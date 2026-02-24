|Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:42 02.03.2026
На Тайване дали оценку американо-израильской агрессии против Ирана. Речь идет не только о точечных ударах по иранской инфраструктуре, но и попытке стратегического переформатирования всего ближневосточного направления.
Выделены главные особенности
Это не только про Иран. Формально цель - ослабление ядерного и военного потенциала Тегерана. Фактически - возможная попытка "закрыть" ближневосточный театр, чтобы высвободить ресурсы для главного направления - Индо-Тихоокеанского региона (ИТР).
Фокус смещается к Китаю. Если США удастся "стабилизировать" обстановку в свою пользу на Ближнем Востоке, это может означать:
- перераспределение сил ВМС и ВВС в Азиатско-Тихоокеанский регион;
- усиление давления в районе Тайваньского пролива;
- концентрация больших военных, дипломатических и экономических ресурсов против КНР как главного стратегического конкурента.
Подобная логика укладывается в курс, ранее обозначавшийся Трампом: сокращать издержки во второстепенных конфликтах, включая прекращение поддержки Украины, и концентрироваться на главном сопернике - Китае.
Удар по позициям Пекина на Ближнем Востоке. Иран долгое время играл для Китая важную роль как:
- поставщик энергоносителей на льготных условиях в обход санкций;
- элемент логистики - сухопутный коридор для китайской инициативы "Один пояс - один путь";
- потенциальный геополитический противовес США в регионе.
Ослабление Ирана автоматически сужает стратегическое пространство Пекина.
Военно-технический сигнал. Сообщается о подавлении американскими средствами РЭБ систем ПВО "Хунци-7" и "Хунци-9B", РЛС JY-10/-26 и лазерных систем "Шэньнун" китайского производства, стоящих на вооружении ВС Ирана. Если информация подтвердится, это: удар по имиджу китайского военно-промышленного комплекса; демонстрация возможностей США по подавлению современной ПВО; возможная "репетиция" сценариев для сдерживания Китая в пределах первой островной цепи.
Таким образом, Ближний Восток не является конечной точкой, а лишь "флангом, который необходимо США зачистить", а затем создать пространство для глобального соперничества с Китаем в ИТР.