Понедельник, 02.03.2026
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
16:03 02.03.2026

Кыргызстан готовится подать в суд на ЕС из-за санкций против России
02.03.2026

Страна Центральной Азии заявила, что готова принять меры в случае введения вторичных санкций из-за предполагаемого экспорта в Россию

Высокопоставленный чиновник Кыргызстана заявил, что страна готова оспорить в суде решение Европейского Союза о введении санкций. Это связано с обвинениями в реэкспорте товаров в Россию, что может считаться нарушением санкционного режима.



Данияр Амангельдиев признал, что некоторые товары попадали в Россию, но заявил, что Кыргызстан намерен этому препятствовать

Европейская комиссия предложила ограничить продажу Кыргызстану определенных товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Согласно документам, с которыми ознакомилось издание Financial Times, Брюссель считает, что кыргызские компании нарушают режим санкций, переправляя эти товары в Россию.

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев заявил в интервью Financial Times, что страна предпринимает все усилия для соблюдения западных санкций. По его словам, ЕС не предоставил Кыргызстану конкретных шагов, которые нужно предпринять для доказательства соблюдения санкций и избежания их.

"Это решение негативно отразится на нашем имидже. В случае его принятия мы будем готовы оспорить его в суде", - сказал Амангельдиев.

Он добавил, что у Кыргызстана есть доказательства предпринятых мер, в то время как ЕС не предложил подходящих механизмов для выполнения своих требований.

"Должны быть четкие правила, которым мы можем следовать. Как мы можем это делать, если правила не сформулированы?" - задал он вопрос.

В документах ЕС указано, что Кыргызстан занимается реэкспортом товаров двойного назначения, таких как станки и электроника, которые могут использоваться в производстве оружия и беспилотников. Введение запрета станет первыми вторичными санкциями ЕС против страны и первым случаем применения полномочий для борьбы с обходом санкций.

Согласно документам, с начала украинского конфликта в 2022 году, импорт товаров первой необходимости из ЕС в Кыргызстан вырос почти на 800%. В то же время экспорт страны в Россию увеличился на 1200%, что указывает на "сохраняющийся и особенно высокий риск обхода санкций".

Амангельдиев признал, что некоторые товары попадают в Россию через Кыргызстан, но заявил, что страна намерена этому препятствовать. По его мнению, санкции должны быть направлены против конкретных нарушителей, а не против страны в целом.

"Мы не стремимся усугублять конфликт. Поэтому мы категорически против торговли запрещенными товарами", - заявил он.

По словам Амангельдиева, в феврале Бишкек передал ЕС пакет документов с детализацией своих усилий, но Брюссель, например, не объяснил, как разблокировать санкционные банки Кыргызстана.

Западные страны обвинили Кыргызстан в содействии России в обходе санкций в финансовом секторе и ввели санкции против нескольких местных организаций, включая эмитента стейблкоина, привязанного к российскому рублю, который осуществляет значительные объемы транзакций.

Представители ЕС утверждают, что Бишкек неоднократно заверял их в усилении контроля, однако на практике эти меры не выполняются.

Дэвид О’Салливан, спецпредставитель ЕС по санкциям, уже несколько месяцев ведет переговоры с кыргызским правительством. Во время своего визита в Бишкек он заявил журналистам: "Мы не требуем от Кыргызстана прекращения торговых отношений с Россией. Мы всего лишь просим, чтобы эти отношения не включали намеренный обход наших санкций".

Санкции, введенные отдельными странами, должны были продемонстрировать решимость ЕС в борьбе с коррупцией, но Лина Абурус, эксперт по санкциям из компании Forward Global в Брюсселе, считает, что это вызовет ответные меры.

"Евросоюз не готов к контрсанкциям", - отметила она, добавив, что вместо этого ЕС должен поощрять сотрудничество между странами. "Необходимо предложить альтернативные решения, такие как улучшение доступа к рынкам", - подчеркнула она.

По мнению Амангельдиева, санкции могут нанести серьезный ущерб репутации Кыргызстана и его экономическому развитию.

"Наша экономика невелика, и мы не можем позволить себе отрицательное восприятие", - сказал он.

Кыргызстан, как приграничная страна, ориентирован на торговлю.

"Мы находимся на пересечении исторического Шелкового пути", - добавил он.

Кроме того, страна долгое время зависит от России. Значительная часть населения живет за счет денежных переводов от граждан Кыргызстана, работающих в России.

"У нас есть тесные исторические и торговые связи с Россией", - отметил он. По словам министра, это ставит страну "между молотом и наковальней", вынуждая следовать сложному геополитическому курсу.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772456580


