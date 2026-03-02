 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
20:17 02.03.2026

Bloomberg: Индия пытается получить у США временное разрешение на покупку российской нефти
02.03.2026

Остановка судоходства через Ормузский пролив лишила Индию примерно половины всех импортных потоков нефти. При этом вблизи ее вод на танкерах скопилось почти 10 млн баррелей российского сырья.

В минувшие выходные представители индийских нефтеперерабатывающих заводов и правительственные чиновники провели встречу для разработки планов действий в чрезвычайной ситуации, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Кризис вокруг Ирана практически остановил потоки топлива через Ормузский пролив, по которому Индия получает примерно половину импортируемой нефти.



Как сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений, третья по величине в мире страна-импортер нефти рассматривает различные варианты, включая покупку российской нефти, которая в настоящее время находится на судах вблизи ее вод. После начала СВО Индия стала ключевым покупателем российской нефти, поставляемой морем, однако в последнее время страна сокращает закупки под давлением США - особенно после заключенного в прошлом месяце торгового соглашения, отменившего карательные пошлины.

С тех пор Индия свела закупки российской нефти к минимуму: в феврале показатель составил чуть более 1 млн баррелей в сутки, что соответствует примерно половине от пикового объема импорта и является самым низким уровнем с сентября 2022 года. Эта просадка компенсировалась в основном поставками с Ближнего Востока.

Теперь чиновники Министерства нефти Индии добиваются через Министерство иностранных дел получения определенной свободы маневра от Вашингтона. По состоянию на конец прошлой недели в азиатских водах находилось 9,5 млн баррелей российской нефти.

В понедельник в своем посте в соцсети X (Twitter) министерство нефти Индии заявило, что продолжает отслеживать ситуацию и что "будут приняты все меры для обеспечения доступности и ценовой приемлемости основных нефтепродуктов в стране".

По словам источников Bloomberg, у индийских нефтепереработчиков также есть ограниченное число других альтернатив, включая использование стратегического нефтяного резерва страны, ускорение поставок из Венесуэлы и стимулирование отечественных производителей к наращиванию добычи. Они добавили, что нефтепереработчики также просят Saudi Aramco поставлять больше нефти по трубопроводу в порт Янбу на Красном море, что позволит избежать транспортировки через Ормуз.

По словам источников, если кризис затянется, то правительство может рассмотреть вопрос об ограничении экспорта топлива для обеспечения достаточных поставок внутренним потребителям. Также оно может отдать приоритет поставкам газа для домохозяйств, потенциально ориентируя промышленных потребителей на переход на другие виды топлива.

Чиновники также могут надавить на частного гиганта Reliance Industries Ltd., чтобы тот перенаправил больше топлива на внутренний рынок, в то время как другие нефтепереработчики изменят структуру производства, чтобы максимизировать выпуск сжиженного нефтяного газа за счет таких продуктов, как нафта, сообщили источники.

Индия покупает нефть в стратегический резерв, однако его объем остается гораздо скромнее, чем у Китая. Министр нефти Хардип Пури заявил парламентариям в прошлом месяце, что Индия располагает примерно 30 млн баррелей нефти, что эквивалентно примерно шести дням потребления. Резерв также ограничен сырой нефтью, то есть официальные запасы не включают сжиженный нефтяной газ или сжиженный природный газ.

Это в сочетании с огромными объемами спроса делает страну особенно уязвимой в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

По данным Kpler, обычно через Ормузский пролив ежедневно проходит от 2,5 млн до 2,7 млн баррелей нефти, направляющейся в Индию. Почти две трети поставок СПГ и около 95% поставок СНГ также поступают в страну с Ближнего Востока - в основном через эту узкую транспортную артерию.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772471820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обсудил положения новой Конституции с депутатами маслихатов страны
- Депутаты Мажилиса обсудят сотрудичество Казахстана с международными финансовыми институтами
- Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым вопросы реализации совместных проектов
- В Правительстве РК обсуждены вопросы реализации договоренностей по расширению казахско-сербского сотрудничества
- Споры о конституции ушли в непонятное поле
- Госсоветник и члены Коалиции провели встречи с жителями Костанайской области
- Новая Конституция и энергетическая безопасность: Роман Скляр провел коллегию Минэнерго
- Роман Скляр ознакомился с ходом подготовки Единого диспетчерского центра LRT в Астане
- В ЗКО разъяснили ключевые новеллы проекта обновленного Основного закона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  