|Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
16:03 02.03.2026
Кыргызстан готовится подать в суд на ЕС из-за санкций против России
02.03.2026
Страна Центральной Азии заявила, что готова принять меры в случае введения вторичных санкций из-за предполагаемого экспорта в Россию
Высокопоставленный чиновник Кыргызстана заявил, что страна готова оспорить в суде решение Европейского Союза о введении санкций. Это связано с обвинениями в реэкспорте товаров в Россию, что может считаться нарушением санкционного режима.
Данияр Амангельдиев признал, что некоторые товары попадали в Россию, но заявил, что Кыргызстан намерен этому препятствовать
Европейская комиссия предложила ограничить продажу Кыргызстану определенных товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Согласно документам, с которыми ознакомилось издание Financial Times, Брюссель считает, что кыргызские компании нарушают режим санкций, переправляя эти товары в Россию.
Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев заявил в интервью Financial Times, что страна предпринимает все усилия для соблюдения западных санкций. По его словам, ЕС не предоставил Кыргызстану конкретных шагов, которые нужно предпринять для доказательства соблюдения санкций и избежания их.
"Это решение негативно отразится на нашем имидже. В случае его принятия мы будем готовы оспорить его в суде", - сказал Амангельдиев.
Он добавил, что у Кыргызстана есть доказательства предпринятых мер, в то время как ЕС не предложил подходящих механизмов для выполнения своих требований.
"Должны быть четкие правила, которым мы можем следовать. Как мы можем это делать, если правила не сформулированы?" - задал он вопрос.
В документах ЕС указано, что Кыргызстан занимается реэкспортом товаров двойного назначения, таких как станки и электроника, которые могут использоваться в производстве оружия и беспилотников. Введение запрета станет первыми вторичными санкциями ЕС против страны и первым случаем применения полномочий для борьбы с обходом санкций.
Согласно документам, с начала украинского конфликта в 2022 году, импорт товаров первой необходимости из ЕС в Кыргызстан вырос почти на 800%. В то же время экспорт страны в Россию увеличился на 1200%, что указывает на "сохраняющийся и особенно высокий риск обхода санкций".
Амангельдиев признал, что некоторые товары попадают в Россию через Кыргызстан, но заявил, что страна намерена этому препятствовать. По его мнению, санкции должны быть направлены против конкретных нарушителей, а не против страны в целом.
"Мы не стремимся усугублять конфликт. Поэтому мы категорически против торговли запрещенными товарами", - заявил он.
По словам Амангельдиева, в феврале Бишкек передал ЕС пакет документов с детализацией своих усилий, но Брюссель, например, не объяснил, как разблокировать санкционные банки Кыргызстана.
Западные страны обвинили Кыргызстан в содействии России в обходе санкций в финансовом секторе и ввели санкции против нескольких местных организаций, включая эмитента стейблкоина, привязанного к российскому рублю, который осуществляет значительные объемы транзакций.
Представители ЕС утверждают, что Бишкек неоднократно заверял их в усилении контроля, однако на практике эти меры не выполняются.
Дэвид О’Салливан, спецпредставитель ЕС по санкциям, уже несколько месяцев ведет переговоры с кыргызским правительством. Во время своего визита в Бишкек он заявил журналистам: "Мы не требуем от Кыргызстана прекращения торговых отношений с Россией. Мы всего лишь просим, чтобы эти отношения не включали намеренный обход наших санкций".
Санкции, введенные отдельными странами, должны были продемонстрировать решимость ЕС в борьбе с коррупцией, но Лина Абурус, эксперт по санкциям из компании Forward Global в Брюсселе, считает, что это вызовет ответные меры.
"Евросоюз не готов к контрсанкциям", - отметила она, добавив, что вместо этого ЕС должен поощрять сотрудничество между странами. "Необходимо предложить альтернативные решения, такие как улучшение доступа к рынкам", - подчеркнула она.
По мнению Амангельдиева, санкции могут нанести серьезный ущерб репутации Кыргызстана и его экономическому развитию.
"Наша экономика невелика, и мы не можем позволить себе отрицательное восприятие", - сказал он.
Кыргызстан, как приграничная страна, ориентирован на торговлю.
"Мы находимся на пересечении исторического Шелкового пути", - добавил он.
Кроме того, страна долгое время зависит от России. Значительная часть населения живет за счет денежных переводов от граждан Кыргызстана, работающих в России.
"У нас есть тесные исторические и торговые связи с Россией", - отметил он. По словам министра, это ставит страну "между молотом и наковальней", вынуждая следовать сложному геополитическому курсу.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times