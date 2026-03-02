Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ

20:17 02.03.2026

Bloomberg: Индия пытается получить у США временное разрешение на покупку российской нефти

02.03.2026



Остановка судоходства через Ормузский пролив лишила Индию примерно половины всех импортных потоков нефти. При этом вблизи ее вод на танкерах скопилось почти 10 млн баррелей российского сырья.



В минувшие выходные представители индийских нефтеперерабатывающих заводов и правительственные чиновники провели встречу для разработки планов действий в чрезвычайной ситуации, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Кризис вокруг Ирана практически остановил потоки топлива через Ормузский пролив, по которому Индия получает примерно половину импортируемой нефти.



