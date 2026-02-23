Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"

14:07 02.03.2026

Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном

Али Лариджани: Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном



ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Тегеран не планирует возобновлять диалог с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.



"Мы не будем вести никаких переговоров с США", - говорится в публикации в его Telegram-канале.



Лариджани считает, что президент США Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".



Он добавил, что глава Белого дома превратил политический принцип "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего", жертвуя военными ради устремлений Тель-Авива.



