НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
22:15 03.03.2026

Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту
Киргизия намерена реанимировать строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
03.03.2026

Бишкек официально заявил о намерении реанимировать строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС – стратегического проекта, замороженного почти десятилетие назад. Главной интригой остается вопрос партнерства: ранее в объект было вложено 37 млн долл. российской компанией "Русгидро". В планах развития энергетической повестки на 2026–2027 годы, представленных министром Таалайбеком Ибраевым в парламенте, сроки возобновления работ не обозначены, осталось за кадром также и имя будущего инвестора.

Первой в череде новых энергетических объектов Киргизии в строй вступит Куланакская ГЭС мощностью 100 МВт. Она расположена на месте слияния рек Ат-Баши и Нарын и представляет собой деривационную станцию, то есть при строительстве используется энергия речного потока путем его отвода из основного русла через систему специальных водоводов (деривацию) для создания сосредоточенного напора воды на турбинах. В отличие от плотинных ГЭС, они не перегораживают реку, а направляют воду в канал, трубу или тоннель к машинному залу, что эффективно на реках с большим уклоном. Ход строительства этой ГЭС находится на особом контроле министра Таалайбека Ибраева, который на днях лично проинспектировал работы. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В ходе визита глава ведомства обсудил с техническими специалистами соблюдение графиков и ключевые инженерные решения. По словам главного инженера станции Асылбека Сариева, стройка вышла на этап активного монтажа: сейчас рабочие возводят каменно-грунтовую плотину, бетонные водопропускные сооружения и берегозащитные конструкции. Параллельно с бетонными работами на канале идет установка "сердца" станции – стального оборудования турбинного блока и монтаж водопроводных труб. Строители уже приступили к формированию фундамента и нижней части здания ГЭС.

Следующим пунктом в графике министра Ибраева стал Верхне-Нарынский каскад ГЭС – объект, ставший заложником политических решений прошлых лет. История его падения началась в 2016 году, когда президент Алмазбек Атамбаев в одностороннем порядке расторг договор с Москвой. Обвинив "РусГидро" в затягивании сроков, Бишкек оставил компанию с невыплаченными инвестициями в 37 млн долл., а саму республику – с недостроенной станцией.

Спустя восемь лет политические амбиции обернулись финансовым бременем. Игнорирование обязательств по возврату средств привело Киргизию в Гаагский суд. Сегодня цена вопроса выросла до 51 млн долл. и продолжает увеличиваться за счет начисленных процентов. Попытки разрубить этот гордиев узел предпринимаются на самом высоком уровне: по поручению президента Садыра Жапарова первый вице-премьер Данияр Амангельдиев ведет закрытые переговоры в Москве.

Урегулирование этого финансового спора – вопрос не только экономики, но и государственной чести. Главная коллизия дела заключается в том, что выделенные миллионы, по утверждению Бишкека, осели в карманах местных коррупционеров, в то время как финансовый контроль оставался за российской стороной.

Президент Жапаров не скрывает критики в адрес Атамбаева, считая, что тот загнал страну в юридическую ловушку, вместо того чтобы защитить национальные интересы. Тема долга красной нитью проходит через все встречи лидеров двух стран. В 2021 году в Москве Жапаров лично апеллировал к Владимиру Путину, надеясь на прощение задолженности из-за коррупционного бэкграунда проекта. Но если первая реакция Кремля была обнадеживающей, то позже вступил в силу фактор судебного решения, и согласие на списание было отозвано. Переговоры зашли в фазу сложного дипломатического маневра: Жапаров последовательно отказывается платить по счетам прошлого, предлагая Москве альтернативный путь – систему взаимозачетов.

Скрытность киргизской стороны в вопросе энергетических переговоров с РФ получила объяснение. В процесс вовлечен Алексей Ширшов – фигура, чье имя ассоциируется с коррупционными схемами бакиевских времен. Его возвращение в орбиту большой политики вызвало скандал: многие в Киргизии до сих пор считают его символом развала отрасли. Однако для нынешней администрации Ширшов стал ценным союзником в борьбе за снятие долговой блокады, мешающей развитию гидроэнергетики.

Реакция общества на "реабилитацию" Ширшова заставила Садыра Жапарова выступить с разъяснениями. В интервью агентству "Кабар" президент напомнил, что Ширшов не занимает официальных постов, а используется лишь как источник информации для возврата украденных активов. История началась в 2021 году, когда бывший чиновник выразил готовность "сдать" зарубежные счета и имущество Максима Бакиева (сына экс-президента Курманбека Бакиева) в обмен на возможность вернуться в страну без преследования.

Принцип "справедливость в обмен на информацию" уже принес плоды. Жапаров сообщил, что именно благодаря Ширшову государству удалось забрать элитные коттеджи на Иссык-Куле и национализировать компанию "Элкат" (международный оператор связи). Цена вопроса – 6 млрд сомов (почти 6 млрд руб.), которые вернулись в бюджет. Власти дают понять: ради победы в споре с Россией и возврата народных денег они готовы использовать даже самых одиозных персонажей из прошлого.

Будущее 51-миллионного долга перед российской стороной остается неопределенным, как и имя нового инвестора для Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Пока Бишкек и Москва ищут компромисс, в очереди на реализацию стоят другие стратегические проекты.

В ближайшей перспективе ключевым этапом станет подготовка межправительственного соглашения по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 и подписание документов по возведению верхнего водосброса на Камбар-Ате ГЭС-2. Параллельно ведутся работы по вводу в эксплуатацию второго гидроагрегата этой станции, что позволит существенно укрепить энергобезопасность страны. Обновление коснется и действующих мощностей: в текущем году планируется завершить модернизацию двух агрегатов Уч-Курганской ГЭС.

Амбиции Минэнерго распространяются и на новые каскады – Казарманский и Суусамыр-Кокомеренский, для которых сейчас готовятся технико-экономические обоснования. Особое внимание уделяется инфраструктуре: по проекту ЛЭП 500 кВт Кемин–Балыкчы завершаются внутренние процедуры и начинается этап проектирования. Не забыта и тепловая генерация: на повестке дня подписание инвестсоглашения по Кара-Кечинской ТЭС и поиск партнеров для строительства Чалдоварской ГЭС. Удастся ли властям конвертировать эти планы в реальные мегаватты, покажут время и успех долговых переговоров.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772565300


