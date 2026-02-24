Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco

22:17 02.03.2026

В Иране заявили, что не стреляли по саудовским нефтяным заводам



Удары по объектам компании Saudi Aramco нанес Израиль "под чужим флагом", чтобы отвлечь внимание, утверждает в разговоре с Tasnim иранский военный эксперт.



В статье также говорится, что заводы в Саудовской Аравии не входили в число целей Тегерана.



Ранее в МИД Ирана заявили, что страна не несет ответственности за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.



