Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России

16:03 02.03.2026

Страна Центральной Азии заявила, что готова принять меры в случае введения вторичных санкций из-за предполагаемого экспорта в Россию



Высокопоставленный чиновник Кыргызстана заявил, что страна готова оспорить в суде решение Европейского Союза о введении санкций. Это связано с обвинениями в реэкспорте товаров в Россию, что может считаться нарушением санкционного режима.



