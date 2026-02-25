 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 04.03.2026
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ промяли оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Архив
ВС РФ промяли оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
00:05 04.03.2026

ВС РФ промяли западный фланг обороны Краснолиманского укрепрайона ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 3 марта в разрезе СВО. Русские войска овладели селом Дробышево. Оно являлось главным заслоном, прикрывающим Красный Лиман с северо-запада. Украинских операторов БПЛА зазывают для участия в операции против Ирана по сирийскому сценарию конца осени 2024 года.



"Ребро жесткости" сломано

Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ заняли село Дробышево. Оно играло роль "ребра жесткости" к северо-западу от Красного Лимана. Теперь русские войска смогут полноценно действовать против западной и северо-западной частей города, а также существенно усилить давление на лесной массив за самим Красным Лиманом. Таким образом наши бойцы будут угрожать коммуникациям украинского гарнизона.

Несмотря на то, что силам 20-й ОА не удалось установить полный контроль над селом Яровая, это никак не повлияло на процесс выбивания ВСУ из Дробышево. Кроме того, передовые штурмовые подразделения ВС РФ приступили к обходу Святогорска по лесам чуть западнее него. Задача – перерезать трассу Т-05-21, по которой украинские войска уходят за Северский Донец у села Богородичное. В свете вышесказанного причины наличия противника в Яровой становятся предельно ясны. ВСУ могут планировать использование клочка территории формального контроля в качестве плацдарма за излучиной Северского Донца, пытаясь создать в ближайшее время для русской армии оперативный кризис.

С утратой Дробышево и усилившимся давлением на Святогорск неприятель способен ударить в направлении Новоселовки со стороны Яровой, чтобы попытаться вернуть Дробышево. Время у Киева поджимает, потому что русские войска могут продвинуться к Красному Лиману, который остался без заслона. Перспективный выход ВС РФ на коммуникации городского гарнизона означает его фактическую гибель. Без возможности провести организованный отход за реку любая просадка обороны будет грозить ВСУ хаосом.

Сейчас украинским подразделениям придется полагаться на слаборазвитую сеть фортификаций, представленных одной линией больших и малых опорников между Дробышево и Красным Лиманом. Подготовленных позиций к западу от дачного поселка "Солярий" у них нет, местность непригодна для полноценного окапывания из-за изобилия водоемов и общей заболоченности.

Дронщики-гастролеры

Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман") в своем Telegram-канале сделал крайне интересное заявление.

"Ближайшие месяцы о мирных переговорах на Украине можно забыть, надеяться фактически не на кого. Коалиция Эпштейна сейчас сосредоточена на войне против союзников нашего оппонента. Не удивлюсь, если нашей стране будут предлагать участие в планировании наземных операций, то что подразделения БПЛА уже приглашают на войну – не секрет", – написал он.

Бунятов немного лукавит. Причины того, что диалог встал на месте, кроются не в абстракциях, а в конкретном человеке.

"Мы застряли на плане из 20 пунктов и на вопросе территориального контроля. Американцы думают об обмене территориями, россияне хотят, чтобы мы ушли. Обмен не в наших интересах", – сказал Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.

Прецедент с "гастролями" украинских дроноводов уже был. Так, в сирийскую провинцию Идлиб в конце лета – осенью 2024 года прибыли "гастролеры" из незалежной. Именно они обеспечили боевикам ХТШ (организация признана террористической в России и запрещена) успех в наступлении против правительственных войск. Сирийская арабская армия времен конца президентства Башара Асада не обладала ни опытом, ни достаточными в тех условиях средствами противодействия FPV-дронам, которые без особого труда попросту выбили всю бронетехнику и огневые средства САА на направлениях наступления оппозиции. После той операции высока вероятность повторного приглашения украинских операторов БПЛА на "ближневосточные мероприятия". Но текущие условия лишь на первый взгляд схожи с сирийскими событиями.

На севере Ирака (Иракском Курдистане) в городе Эрбиль есть американская военная база "Харир", которая еще во времена противостояния с ИГИЛ (организация признана террористической в России и запрещена) играла также и роль координационного центра между США и курдскими формированиями. А учитывая то, что Трамп уже провел переговоры с лидерами Иракского Курдистана, есть все основания полагать, что именно курдские формирования будут реализовывать ограниченную наземную операцию против Ирана. Главной потенциальной целью подобной кампании можно назвать провоцирование отсоединения от исламской республики северо-западных территорий, на которых проживают курды. Этим самым Вашингтон может надеяться на то, что будет запущен процесс распада Ирана.

Концепция действий курдов под патронажем США может также подразумевать применение FPV-дронов украинскими "гастролерами". Организация и вооружение курдских формирований схожи с тем, что имела в своем распоряжении ХТШ. Мы уже видели, что происходит, если добавить к этому передовые военные технологии с опытными операторами.

Вчера, 2 марта, главным событием дня стало расширения зоны контроля ВС РФ на севере Сумской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772571900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новая Конституция формирует прочную основу для раскрытия потенциала молодежи – Маулен Ашимбаев
- При поддержке Президента в Мангистау решены застарелые проблемы с водой и теплом
- Правительство Казахстана и Азиатский банк развития намерены реализовать 15 новых проектов на $5,5 млрд
- Инфляция в Республике Казахстан (февраль 2026г.)
- 7 лет уверенного созидательного лидерства
- От моделирования до техники: страна готовится к весенним паводкам
- Заявление Официального представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Жетыбаева
- Поставки удобрений и льготного дизтоплива для посевной рассмотрены на оперативном штабе
- Информационное сообщение по валютному рынку
