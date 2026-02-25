|ВС РФ промяли оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
00:05 04.03.2026
ВС РФ промяли западный фланг обороны Краснолиманского укрепрайона ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 3 марта в разрезе СВО. Русские войска овладели селом Дробышево. Оно являлось главным заслоном, прикрывающим Красный Лиман с северо-запада. Украинских операторов БПЛА зазывают для участия в операции против Ирана по сирийскому сценарию конца осени 2024 года.
"Ребро жесткости" сломано
Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ заняли село Дробышево. Оно играло роль "ребра жесткости" к северо-западу от Красного Лимана. Теперь русские войска смогут полноценно действовать против западной и северо-западной частей города, а также существенно усилить давление на лесной массив за самим Красным Лиманом. Таким образом наши бойцы будут угрожать коммуникациям украинского гарнизона.
Несмотря на то, что силам 20-й ОА не удалось установить полный контроль над селом Яровая, это никак не повлияло на процесс выбивания ВСУ из Дробышево. Кроме того, передовые штурмовые подразделения ВС РФ приступили к обходу Святогорска по лесам чуть западнее него. Задача – перерезать трассу Т-05-21, по которой украинские войска уходят за Северский Донец у села Богородичное. В свете вышесказанного причины наличия противника в Яровой становятся предельно ясны. ВСУ могут планировать использование клочка территории формального контроля в качестве плацдарма за излучиной Северского Донца, пытаясь создать в ближайшее время для русской армии оперативный кризис.
С утратой Дробышево и усилившимся давлением на Святогорск неприятель способен ударить в направлении Новоселовки со стороны Яровой, чтобы попытаться вернуть Дробышево. Время у Киева поджимает, потому что русские войска могут продвинуться к Красному Лиману, который остался без заслона. Перспективный выход ВС РФ на коммуникации городского гарнизона означает его фактическую гибель. Без возможности провести организованный отход за реку любая просадка обороны будет грозить ВСУ хаосом.
Сейчас украинским подразделениям придется полагаться на слаборазвитую сеть фортификаций, представленных одной линией больших и малых опорников между Дробышево и Красным Лиманом. Подготовленных позиций к западу от дачного поселка "Солярий" у них нет, местность непригодна для полноценного окапывания из-за изобилия водоемов и общей заболоченности.
Дронщики-гастролеры
Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман") в своем Telegram-канале сделал крайне интересное заявление.
"Ближайшие месяцы о мирных переговорах на Украине можно забыть, надеяться фактически не на кого. Коалиция Эпштейна сейчас сосредоточена на войне против союзников нашего оппонента. Не удивлюсь, если нашей стране будут предлагать участие в планировании наземных операций, то что подразделения БПЛА уже приглашают на войну – не секрет", – написал он.
Бунятов немного лукавит. Причины того, что диалог встал на месте, кроются не в абстракциях, а в конкретном человеке.
"Мы застряли на плане из 20 пунктов и на вопросе территориального контроля. Американцы думают об обмене территориями, россияне хотят, чтобы мы ушли. Обмен не в наших интересах", – сказал Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.
Прецедент с "гастролями" украинских дроноводов уже был. Так, в сирийскую провинцию Идлиб в конце лета – осенью 2024 года прибыли "гастролеры" из незалежной. Именно они обеспечили боевикам ХТШ (организация признана террористической в России и запрещена) успех в наступлении против правительственных войск. Сирийская арабская армия времен конца президентства Башара Асада не обладала ни опытом, ни достаточными в тех условиях средствами противодействия FPV-дронам, которые без особого труда попросту выбили всю бронетехнику и огневые средства САА на направлениях наступления оппозиции. После той операции высока вероятность повторного приглашения украинских операторов БПЛА на "ближневосточные мероприятия". Но текущие условия лишь на первый взгляд схожи с сирийскими событиями.
На севере Ирака (Иракском Курдистане) в городе Эрбиль есть американская военная база "Харир", которая еще во времена противостояния с ИГИЛ (организация признана террористической в России и запрещена) играла также и роль координационного центра между США и курдскими формированиями. А учитывая то, что Трамп уже провел переговоры с лидерами Иракского Курдистана, есть все основания полагать, что именно курдские формирования будут реализовывать ограниченную наземную операцию против Ирана. Главной потенциальной целью подобной кампании можно назвать провоцирование отсоединения от исламской республики северо-западных территорий, на которых проживают курды. Этим самым Вашингтон может надеяться на то, что будет запущен процесс распада Ирана.
Концепция действий курдов под патронажем США может также подразумевать применение FPV-дронов украинскими "гастролерами". Организация и вооружение курдских формирований схожи с тем, что имела в своем распоряжении ХТШ. Мы уже видели, что происходит, если добавить к этому передовые военные технологии с опытными операторами.
Вчера, 2 марта, главным событием дня стало расширения зоны контроля ВС РФ на севере Сумской области.