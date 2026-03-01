 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 03.03.2026
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
15:01 03.03.2026

ИИ работает как "зеркало данных". Если в обучающей выборке доминируют статьи о "неминуемом крахе режима", нейросеть математически считает этот сценарий самым вероятным. В итоге Трамп получил не независимую экспертизу, а автоматизированную версию западной редакционной политики, что и привело к недооценке противника в мартовском кризисе 2026 года.

***

WSJ узнала об использовании США нейросети Anthropic для ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп задействовал искусственный интеллект для планирования масштабного авиаудара по Ирану, применив разработку компании Anthropic спустя считаные часы после приказа о разрыве сотрудничества

01 марта 2026

Президент США Дональд Трамп использовал инструменты запрещенного им искусственного интеллекта, разработанные компанией Anthropic, для того, чтобы нанести крупный авиаудар по Ирану, сообщает The Wall Street Journal.

Источники WSJ сообщили, что командования по всему миру, включая Центральное командование США на Ближнем Востоке, воспользовались инструментом Claude AI от Anthropic. Centcom отказался комментировать ситуацию.

Claude от компании Anthropic - первая нейросеть, которую применили в рамках секретного военного мероприятия: Пентагон использовал ее в ходе операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как ИИ подставил Трампа. Илья Титов



Накануне Трамп запретил всем правительственным ведомствам использовать технологии Anthropic. Он заявил, что эта "радикально левая компания" диктовала свои правила Пентагону и указывала ему, как вести деятельность. Она, по словам президента США, пыталась "давить" на Пентагон и заставлять его подчиняться собственным условиям.

Основным поводом конфликта между Трампом и разработчиками Anthropic стали расхождения во взглядах на то, как именно искусственный интеллект может применяться в военных целях. Так, компания настаивает на соблюдении жестких этических ограничений, например не использоваться в массовой слежке за американцами или в системах автономного летального оружия.

Пентагон занял принципиально иную позицию и настаивает на праве применять любые инструменты для выполнения военных задач. Заместитель министра обороны Эмиль Майкл в резкой форме обвинил главу Anthropic в стремлении лично контролировать армию и ставить под угрозу национальную безопасность, что лишь усугубило ситуацию, следует из статьи Bloomberg.

Технический директор и сооснователь компании R77AI Ярослав Шумулев в эфире телеканала РБК отметил, что формально использование Anthropic не является нарушением приказа Трампа, поскольку системы требуют большого количества времени для вывода из эксплуатации и замены на другую.

Говоря об использовании искусственного интеллекта в военных целях, эксперт подчеркнул, что ИИ "не выступает как инструмент для принятия решений", а, скорее, играет роль ассистента. Это такая технология, которая помогает анализировать данные, автоматизировать какие-то задачи. […]. Это не штука, которая управляет нажатием кнопки "Запуск ракет".

Трамп ранее заявил, что в ходе военной операции в Иране США хотят "уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима". "Наша цель - защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима... Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также нашим союзникам по всему миру", - сказал Трамп. По его словам, операция направлена против ядерной и ракетной программы Ирана, цель которой заключается в том, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772539260


