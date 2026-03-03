Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех

01:04 04.03.2026

США призвали американцев немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока

03.03.2026



Госдеп США призвал граждан страны немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока. Ведомство предупредило о серьезных рисках для безопасности.



"Госсекретарь США Марко Рубио и Госдепартамент призывают американцев незамедлительно покинуть упомянутые ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности",- написал в соцсети X помощник госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар.



В списке стран указаны Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.



28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и авиабазам США в странах Ближнего Востока.



