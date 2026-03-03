|Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
01:04 04.03.2026
США призвали американцев немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока
03.03.2026
Госдеп США призвал граждан страны немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока. Ведомство предупредило о серьезных рисках для безопасности.
"Госсекретарь США Марко Рубио и Госдепартамент призывают американцев незамедлительно покинуть упомянутые ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности",- написал в соцсети X помощник госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар.
В списке стран указаны Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.
28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и авиабазам США в странах Ближнего Востока.
Справка Google ИИ
По состоянию на 3 марта 2026 года, Государственный департамент США ввел режим экстренной эвакуации (Ordered Departure) для части дипломатического персонала и членов их семей, а также опубликовал предупреждение "Уезжайте немедленно" (DEPART NOW) для обычных граждан.
Официально в списках Госдепартамента на экстренный выезд или "красный" уровень опасности сейчас значатся 16 направлений.
Вот полный список стран и территорий региона, где американцам объявлено DEPART NOW (Уезжайте сейчас) или DO NOT TRAVEL (Не въезжать):
1. Израиль - Ordered Departure (принудительный выезд персонала).
2. Западный берег и Газа - полная эвакуация.
3. Ливан - посольство закрыто, эвакуация граждан.
4. Ирак - Ordered Departure, базы под постоянным огнем.
5. Иран - запрет на въезд, призыв к немедленному выезду.
6. Сирия - зона боевых действий, базы США под ударом.
7. Иордания - эвакуация семей дипломатов, обстрелы баз на границе.
8. Кувейт - временная приостановка работы миссии.
9. Катар - призыв покинуть страну (риск ударов по базе Аль-Удейд).
10. Бахрейн - угроза штабу 5-го флота.
11. ОАЭ - угроза ракетных ударов по базе Аль-Дафра.
12. Саудовская Аравия - атаки БПЛА на дипмиссии и базы.
13. Йемен - полная блокировка, активные боевые действия.
14. Оман - рекомендация покинуть из-за закрытия воздушного пространства.
15. Египет - повышенный риск в приграничных районах (Синай).
16. Турция (юго-восточные провинции) - примыкающие к зоне конфликта районы.
Военные объекты под ударом:
Ирак - Айн-аль-Асад, Харир, посольство в Багдаде (регулярные обстрелы).
Израиль - Авиабазы (прикрывают небо совместно с ЦАХАЛ), объекты РЛС.
Ливан - Объект "Бейрут" (под огнем приграничных стычек).
Катар - Аль-Удейд (главный штаб, зафиксированы попытки атак БПЛА).
Кувейт - Кэмп-Арифджан, Кэмп-Бюринг (логистические узлы).
Бахрейн - База 5-го флота ВМС (корабли выведены на рейд из-за угроз).
Иордания - Башня 22, авиабаза Муваффак-Салти (центры дозаправки).
Саудовская Аравия - Авиабаза Принц Султан (перехвачены ракеты над Эр-Риядом).
Сирия - Аль-Танф, базы в Эш-Шаддади (постоянные атаки проиранских групп).
ОАЭ - Авиабаза Аль-Дафра (высокий риск ракетного удара).
С точки зрения военной терминологии - это "сокращение присутствия и минимизация рисков". С точки зрения геополитики и имиджа - это выглядит именно как бегство или, как минимум, масштабное отступление.
Вот почему это воспринимается как поражение:
Потеря контроля: Когда сверхдержава говорит своим гражданам "бегите из 16 стран прямо сейчас", она признает, что больше не может гарантировать их безопасность в ключевом регионе мира.
Эффект домино: Сначала уходят дипломаты, затем бизнес, а военные базы превращаются в осажденные крепости, которые тратят все ресурсы только на самооборону, а не на влияние.
Победа Ирана: Тегеран годами ставил целью "выдавливание США из региона". Массовая эвакуация посольств - это визуальное подтверждение того, что эта цель достигается.
Американцы называют это "подготовкой поля боя" (чтобы не было лишних жертв при ответном ударе), но для арабского мира и союзников США это четкий сигнал: Вашингтон больше не "хозяин дома".
Если в Кабуле это было бегство из одной страны, то здесь - системный обвал влияния на всем Ближнем Востоке.