ВС РФ промяли оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта

00:05 04.03.2026

ВС РФ промяли западный фланг обороны Краснолиманского укрепрайона ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 марта



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 марта в разрезе СВО. Русские войска овладели селом Дробышево. Оно являлось главным заслоном, прикрывающим Красный Лиман с северо-запада. Украинских операторов БПЛА зазывают для участия в операции против Ирана по сирийскому сценарию конца осени 2024 года.



