ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части

02:36 03.03.2026 Ближний Восток прежде и теперь: лаборатория хаоса и "План Инона"

Стародавний план реализуется с упорством и последовательностью



02.03.2026 | Владимир МАЛЫШЕВ



В далеком 1982 году в малоизвестном израильском журнале Kivunim появился опубликованный на иврите документ по внешней политике Израиля, неофициально известный как "План Одеда Инона" [Oded Yinon]. Позднее он был переведен на английский, но, быть может, на него вообще и не обратили бы внимания, если бы его автор был рядовым политическим аналитиком. Но Одед Инон занимал высокий пост в израильском министерстве иностранных дел и, как считают, был близок к Ариэлю Шарону.



А вскоре выяснилось, что изложенная в статье Инона программа внешней политики Израиля поразительным образом совпадала со всем тем, что позднее стало происходить на Ближнем Востоке: в Ираке, Сирии, Ливане, а теперь уже и в Иране и вокруг него. И, как потом стали говорить, Инон оказался лучшим предсказателем судьбы, чем Нострадамус.



В 2006 году официальный журнал вооруженных сил США, а затем в 2008 году журнал Atlantic опубликовали ставшие широко известными карты Ближнего Востока, достаточно точно отражающие преобразования по плану Инона. План Инона предусматривает не только разделение Ирака, но также и Ливии, Египта и Сирии. Кроме того, к этой же стратегии относится и дробление Ирана, Турции, Сомали и Пакистана. Для создания "Великого Израиля" необходимо дробление существующих арабских государств на более мелкие государства.



А согласно теориям заговора, этот план был представлен США членами израильского Института перспективных стратегических и политических исследований при администрации и принят администрацией Буша после терактов 11 сентября (которые, как утверждается некоторыми авторами, были инсценировкой "Моссада") с целью продвижения интересов США в регионе и одновременной реализации "еврейской мечты" о Великом Израиле "от Нила до Евфрата". ("The Conspiracy Theorists Celebrate: How Israel Created ISIS in order to Take Over the World – and What is the Connection to the Gangster Dr. Farid?". TheMarker).







Именно об этом плане, о котором на Западе сегодня не слишком любят упоминать публично, вспомнила Джеральдина Колотти, журналистка и писательница, редактор итальянской версии ежемесячного издания по международной политике Le Monde diplomatique. После нападения США и Израиля на Иран она опубликовала на портале Antidiplomatico статью под заголовком "Лаборатория хаоса: от доктрины Монро до осады Тегерана, век однополярной крови", посвященная анализу политики этих стран на Ближнем Востоке.



"План Инона", по замыслу, очень простой – ослабить и разукрупнить все страны на Ближнем Востоке. А тем временем присвоить себе некоторые территории соседних стран. То есть свою страну (читай: Израиль) увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части. Нетрудно догадаться, что крупная страна на Ближнем Востоке среди карликовых стран станет региональным лидером. В этом и есть весь замысел плана, а нынешняя вооруженная агрессия США и Израиля против Ирана – его часть.



Французский философ, принявший ислам, и отрицатель холокоста Роже Гароди, который был женат на палестинке, использовал этот текст Инона в своей книге L'Affaire Israël: le sionisme politique, чтобы подкрепить свой тезис о том, что существовал механизм, направленный на изгнание арабов с территории, которую называли Эрец-Исраэль, и распад арабских стран.



Иорданский принц Хасан бин Талал изложил его содержание в книге о перспективах мирного урегулирования, вышедшей в 1984 году, как и Кристин Мосс Хелмс в исследовании Института Брукингса.



Портал Global Reseach писал еще в 2014 году, что тогдашняя война запрещенного в России ИГИЛ* в Ираке, например, – "это создание иллюзии, призванной инициировать осуществление заранее спланированной программы Запада в тесном союзе с Израилем по перекройке карты всего региона в качестве "Нового Ближнего Востока". Это план Инона, направленный на балканизацию региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) на более мелкие и слабые образования или государства, чтобы обеспечить доминирующее положение Израиля в регионе и контроль над его нефтяными, газовыми и водными ресурсами в рамках американо-израильского альянса. В процессе балканизации уничтожаются этнические, религиозные и расовые различия внутри региона, что вызывает тревогу и приводит к необходимости военной интервенции ООН и международных организаций для "защиты мирного населения", тем самым прокладывая путь к достижению поставленных целей по созданию "Нового Ближнего Востока".



"Нынешние события, – пишет уже сегодня Джеральдина Колотти, – наглядно демонстрируют нам суровую реальность тотальной войны. С началом израильской операции "Рычащий лев" и масштабной поддержкой со стороны США операции "Эпическая ярость" агрессия против Ирана перешла точку невозврата. Бомбардировки Тегерана, Исфахана и Кума в сочетании с прямой провокацией против канцелярии аятоллы Хаменеи… – это не просто военные операции, а открытое объявление войны суверенитету народов. Трамп, объявляя об уничтожении иранской ракетной промышленности и военно-морского флота, выступает в роли вооруженного крыла гегемонии, не терпящей никаких препятствий".



"Чтобы понять всю ярость этой атаки, – продолжает автор статьи, – необходимо расшифровать два проекта, которые сегодня сливаются в крови Тегерана и Газы: "Великий Израиль" и "Великий Ближний Восток". Проект "Великого Израиля" (Эрец Исраэль Хашелама) – это не просто библейское территориальное притяжение, а геополитическая стратегия фрагментации.



Современные основы этого плана лежат в плане Инона 1982 года, который прямо предусматривал выживание Израиля посредством "балканизации" арабского мира: уничтожения сильных национальных государств (таких как Ирак, Сирия и Иран) с целью превращения их в мозаику слабых образований, находящихся в постоянном этническом или религиозном конфликте. Сегодня мы видим окончательную реализацию этого плана: уничтожение палестинского сопротивления ради окончательной экспансии за пределы всех законных границ".



Понятно, что выгодополучатель от реализации этого плана не только Израиль, а прежде всего США. Поскольку, как пишет Колотти, "это тесно связано с американской "Инициативой по расширению Ближнего Востока". Запущенный администрацией Буша и теперь радикализованный Трампом, этот план направлен на полную реструктуризацию региона, простирающегося от Магриба до границы с Китаем. Цель – не демократия, а "неолиберальная совместимость": свержение любого антиимпериалистического правительства, отвергающего доминирование доллара и контроль США над энергетическими путями. В этом видении Иран представляет собой последний великий столп суверенного сопротивления, препятствующий замыканию однополярного цикла".



А потому США этот план, разработанный в Израиле, одобряют. Американцы уже сталкивали лбами мусульман с христианами, мусульман с евреями и даже суннитов с шиитами – идеальный рецепт для смуты на Ближнем Востоке. По плану Инона необходимо предотвратить заключение между мусульманскими странами соглашений, которые будут способствовать укреплению их связей. Это касается военной, экономической сфер, а также запрета на въезд гражданам других мусульманских стран из-за возникших разногласий между правительствами. План направлен на создание нестабильности, проблем и раскола из-за того, что раньше никогда не вызывало споров между странами Ближнего Востока. По сути, этот план является частью проекта Великого Израиля, который должен располагаться "от Нила до Евфрата".



В своей статье Колотти указывает, что "наиболее тревожным остается отсутствие какой-либо реальной оппозиции на Западе" для реализации этих чудовищных планов Израиля и США. "Либеральные левые, – пишет она, – превратились в логистическое подразделение НАТО, оправдывая массовые убийства во имя демократии, которая экспортирует только хаос. Мы погружены в ядерное мракобесие, игнорирующее риски глобального взрыва, даже когда, как в Италии, мы располагаем складом ядерных бомб для США. Ответные действия Ирана в виде операции Promesa Verdadera-4 и атак на американские базы в Аль-Удейде и Али-Салеме демонстрируют, что сопротивление – это единственный язык, оставшийся перед лицом тех, кто разорвал Устав Организации Объединенных Наций".



"Сегодня борьба Ирана, – указывает автор статьи в Antidiplomatico, – тесно переплетена с борьбой народов Венесуэлы и Кубы. Это битва за выживание против системы, которая может существовать только посредством созидательного разрушения. Защита этих полюсов сопротивления означает предотвращение полномасштабной третьей мировой войны, которая может уничтожить все остатки суверенитета. Антиимпериалистический фронт – единственная оставшаяся защита мира и социальной справедливости. Объединенный народ никогда не будет побежден, и только единство народов под знаменем "Покончим с империализмом! " может ускорить наступление многополярного и суверенного мира".



На официальном уровне власти Израиля и их покровители в Вашингтоне лицемерно отрицают существование замыслов, которые упомянуты в "плане Инона", называя их "грязной антисемитской пропагандой". Заявляя, что будто бы Израиль всего лишь "защищается" при поддержке США от угроз со стороны агрессивных "мусульманских экстремистов", которые-де грозят его уничтожить. А бомбежки Ирана, Ливана, Сирии, Йемена, геноцид в Газе и выдавливание палестинцев с Западного берега реки Иордан – это всего лишь вынужденная "самооборона".



Но иногда они все-таки проговариваются. Так, недавно, но еще до нападения на Иран, это сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону посол США в Израиле Майк Хаккаби. Карлсон, выступающий против агрессии в отношении Ирана и критикующий Нетаньяху, спросил посла о том, согласен ли он с концепцией "Великого Израиля", то есть с тем, что, по библейской Книге Бытия, Бог даровал Аврааму и его потомкам земли от Нила до Евфрата. Хаккаби ответил, что "было бы хорошо, если бы они забрали все". Это был бы большой кусок земли, продолжил он, но "они не просят вернуться назад и забрать все это, они просят как минимум взять ту землю, которую сейчас занимают, на которой законно живут, которой законно владеют, и для них это безопасная гавань, чтобы защитить свой народ".



Хаккаби потом заявил, что это была всего лишь гипербола, но все равно разразился страшный скандал. 14 мусульманских государств выступили с резким осуждением его заявления, "легитимизирующего контроль над землями других стран". Но Вашингтон своего посла за это никак не осудил. А нынешнее нападение на Иран подтвердило, что то, что у посла на языке, то у Вашингтона на уме. Создается устойчивое впечатление, что "План Инона" во всей его неприглядной красе продолжает осуществляться. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772494560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената обсудил положения новой Конституции с депутатами маслихатов страны

- Депутаты Мажилиса обсудят сотрудичество Казахстана с международными финансовыми институтами

- Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым вопросы реализации совместных проектов

- В Правительстве РК обсуждены вопросы реализации договоренностей по расширению казахско-сербского сотрудничества

- Споры о конституции ушли в непонятное поле

- Госсоветник и члены Коалиции провели встречи с жителями Костанайской области

- Новая Конституция и энергетическая безопасность: Роман Скляр провел коллегию Минэнерго

- Роман Скляр ознакомился с ходом подготовки Единого диспетчерского центра LRT в Астане

- В ЗКО разъяснили ключевые новеллы проекта обновленного Основного закона

