Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране

15:01 03.03.2026

ИИ работает как "зеркало данных". Если в обучающей выборке доминируют статьи о "неминуемом крахе режима", нейросеть математически считает этот сценарий самым вероятным. В итоге Трамп получил не независимую экспертизу, а автоматизированную версию западной редакционной политики, что и привело к недооценке противника в мартовском кризисе 2026 года.



***



WSJ узнала об использовании США нейросети Anthropic для ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп задействовал искусственный интеллект для планирования масштабного авиаудара по Ирану, применив разработку компании Anthropic спустя считаные часы после приказа о разрыве сотрудничества



01 марта 2026



Президент США Дональд Трамп использовал инструменты запрещенного им искусственного интеллекта, разработанные компанией Anthropic, для того, чтобы нанести крупный авиаудар по Ирану, сообщает The Wall Street Journal.



Источники WSJ сообщили, что командования по всему миру, включая Центральное командование США на Ближнем Востоке, воспользовались инструментом Claude AI от Anthropic. Centcom отказался комментировать ситуацию.



Claude от компании Anthropic - первая нейросеть, которую применили в рамках секретного военного мероприятия: Пентагон использовал ее в ходе операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



Как ИИ подставил Трампа. Илья Титов







Накануне Трамп запретил всем правительственным ведомствам использовать технологии Anthropic. Он заявил, что эта "радикально левая компания" диктовала свои правила Пентагону и указывала ему, как вести деятельность. Она, по словам президента США, пыталась "давить" на Пентагон и заставлять его подчиняться собственным условиям.



Основным поводом конфликта между Трампом и разработчиками Anthropic стали расхождения во взглядах на то, как именно искусственный интеллект может применяться в военных целях. Так, компания настаивает на соблюдении жестких этических ограничений, например не использоваться в массовой слежке за американцами или в системах автономного летального оружия.



Пентагон занял принципиально иную позицию и настаивает на праве применять любые инструменты для выполнения военных задач. Заместитель министра обороны Эмиль Майкл в резкой форме обвинил главу Anthropic в стремлении лично контролировать армию и ставить под угрозу национальную безопасность, что лишь усугубило ситуацию, следует из статьи Bloomberg.



Технический директор и сооснователь компании R77AI Ярослав Шумулев в эфире телеканала РБК отметил, что формально использование Anthropic не является нарушением приказа Трампа, поскольку системы требуют большого количества времени для вывода из эксплуатации и замены на другую.



Говоря об использовании искусственного интеллекта в военных целях, эксперт подчеркнул, что ИИ "не выступает как инструмент для принятия решений", а, скорее, играет роль ассистента. Это такая технология, которая помогает анализировать данные, автоматизировать какие-то задачи. […]. Это не штука, которая управляет нажатием кнопки "Запуск ракет".



Трамп ранее заявил, что в ходе военной операции в Иране США хотят "уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима". "Наша цель - защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима... Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также нашим союзникам по всему миру", - сказал Трамп. По его словам, операция направлена против ядерной и ракетной программы Ирана, цель которой заключается в том, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия.