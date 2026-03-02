НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии

01:29 03.03.2026

Казахстан оказался в зоне геополитической турбулентности

Нестабильность в Персидском заливе и на Каспии блокирует транспортные коридоры для Центральной Азии



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

02.03.2026



Обострение конфликта на Ближнем Востоке вызвало глубокую тревогу в столицах стран Центральной Азии. Масштабная дестабилизация в регионе Каспия и Персидского залива несет в себе беспрецедентные вызовы для безопасности и экономики всего евразийского пространства. Под удар уже поставлены логистические маршруты как на море, так и на земле.



Несмотря на воинственную риторику и амбициозные названия военных операций – от американской "Эпической ярости" до израильского "Львиного рыка", экспертное сообщество призывает к благоразумию. Как отметил в своем Telegram-канале казахстанский политолог Эдуард Полетаев, "циклы ударов и контрударов неизбежно ведут к большой войне". По его мнению, единственным разумным выходом остается возврат к инструментам дипломатии, поскольку цена "сопутствующего ущерба" в этом глобальном столкновении может оказаться непомерной для всех.



Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев обратил внимание на то, что американские и израильские удары по инфраструктуре иранско-иракской границы создают опасность инфильтрации из Иракского Курдистана террористических прокси-группировок. "Использование иракских курдов израильскими спецслужбами имеет большую историю. Не случайно около месяца назад в тот же Иракский Курдистан из Сирии были перемещены сотни (если не тысячи) заключенных из числа боевиков известных террористических группировок, способных усугубить ситуацию не только в Иране, но и по всему региону с выходом на Кавказ, Каспий и в страны Центральной Азии. Лояльность к врагам Ирана, например участие в Совете мира Дональда Трампа Казахстана и Узбекистана, вряд ли окажется средством сохранения стабильности в регионе. А нестабильность на Каспии оставит странам Центральной Азии лишь два выхода во внешний мир: через Россию или через Китай", – сказал "НГ" Князев.



Казахстан стал единственной страной в регионе, выразившей поддержку арабским странам и публично зафиксировавшей собственную позицию. Так, президент Касым-Жомарт Токаев провел серию прямых контактов с лидерами региона, заявив о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре и подчеркнув готовность оказать необходимое содействие при соответствующем обращении. Напомним, осенью прошлого года республика присоединилась к "Авраамовым соглашениям", что усилило ее вовлеченность в ближневосточную повестку и поставило под угрозу безопасность республики.



Вопросы внутренней устойчивости остаются для Астаны абсолютным приоритетом. На фоне "пожара" на Ближнем Востоке Токаев созвал экстренное заседание Совета безопасности (СБ), поручив секретарю СБ Гизату Нурдаулетову в кратчайшие сроки подготовить сценарии реагирования на случай прямой угрозы интересам страны. Весь силовой блок республики переведен на круглосуточный режим. Координацию антикризисных усилий в правительстве взял на себя МИД. Региональные власти также получили инструкции по обеспечению порядка с учетом нарастающей геополитической напряженности.



Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2 марта направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо с соболезнованиями в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи. Глава МИД Бахтиер Саидов, в свою очередь, обсуждает текущую ситуацию с ближневосточными коллегами. Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что среди пострадавших в результате атак по Ирану нет граждан Узбекистана.



Отреагировал на ближневосточный кризис и Ашхабад: МИД Туркменистана опубликовал сообщение, в котором выразил тревогу по поводу вооруженной эскалации. Дипломаты с сожалением отметили, что конфликт обострился в тот момент, когда мировое сообщество пыталось найти политический выход из ситуации.



В качестве фундамента своей позиции Туркменистан вновь обозначил статус постоянного нейтралитета. Согласно заявлению ведомства, "любые международные споры должны решаться в правовом поле ООН и только за столом переговоров". Стоит отметить, что, несмотря на официальную позицию по региону, государственные ресурсы Туркменистана хранят практически полное молчание о внутренних процессах, происходящих в эти дни в соседнем Иране.



"Власти в свойственной им манере тщательно оберегают психику собственных граждан от негативной информации, поступающей из-за рубежа. Ситуацию усугубляет заблокированный интернет, хотя зарубежные ТВ-каналы доступны в пакете кабельного ТВ и народ может получать мнение зарубежных СМИ о ситуации за рубежом, но это не дает ответа о позиции самих туркменских властей. Даже на убийство верховного лидера Ирана власти Туркменистана никак не отозвались в национальных СМИ – ни соболезнования иранскому народу, ни самого факта смерти аятоллы Хаменеи в национальных СМИ нет", – сказал "НГ" политолог Дерья Караев.



Более пристальный анализ туркменского интернета выявил краткое сообщение об отмене рейсов "Туркменских авиалиний" в Дубай и Джидду, "в связи с ограничением воздушного пространства Исламской Республики Иран". Точно так же стала известна информация, приведенная на сайте посольства Таджикистана в Туркменистане, о том, что закрыты все, кроме одного, погранпереходы Иран–Туркменистан. Для граждан Таджикистана этот вопрос очень актуален, большинство транзитного трафика из Турции, стран Персидского залива и Ирана в Таджикистан идет именно через Туркменистан. Из сообщения следует, что закрыты погранпереходы в непосредственной близости от столицы – Ашхабада, рабочим остается только погранпереход Серахс, самый восточный из всех. Именно через КПП "Серахс", находящийся в 600 км от Тегерана, Россия предлагает своим гражданам эвакуироваться из Ирана. Соответствующая договоренность была достигнута сегодня с туркменскими властями.



"Глухое молчание туркменских властей об их позиции в отношении событий в Иране и вокруг Ирана порождает в обществе просто фантастические слухи, начиная от прибытия некого экспедиционного корпуса США в Туркменистан для проведения специальных операций в Иране до угроз со стороны Ирана стереть с лица земли Ашхабад, находящейся всего в 20 км от границы с Ираном", – сообщил Караев.



Эскалация на Ближнем Востоке заставила киргизское общество вспомнить о непростом опыте сотрудничества с Пентагоном. Речь идет об авиабазе, дислоцировавшейся в аэропорту Манас с 2001 по 2014 год. На ее закрытии в свое время настоял президент Алмазбек Атамбаев. Свое решение он аргументировал тем, что присутствие иностранного военного объекта создает риски для мирного населения: "Некоторые страны открыто угрожали ударами по американским самолетам", – заявлял тогда глава государства. Напомним, что база входила в структуру Пентагона и обеспечивала проведение антитеррористической операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане, в том числе выступая узлом для самолетов – заправщиков НАТО.



МИД Киргизии выступил со сдержанным заявлением, без упоминания конкретных государств. Посольство Ирана в Бишкеке приспустило флаг в знак траура по верховному лидеру Али Хаменеи – этот жест был интерпретирован как дань дипломатическому этикету, лишенная политической подоплеки.



Таджикистан также предпочел придерживаться сдержанной риторики. Как отметил "НГ" эксперт по Центральной Азии Андрей Захватов, внешнеполитическое ведомство республики выразило озабоченность лишь спустя сутки после начала атак. 2 марта официальные СМИ опубликовали соболезнования в связи с гибелью людей в Иране.



О направлении телеграммы президента Эмомали Рахмона иранскому коллеге Масуду Пезешкиану стало известно из сообщения посольства Ирана в Душанбе. В своем послании Рахмон выразил глубокую солидарность с "дружественным и братским народом Ирана" в этот трагический момент. По мнению Андрея Захватова, события в Иране неизбежно приведут к экономическим потерям для Таджикистана. При этом эксперт скептически оценивает риски со стороны Афганистана: "Ситуация вряд ли изменится – у афганцев достаточно своих проблем. Возможны лишь локальные стычки на границе, но масштабное нападение на Таджикистан маловероятно".