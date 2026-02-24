ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта

00:05 03.03.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 2 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжили расширять зону контроля в Глуховском районе Сумской области. Подготовка к весенне-летней наступательной кампании на севере зоны СВО находится в самом разгаре. На Украине признали, что идея восполнять дефицит людей во фронтовых частях наемниками не даст положительного результата.



