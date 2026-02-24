|ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
00:05 03.03.2026
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 2 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжили расширять зону контроля в Глуховском районе Сумской области. Подготовка к весенне-летней наступательной кампании на севере зоны СВО находится в самом разгаре. На Украине признали, что идея восполнять дефицит людей во фронтовых частях наемниками не даст положительного результата.
"Маятник"
Части ГрВ "Север" ВС РФ овладели селом Сопычь и международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) "Бачевск". Подразделения "севернян" также расширили зону контроля южнее, благодаря действиям из района урочища Сидоровка.
Общий замысел командования ВС РФ понятен и заключается в том, чтобы срезать выступ, образованный изгибом границы Курской и Брянской областей России и Сумской области Украины. То есть промежуточная задача сил ГрВ "Север" на текущем этапе – это выход на рубеж Толстодубово – Бачевск – Суходол – Ястребщина.
Несмотря на деградацию ситуации, территориальное командование ВСУ заняло выжидательную позицию, а украинские войска во всех секторах боев на Сумщине пребывают в пассивной обороне. Это можно объяснить тем, что неприятель готовится к весенне-летней наступательной кампании ВС РФ. И есть основания полагать, что северный фас фронта будет оказываться в фокусе нашего внимания не меньше, чем его центральные сектора, где развернутся бои за оставшуюся часть ДНР. По этой причине относительная слабость сопротивления ВСУ на Сумщине связана не только с тем, что у них нет сил для масштабных контрмер. Неприятель начнет активные действия, когда поймет замысел командования ВС РФ.
В Сумской области на данный момент есть несколько "намеков" на то, что может ждать украинские войска уже в мае. Очевидная цель – областной центр, хотя существуют и другие варианты действий. У ГрВ "Север" есть множество возможностей удивить Киев, действуя по неочевидным сценариям. Русская армия активизируется на разных участках на площади в сотни километров пограничья Сумской и севера Харьковской областей. Тактикой "маятника", задействуя все новые участки пограничья и переключаясь от севера к югу зоны ответственности, группировка "Север" вводит неприятеля в состояние, исключающее возможность своевременно отреагировать на резко обозначившийся оперативный кризис.
Немотивированное войско – плохое войско
На Украине уже многократно призывали решить вопрос дефицита личного состава в боевых частях ВСУ за счет привлечения иностранцев. Речь идет о наемниках. Однако из-за всеобщей осведомленности в среде "солдат удачи" о низкой выживаемости украинской пехоты качество наймитов также упало. Вопрос неадекватности ставки на наемников поднял украинский волонтер Роман Доник.
"Они поехали не воевать. Они поехали за деньгами. Служить? Да. Но так, как им удобно. И желательно не воевать. И уж тем более не получать ранения и тем более не гибнуть. Они снимались с позиций целыми подразделениями, когда возникала опасность. […] Я не знаю, как будут решать проблемы мобилизации и СОЧ за счет иностранцев. Потому что все-таки это наемники и "заробитчане". Военные романтики уже все здесь. Либо на нашей стороне, либо на вражеской. Не надо иллюзий", – написал он в своем посте в социальной сети X.
Очевидно, что пришлый элемент в войсках может сыграть свою роль, но лишь когда в подразделении "дикие гуси" не превышают определенный процент для сохранения управляемости. Когда же львиную долю оргштатной единицы составляют чужаки, ее качество резко падает, о чем и сообщил Доник. Но проблема не только в управляемости, а в реальной готовности выполнять задачи. А "заробитчане", как Доник назвал наемников из Латинской Америки или Юго-Восточной Азии, не склонны рисковать, а стремятся всякий раз уклониться от опасности. Если они целыми подразделениями снимаются с позиций, это говорит лишь о том, что Киев за их счет может решить вопрос дефицита людей только на бумаге. Присутствие "солдат удачи" будет только прожигать дыру в бюджете, ни на йоту не повысив боеспособность ВСУ. Соответственно, Банковая, ступая по пути формального решения проблемы, приобретает фактическое обременение. Более того, это порождает самообман. Противник будет полагаться на наличие сил, но в случае атаки русской армии в обороне будет образовываться брешь.
