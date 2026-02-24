 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.03.2026
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
15:27  Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
08:56  Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
00:05 03.03.2026

ВС РФ расширили зону контроля на севере Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 2 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжили расширять зону контроля в Глуховском районе Сумской области. Подготовка к весенне-летней наступательной кампании на севере зоны СВО находится в самом разгаре. На Украине признали, что идея восполнять дефицит людей во фронтовых частях наемниками не даст положительного результата.



"Маятник"

Части ГрВ "Север" ВС РФ овладели селом Сопычь и международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) "Бачевск". Подразделения "севернян" также расширили зону контроля южнее, благодаря действиям из района урочища Сидоровка.

Общий замысел командования ВС РФ понятен и заключается в том, чтобы срезать выступ, образованный изгибом границы Курской и Брянской областей России и Сумской области Украины. То есть промежуточная задача сил ГрВ "Север" на текущем этапе – это выход на рубеж Толстодубово – Бачевск – Суходол – Ястребщина.

Несмотря на деградацию ситуации, территориальное командование ВСУ заняло выжидательную позицию, а украинские войска во всех секторах боев на Сумщине пребывают в пассивной обороне. Это можно объяснить тем, что неприятель готовится к весенне-летней наступательной кампании ВС РФ. И есть основания полагать, что северный фас фронта будет оказываться в фокусе нашего внимания не меньше, чем его центральные сектора, где развернутся бои за оставшуюся часть ДНР. По этой причине относительная слабость сопротивления ВСУ на Сумщине связана не только с тем, что у них нет сил для масштабных контрмер. Неприятель начнет активные действия, когда поймет замысел командования ВС РФ.

В Сумской области на данный момент есть несколько "намеков" на то, что может ждать украинские войска уже в мае. Очевидная цель – областной центр, хотя существуют и другие варианты действий. У ГрВ "Север" есть множество возможностей удивить Киев, действуя по неочевидным сценариям. Русская армия активизируется на разных участках на площади в сотни километров пограничья Сумской и севера Харьковской областей. Тактикой "маятника", задействуя все новые участки пограничья и переключаясь от севера к югу зоны ответственности, группировка "Север" вводит неприятеля в состояние, исключающее возможность своевременно отреагировать на резко обозначившийся оперативный кризис.

Немотивированное войско – плохое войско

На Украине уже многократно призывали решить вопрос дефицита личного состава в боевых частях ВСУ за счет привлечения иностранцев. Речь идет о наемниках. Однако из-за всеобщей осведомленности в среде "солдат удачи" о низкой выживаемости украинской пехоты качество наймитов также упало. Вопрос неадекватности ставки на наемников поднял украинский волонтер Роман Доник.

"Они поехали не воевать. Они поехали за деньгами. Служить? Да. Но так, как им удобно. И желательно не воевать. И уж тем более не получать ранения и тем более не гибнуть. Они снимались с позиций целыми подразделениями, когда возникала опасность. […] Я не знаю, как будут решать проблемы мобилизации и СОЧ за счет иностранцев. Потому что все-таки это наемники и "заробитчане". Военные романтики уже все здесь. Либо на нашей стороне, либо на вражеской. Не надо иллюзий", – написал он в своем посте в социальной сети X.

Очевидно, что пришлый элемент в войсках может сыграть свою роль, но лишь когда в подразделении "дикие гуси" не превышают определенный процент для сохранения управляемости. Когда же львиную долю оргштатной единицы составляют чужаки, ее качество резко падает, о чем и сообщил Доник. Но проблема не только в управляемости, а в реальной готовности выполнять задачи. А "заробитчане", как Доник назвал наемников из Латинской Америки или Юго-Восточной Азии, не склонны рисковать, а стремятся всякий раз уклониться от опасности. Если они целыми подразделениями снимаются с позиций, это говорит лишь о том, что Киев за их счет может решить вопрос дефицита людей только на бумаге. Присутствие "солдат удачи" будет только прожигать дыру в бюджете, ни на йоту не повысив боеспособность ВСУ. Соответственно, Банковая, ступая по пути формального решения проблемы, приобретает фактическое обременение. Более того, это порождает самообман. Противник будет полагаться на наличие сил, но в случае атаки русской армии в обороне будет образовываться брешь.

Вчера, 1 марта, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772485500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обсудил положения новой Конституции с депутатами маслихатов страны
- Депутаты Мажилиса обсудят сотрудичество Казахстана с международными финансовыми институтами
- Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым вопросы реализации совместных проектов
- В Правительстве РК обсуждены вопросы реализации договоренностей по расширению казахско-сербского сотрудничества
- Споры о конституции ушли в непонятное поле
- Госсоветник и члены Коалиции провели встречи с жителями Костанайской области
- Новая Конституция и энергетическая безопасность: Роман Скляр провел коллегию Минэнерго
- Роман Скляр ознакомился с ходом подготовки Единого диспетчерского центра LRT в Астане
- В ЗКО разъяснили ключевые новеллы проекта обновленного Основного закона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  