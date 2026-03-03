США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана

На выходных США и Израиль нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по Ирану. Иран ответил ракетными ударами и налетами дронов по базам США в странах Персидского залива.



Как ни странно, для Казахстана будет выгоден любой исход этого конфликта. Главное, чтобы он не перерос в глобальную войну. В ситуации разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



В результате удара был убит духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Власть в Исламской Республике перешла к совету из трех человек - президента Ирана Масуда Пезешкиана, главы судебной власти Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи и члена Совета стражей конституции аятоллы Алирезы Арафи.



Цель-максимум для США – сменить режим в Иране.



Цель-минимум – заставить Иран отказаться от ядерной программы. При этом США, видимо, не будут проводить наземную операцию: Иран - слишком большая страна с хорошей сухопутной армией для того, чтобы можно было достичь успеха внезапными экспедиционными действиями.



Исходя из этого главный фактор – наличие боеприпасов у США и Израиля. Хватит ли запасов для достижения их целей?



Президент США Дональд Трамп заявил, что активная фаза конфликта запланирована как "четырехнедельный процесс". Она может завершиться в течение месяца. Или раньше, если новое руководство проявит себя как прагматичный партнер.



Как новый конфликт на Ближнем Востоке отразится на экономике Казахстана?



Иран для Казахстана - не самый важный торговый партнер. В 2025 году торговый оборот между нашими странами составил 430 млн долларов. Это меньше 1 % от внешней торговли РК, Иран занимает 30-е место среди торговых партнеров страны.



Для нас Иран по важности примерно равен Хорватии или Канаде. Это связано с тем, что наши экономики примерно похожи по структуре: у обеих стран основной экспортный товар – нефть и газ. К тому же Иран находится под санкциями США и Европы, страна отключена от системы обмена межбанковскими сообщениями SWIFT, что затрудняет с ней торговлю.



Иран в основном закупает в Казахстане продукты питания – пшеницу и ячмень. А также немного оборудования.



В обмен продает зелень, фрукты. Крупнейшая статья иранского экспорта в Казахстан – финики и изделия из пластика.



Поэтому влияние конфликта на Казахстан будет опосредованным (подробнее об этом читайте ниже).



Иран фактически закрыл проход через Ормузский пролив. Ежедневно через этот узкий морской путь, соединяющий страны Персидского залива с мировыми рынками, транспортировалось около 20 млн баррелей углеводородов. Это почти вся нефть из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Катара и самого Ирана, что составляет свыше 20 % мирового потребления.



Через этот же пролив вывозят до 30 % мирового потребления сжиженного природного газа (СПГ).



Портал marinetraffic.com показывает, что через Ормузский пролив сейчас почти ничего не ходит. А все суда сбились в кучу по двум сторонам полуострова Мусандам, южного берега пролива.



Котировки на нефть уже подскочили на 10 %: до 26 марта цены были стабильными, на уровне 72 долларов за баррель. После удара по Ирану они подскочили до 80 долларов.



Здесь была одна хитрость: США напали на Иран в воскресенье, когда биржи не работали. Все выходные действовала одна цена. К понедельнику страсти поутихли, и цена практически не выросла. И даже начала падать.



Все это позволит Казахстану как минимум две-три недели продавать свою нефть также дороже на 10 %.



"Наша логистика выигрывает от любого конфликта на Ближнем Востоке. Мы вложились в Трампа, который попросил Киев не громить КТК. Главный канал для экспорта у нас есть", - поясни "Каравану" политолог Данияр Ашимбаев.



В бюджет Казахстана на 2026 год заложена прогнозная цена на нефть в размере 60 долларов за баррель. Этот показатель используется как базовая ставка для планирования доходов и трансфертов из Национального фонда.



Рост цен на нефть даст больше валютных доходов в казну и ослабит давление на тенге. Вероятно, курс тенге подрастет. Пусть даже временно. Это тоже плюс.



На сайте KASE видно, что одновременно с началом войны вырос и курс тенге. Еще 25 февраля доллар шел за 501,7 тенге, а в понедельник, 2 марта, курс подрос до 498,1 тенге.



При этом бюджет страны сверстан под курс 540 тенге за доллар.



"Иран важен для Казахстана, как транспортный коридор для выхода к морю. Этот маршрут в любом случае дешевле, чем через Турцию или Китай, – говорит Д. Ашимбаев. – Сейчас страдает коридор Север-Юг. Но потом, после окончания конфликта, этот маршрут снова будет развиваться".



После окончания войны, независимо от результата, Иран станет одним из крупнейших покупателей хлеба, подчеркивает политолог. Поэтому он неизбежно обратится к Казахстану. Непонятно, правда, как у страны будут дела с валютой, а потребность в хлебе у Тегерана будет.



Автор: Адил УРМАНОВ



Конфликт на Ближнем Востоке может отразиться не только на нефтяных котировках, но и на стоимости продуктов питания, упаковки и даже недвижимости.



Казахстан зависит от поставок из Ирана, и любые сбои в логистике могут привести к росту цен внутри страны. В теме разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Если на Ближнем Востоке обмениваются ракетными ударами, значит, казахстанцам надо готовиться к ударам по кошелькам. Потому что у Казахстана с Ираном очень тесные торговые отношения.



В прошлом году торговля между нашими странами разогналась до 430 миллионов долларов. Мы отправляли туда ячмень, пшеницу, чечевицу, хлопковое волокно и даже контейнеры для перевозки жидкостей и газа. В ответ получали не только традиционные финики к праздникам, но и другие, вполне повседневные товары. Это и молочная продукция, и упаковка, и стройматериалы.



И если в регионе начнутся перебои с логистикой и страховками, то контейнеры будут застревать, а судоходные компании - пересчитывать риски. А это значит, что конфликт вокруг Ирана может закончиться ростом цен на полках ближайшего супермаркета или в строительной смете. Так что же в первую очередь вырастет в цене?



Финики с маслом и баклажаны



Начнем с продуктов. Потому что, по данным Бюро статистики, более 80 % всех импортных фиников Казахстан получает из Ирана. Почти 70 % фисташек приезжает оттуда же. И больше половины баклажанов, как оказалось, тоже с иранским "гражданством". Треть свежих киви к нам тоже поступает оттуда.



На этом экзотика заканчивается и начинается будничное. Около 43 % сливочного масла на нашем рынке - иранского происхождения. Сыры и творог - примерно на пятую часть. Причем это как раз те позиции, по которым поставки в прошлом году не просели, а наоборот, выросли. Масла завезли в полтора раза больше, сыра - примерно на четверть. Казахстанцы только успели распробовать модное сочетание фиников с маслом, и вот теперь есть риск, что это блюдо станет дорогим деликатесом.



Если логистика начнет давать сбои, то первыми отреагируют не подарочные наборы с сухофруктами, а вполне повседневные продукты, которые обычно не ассоциируются с международными конфликтами.



Евроремонт может стать недоступным



Если изучить данные Бюро статистики, то можно видеть, что почти 85 % импорта белого портландцемента поступает к нам из Ирана. Это не тот цемент, которым заливают фундамент на даче. Это материал для отделки, фасадов, декоративного бетона, плитки и всякой архитектурной красоты, которую потом продают как "евроремонт".



Если поставки начнут буксовать, дорожать начнет не сам цемент, а то, где он используется. Это и сухие строительные смеси, и фасадные панели. В результате это может сказаться на стоимости ремонта, аренды. И в принципе - на стоимости недвижимости.



Полиэтилен разгонит инфляцию



Вторая зона, где Иран играет не последнюю роль, - это полимеры. Около четверти полиэтилена в первичных формах Казахстан получает именно оттуда. Плюс примерно треть всех импортных пленок, листов и упаковочных материалов из полимеров этилена. Основные поставки идут через Астану, Алматы и Туркестанскую область.



Достаточно вспомнить, что полиэтилен - это упаковка для продуктов, изоляция, ламинация для мебельных панелей и половина того, что делает нашу жизнь похожей на современную.



Если подорожает полиэтилен, то это может сказаться и на цене молока, потому что подорожает упаковка. Затем на стоимости мебели, коммунальных услуг. В итоге полимеры могут разогнать инфляцию.



Цвет волос тоже под угрозой



И да, есть еще одна категория товаров, которая может внезапно стать чувствительной. Речь идет об иранской хне. Натуральные красители для волос из Ирана давно пользуются спросом у казахстанских женщин. Кто-то их покупает из-за аллергии на химические краски, кто-то просто по привычке.



Поставки хны идут теми же маршрутами, что и продукты или химия. А значит, в случае перебоев с логистикой на полках может стать меньше той самой "натуральной иранской". И тогда геополитика доберется не только до ремонта и упаковки, но и до нашего внешнего вида.



Когда конфликт далеко, а цены рядом



Импорт из Ирана в Казахстан в прошлом году уже сократился на 12 % в денежном выражении. И если военные риски перерастут в логистические, сокращение может продолжиться, только теперь они ударят по издержкам бизнеса. А через продукты питания - по потребительской корзине. Потому что в глобальной экономике от грузового контейнера до высоких цен всего один шаг.



А о том, почему Казахстану может быть все же выгоден любой исход этого конфликта, читайте в еще одном нашем материале.



Автор: Римма ГАХОВА Источник - Caravan.kz

