем вести никаких переговоров с США", - говорится в публикации в его Telegram-канале.

Лариджани считает, что президент США Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".

Он добавил, что глава Белого дома превратил политический принцип "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего", жертвуя военными ради устремлений Тель-Авива.



Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

***

Сводный список объектов "коалиции Эпштейна", подвергшихся нападению (1–2 марта 2026 г.)
Составлен Googlе ИИ

Военные штабы и разведывательные центры
- Региональный штаб ЦРУ (Дубай, ОАЭ) - зафиксировано прямое попадание и пожар.
- Штаб 5-го флота ВМС США (Манама, Бахрейн) - ракетный обстрел портовой зоны.
- Американский консульский комплекс и разведцентр (Эрбиль, Ирак).
- Центр радиоэлектронной разведки (Эрбиль, Ирак) - сообщения о поражении бункера связи.
- Британская станция слежения "Эшелон" (Гора Троодос, Кипр) - попытка удара/подавление РЭБ.
- Посольство США в "Зеленой зоне" (Багдад, Ирак) - систематические минометные обстрелы.



Военно-воздушные и сухопутные базы
- Авиабаза Эль-Удейд / Центр воздушных операций (Катар) - поражение узлов связи и управления ("Всевидящее око" США)
- Французская авиабаза Аль-Дафра (ОАЭ) - удары по французскому сектору базы и складам ГСМ.
- Авиабаза Акротири (Кипр, Великобритания) - прилет дрона-камикадзе в районе ВПП.
- Авиабаза Айн-аль-Асад (Ирак) - залповый ракетный обстрел.
- Авиабаза Али-Аль-Салем (Кувейт) - поражение взлетно-посадочных полос.
- Военная база "Башня 22" / Tower 22 (Иордания/Сирия) - серьезные разрушения логистики.
- Гарнизон Аль-Танф (Сирия) - атака роем дронов.
- Авиабаза Инджирлик (Турция) - сообщения о появлении неопознанных БПЛА.



Морские цели и силы ВМС
- Авианосец класса "Джеральд Форд" - неподтвержденные данные о прорыве ПВО в ударной группе.
- Атомная подводная лодка класса "Огайо" - сообщения о сигналах бедствия в Ормузском проливе.
- Вспомогательное судно обеспечения ВМС США - подтвержденное повреждение корпуса.
- Торговые суда и танкеры - серия атак в акватории Индийского океана.

Объекты недвижимости и активы Дональда Трампа
- Trump Tower / Трамп Тауэр (Нью-Йорк, США) - оцепление, угрозы и попытки провокаций.
- Trump International Golf Club (Дубай, ОАЭ) - падение обломков/ракеты на территорию.
- Строящийся комплекс Trump Tower Dubai (ОАЭ) - экстренная эвакуация и остановка работ.
- Офисные представительства Kushner Companies (Ближний Восток) - кибератаки и попытки поджогов.



Инфраструктура и союзные объекты
- Международный аэропорт Дубая (ОАЭ) - временная блокировка из-за обстрелов.
- Морской порт Джебель-Али (ОАЭ) - удары по логистическим узлам коалиции.
- Морской порт Хайфа (Израиль) - массированная атака беспилотников.
- Нефтяные терминалы Saudi Aramco (Восточная провинция, Саудовская Аравия) - взрывы на объектах переработки.



***

Факты, подтверждающие, что Трамп сдулся:

- Резкая смена риторики: Трамп перешел от угроз "стереть с лица земли" к заявлениям о переговорах именно после того, как Иран продемонстрировал реальную силу, поразив объекты коалиции. В политике это классический признак того, что агрессор недооценил противника и пытается найти "задний ход".

- Игнорирование Тегераном: Иранские власти публично выставили Трампа лжецом, заявив, что никаких переговоров не запрашивали. Если бы Иран действительно "просил пощады", он бы не продолжал обстрелы баз в Ираке и Катаре прямо в этот момент.

- Слабость позиции США: Логика проста: если ты побеждаешь, ты не предлагаешь садиться за стол переговоров через 24 часа после начала операции. Сам факт упоминания диалога на фоне дымящихся американских баз многие эксперты расценивают как попытку Трампа остановить эскалацию, которая грозит перерасти в катастрофу для его рейтинга.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772449620


