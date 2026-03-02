|Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
Bloomberg: Индия пытается получить у США временное разрешение на покупку российской нефти
Остановка судоходства через Ормузский пролив лишила Индию примерно половины всех импортных потоков нефти. При этом вблизи ее вод на танкерах скопилось почти 10 млн баррелей российского сырья.
В минувшие выходные представители индийских нефтеперерабатывающих заводов и правительственные чиновники провели встречу для разработки планов действий в чрезвычайной ситуации, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Кризис вокруг Ирана практически остановил потоки топлива через Ормузский пролив, по которому Индия получает примерно половину импортируемой нефти.
Как сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений, третья по величине в мире страна-импортер нефти рассматривает различные варианты, включая покупку российской нефти, которая в настоящее время находится на судах вблизи ее вод. После начала СВО Индия стала ключевым покупателем российской нефти, поставляемой морем, однако в последнее время страна сокращает закупки под давлением США - особенно после заключенного в прошлом месяце торгового соглашения, отменившего карательные пошлины.
С тех пор Индия свела закупки российской нефти к минимуму: в феврале показатель составил чуть более 1 млн баррелей в сутки, что соответствует примерно половине от пикового объема импорта и является самым низким уровнем с сентября 2022 года. Эта просадка компенсировалась в основном поставками с Ближнего Востока.
Теперь чиновники Министерства нефти Индии добиваются через Министерство иностранных дел получения определенной свободы маневра от Вашингтона. По состоянию на конец прошлой недели в азиатских водах находилось 9,5 млн баррелей российской нефти.
В понедельник в своем посте в соцсети X (Twitter) министерство нефти Индии заявило, что продолжает отслеживать ситуацию и что "будут приняты все меры для обеспечения доступности и ценовой приемлемости основных нефтепродуктов в стране".
По словам источников Bloomberg, у индийских нефтепереработчиков также есть ограниченное число других альтернатив, включая использование стратегического нефтяного резерва страны, ускорение поставок из Венесуэлы и стимулирование отечественных производителей к наращиванию добычи. Они добавили, что нефтепереработчики также просят Saudi Aramco поставлять больше нефти по трубопроводу в порт Янбу на Красном море, что позволит избежать транспортировки через Ормуз.
По словам источников, если кризис затянется, то правительство может рассмотреть вопрос об ограничении экспорта топлива для обеспечения достаточных поставок внутренним потребителям. Также оно может отдать приоритет поставкам газа для домохозяйств, потенциально ориентируя промышленных потребителей на переход на другие виды топлива.
Чиновники также могут надавить на частного гиганта Reliance Industries Ltd., чтобы тот перенаправил больше топлива на внутренний рынок, в то время как другие нефтепереработчики изменят структуру производства, чтобы максимизировать выпуск сжиженного нефтяного газа за счет таких продуктов, как нафта, сообщили источники.
Индия покупает нефть в стратегический резерв, однако его объем остается гораздо скромнее, чем у Китая. Министр нефти Хардип Пури заявил парламентариям в прошлом месяце, что Индия располагает примерно 30 млн баррелей нефти, что эквивалентно примерно шести дням потребления. Резерв также ограничен сырой нефтью, то есть официальные запасы не включают сжиженный нефтяной газ или сжиженный природный газ.
Это в сочетании с огромными объемами спроса делает страну особенно уязвимой в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке.
По данным Kpler, обычно через Ормузский пролив ежедневно проходит от 2,5 млн до 2,7 млн баррелей нефти, направляющейся в Индию. Почти две трети поставок СПГ и около 95% поставок СНГ также поступают в страну с Ближнего Востока - в основном через эту узкую транспортную артерию.
