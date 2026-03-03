 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.03.2026
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
13:04 03.03.2026

США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
На выходных США и Израиль нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по Ирану. Иран ответил ракетными ударами и налетами дронов по базам США в странах Персидского залива.

3 Марта 2026

Как ни странно, для Казахстана будет выгоден любой исход этого конфликта. Главное, чтобы он не перерос в глобальную войну. В ситуации разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

В результате удара был убит духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Власть в Исламской Республике перешла к совету из трех человек - президента Ирана Масуда Пезешкиана, главы судебной власти Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи и члена Совета стражей конституции аятоллы Алирезы Арафи.

Цель-максимум для США – сменить режим в Иране.

Цель-минимум – заставить Иран отказаться от ядерной программы. При этом США, видимо, не будут проводить наземную операцию: Иран - слишком большая страна с хорошей сухопутной армией для того, чтобы можно было достичь успеха внезапными экспедиционными действиями.

Исходя из этого главный фактор – наличие боеприпасов у США и Израиля. Хватит ли запасов для достижения их целей?

Президент США Дональд Трамп заявил, что активная фаза конфликта запланирована как "четырехнедельный процесс". Она может завершиться в течение месяца. Или раньше, если новое руководство проявит себя как прагматичный партнер.

Как новый конфликт на Ближнем Востоке отразится на экономике Казахстана?

Иран для Казахстана - не самый важный торговый партнер. В 2025 году торговый оборот между нашими странами составил 430 млн долларов. Это меньше 1 % от внешней торговли РК, Иран занимает 30-е место среди торговых партнеров страны.

Для нас Иран по важности примерно равен Хорватии или Канаде. Это связано с тем, что наши экономики примерно похожи по структуре: у обеих стран основной экспортный товар – нефть и газ. К тому же Иран находится под санкциями США и Европы, страна отключена от системы обмена межбанковскими сообщениями SWIFT, что затрудняет с ней торговлю.

Иран в основном закупает в Казахстане продукты питания – пшеницу и ячмень. А также немного оборудования.

В обмен продает зелень, фрукты. Крупнейшая статья иранского экспорта в Казахстан – финики и изделия из пластика.

Поэтому влияние конфликта на Казахстан будет опосредованным (подробнее об этом читайте ниже).

Иран фактически закрыл проход через Ормузский пролив. Ежедневно через этот узкий морской путь, соединяющий страны Персидского залива с мировыми рынками, транспортировалось около 20 млн баррелей углеводородов. Это почти вся нефть из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Катара и самого Ирана, что составляет свыше 20 % мирового потребления.

Через этот же пролив вывозят до 30 % мирового потребления сжиженного природного газа (СПГ).

Портал marinetraffic.com показывает, что через Ормузский пролив сейчас почти ничего не ходит. А все суда сбились в кучу по двум сторонам полуострова Мусандам, южного берега пролива.

Котировки на нефть уже подскочили на 10 %: до 26 марта цены были стабильными, на уровне 72 долларов за баррель. После удара по Ирану они подскочили до 80 долларов.

Здесь была одна хитрость: США напали на Иран в воскресенье, когда биржи не работали. Все выходные действовала одна цена. К понедельнику страсти поутихли, и цена практически не выросла. И даже начала падать.

Все это позволит Казахстану как минимум две-три недели продавать свою нефть также дороже на 10 %.

"Наша логистика выигрывает от любого конфликта на Ближнем Востоке. Мы вложились в Трампа, который попросил Киев не громить КТК. Главный канал для экспорта у нас есть", - поясни "Каравану" политолог Данияр Ашимбаев.

В бюджет Казахстана на 2026 год заложена прогнозная цена на нефть в размере 60 долларов за баррель. Этот показатель используется как базовая ставка для планирования доходов и трансфертов из Национального фонда.

Рост цен на нефть даст больше валютных доходов в казну и ослабит давление на тенге. Вероятно, курс тенге подрастет. Пусть даже временно. Это тоже плюс.

На сайте KASE видно, что одновременно с началом войны вырос и курс тенге. Еще 25 февраля доллар шел за 501,7 тенге, а в понедельник, 2 марта, курс подрос до 498,1 тенге.

При этом бюджет страны сверстан под курс 540 тенге за доллар.

"Иран важен для Казахстана, как транспортный коридор для выхода к морю. Этот маршрут в любом случае дешевле, чем через Турцию или Китай, – говорит Д. Ашимбаев. – Сейчас страдает коридор Север-Юг. Но потом, после окончания конфликта, этот маршрут снова будет развиваться".

После окончания войны, независимо от результата, Иран станет одним из крупнейших покупателей хлеба, подчеркивает политолог. Поэтому он неизбежно обратится к Казахстану. Непонятно, правда, как у страны будут дела с валютой, а потребность в хлебе у Тегерана будет.

Автор: Адил УРМАНОВ

***

Финики с маслом могут стать деликатесом: что еще подорожает в Казахстане из-за конфликта на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке может отразиться не только на нефтяных котировках, но и на стоимости продуктов питания, упаковки и даже недвижимости.

3 Марта 2026

Казахстан зависит от поставок из Ирана, и любые сбои в логистике могут привести к росту цен внутри страны. В теме разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Если на Ближнем Востоке обмениваются ракетными ударами, значит, казахстанцам надо готовиться к ударам по кошелькам. Потому что у Казахстана с Ираном очень тесные торговые отношения.

В прошлом году торговля между нашими странами разогналась до 430 миллионов долларов. Мы отправляли туда ячмень, пшеницу, чечевицу, хлопковое волокно и даже контейнеры для перевозки жидкостей и газа. В ответ получали не только традиционные финики к праздникам, но и другие, вполне повседневные товары. Это и молочная продукция, и упаковка, и стройматериалы.

И если в регионе начнутся перебои с логистикой и страховками, то контейнеры будут застревать, а судоходные компании - пересчитывать риски. А это значит, что конфликт вокруг Ирана может закончиться ростом цен на полках ближайшего супермаркета или в строительной смете. Так что же в первую очередь вырастет в цене?

Финики с маслом и баклажаны

Начнем с продуктов. Потому что, по данным Бюро статистики, более 80 % всех импортных фиников Казахстан получает из Ирана. Почти 70 % фисташек приезжает оттуда же. И больше половины баклажанов, как оказалось, тоже с иранским "гражданством". Треть свежих киви к нам тоже поступает оттуда.

На этом экзотика заканчивается и начинается будничное. Около 43 % сливочного масла на нашем рынке - иранского происхождения. Сыры и творог - примерно на пятую часть. Причем это как раз те позиции, по которым поставки в прошлом году не просели, а наоборот, выросли. Масла завезли в полтора раза больше, сыра - примерно на четверть. Казахстанцы только успели распробовать модное сочетание фиников с маслом, и вот теперь есть риск, что это блюдо станет дорогим деликатесом.

Если логистика начнет давать сбои, то первыми отреагируют не подарочные наборы с сухофруктами, а вполне повседневные продукты, которые обычно не ассоциируются с международными конфликтами.

Евроремонт может стать недоступным

Если изучить данные Бюро статистики, то можно видеть, что почти 85 % импорта белого портландцемента поступает к нам из Ирана. Это не тот цемент, которым заливают фундамент на даче. Это материал для отделки, фасадов, декоративного бетона, плитки и всякой архитектурной красоты, которую потом продают как "евроремонт".

Если поставки начнут буксовать, дорожать начнет не сам цемент, а то, где он используется. Это и сухие строительные смеси, и фасадные панели. В результате это может сказаться на стоимости ремонта, аренды. И в принципе - на стоимости недвижимости.

Полиэтилен разгонит инфляцию

Вторая зона, где Иран играет не последнюю роль, - это полимеры. Около четверти полиэтилена в первичных формах Казахстан получает именно оттуда. Плюс примерно треть всех импортных пленок, листов и упаковочных материалов из полимеров этилена. Основные поставки идут через Астану, Алматы и Туркестанскую область.

Достаточно вспомнить, что полиэтилен - это упаковка для продуктов, изоляция, ламинация для мебельных панелей и половина того, что делает нашу жизнь похожей на современную.

Если подорожает полиэтилен, то это может сказаться и на цене молока, потому что подорожает упаковка. Затем на стоимости мебели, коммунальных услуг. В итоге полимеры могут разогнать инфляцию.

Цвет волос тоже под угрозой

И да, есть еще одна категория товаров, которая может внезапно стать чувствительной. Речь идет об иранской хне. Натуральные красители для волос из Ирана давно пользуются спросом у казахстанских женщин. Кто-то их покупает из-за аллергии на химические краски, кто-то просто по привычке.

Поставки хны идут теми же маршрутами, что и продукты или химия. А значит, в случае перебоев с логистикой на полках может стать меньше той самой "натуральной иранской". И тогда геополитика доберется не только до ремонта и упаковки, но и до нашего внешнего вида.

Когда конфликт далеко, а цены рядом

Импорт из Ирана в Казахстан в прошлом году уже сократился на 12 % в денежном выражении. И если военные риски перерастут в логистические, сокращение может продолжиться, только теперь они ударят по издержкам бизнеса. А через продукты питания - по потребительской корзине. Потому что в глобальной экономике от грузового контейнера до высоких цен всего один шаг.

А о том, почему Казахстану может быть все же выгоден любой исход этого конфликта, читайте в еще одном нашем материале.

Автор: Римма ГАХОВА

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772532240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новая Конституция формирует прочную основу для раскрытия потенциала молодежи – Маулен Ашимбаев
- При поддержке Президента в Мангистау решены застарелые проблемы с водой и теплом
- Правительство Казахстана и Азиатский банк развития намерены реализовать 15 новых проектов на $5,5 млрд
- Инфляция в Республике Казахстан (февраль 2026г.)
- 7 лет уверенного созидательного лидерства
- От моделирования до техники: страна готовится к весенним паводкам
- Заявление Официального представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Жетыбаева
- Поставки удобрений и льготного дизтоплива для посевной рассмотрены на оперативном штабе
- Информационное сообщение по валютному рынку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  