ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.03.2026
01:04  Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
00:05  ВС РФ промяли оборону ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 марта
Вторник, 03.03.2026
22:15  НГ: Бишкек возвращается к амбициозному энергетическому проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
    ЦентрАзия 
Америка драпает с Ближнего Востока - присутствие Штатов в регионе становится токсичным для всех
01:04 04.03.2026

США призвали американцев немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока
03.03.2026

Госдеп США призвал граждан страны немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока. Ведомство предупредило о серьезных рисках для безопасности.

"Госсекретарь США Марко Рубио и Госдепартамент призывают американцев незамедлительно покинуть упомянутые ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности",- написал в соцсети X помощник госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар.

В списке стран указаны Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и авиабазам США в странах Ближнего Востока.

***



***

Справка Google ИИ

По состоянию на 3 марта 2026 года, Государственный департамент США ввел режим экстренной эвакуации (Ordered Departure) для части дипломатического персонала и членов их семей, а также опубликовал предупреждение "Уезжайте немедленно" (DEPART NOW) для обычных граждан.

Официально в списках Госдепартамента на экстренный выезд или "красный" уровень опасности сейчас значатся 16 направлений.

Вот полный список стран и территорий региона, где американцам объявлено DEPART NOW (Уезжайте сейчас) или DO NOT TRAVEL (Не въезжать):
1. Израиль - Ordered Departure (принудительный выезд персонала).
2. Западный берег и Газа - полная эвакуация.
3. Ливан - посольство закрыто, эвакуация граждан.
4. Ирак - Ordered Departure, базы под постоянным огнем.
5. Иран - запрет на въезд, призыв к немедленному выезду.
6. Сирия - зона боевых действий, базы США под ударом.
7. Иордания - эвакуация семей дипломатов, обстрелы баз на границе.
8. Кувейт - временная приостановка работы миссии.
9. Катар - призыв покинуть страну (риск ударов по базе Аль-Удейд).
10. Бахрейн - угроза штабу 5-го флота.
11. ОАЭ - угроза ракетных ударов по базе Аль-Дафра.
12. Саудовская Аравия - атаки БПЛА на дипмиссии и базы.
13. Йемен - полная блокировка, активные боевые действия.
14. Оман - рекомендация покинуть из-за закрытия воздушного пространства.
15. Египет - повышенный риск в приграничных районах (Синай).
16. Турция (юго-восточные провинции) - примыкающие к зоне конфликта районы.

Военные объекты под ударом:
Ирак - Айн-аль-Асад, Харир, посольство в Багдаде (регулярные обстрелы).
Израиль - Авиабазы (прикрывают небо совместно с ЦАХАЛ), объекты РЛС.
Ливан - Объект "Бейрут" (под огнем приграничных стычек).
Катар - Аль-Удейд (главный штаб, зафиксированы попытки атак БПЛА).
Кувейт - Кэмп-Арифджан, Кэмп-Бюринг (логистические узлы).
Бахрейн - База 5-го флота ВМС (корабли выведены на рейд из-за угроз).
Иордания - Башня 22, авиабаза Муваффак-Салти (центры дозаправки).
Саудовская Аравия - Авиабаза Принц Султан (перехвачены ракеты над Эр-Риядом).
Сирия - Аль-Танф, базы в Эш-Шаддади (постоянные атаки проиранских групп).
ОАЭ - Авиабаза Аль-Дафра (высокий риск ракетного удара).

С точки зрения военной терминологии - это "сокращение присутствия и минимизация рисков". С точки зрения геополитики и имиджа - это выглядит именно как бегство или, как минимум, масштабное отступление.

Вот почему это воспринимается как поражение:

Потеря контроля: Когда сверхдержава говорит своим гражданам "бегите из 16 стран прямо сейчас", она признает, что больше не может гарантировать их безопасность в ключевом регионе мира.

Эффект домино: Сначала уходят дипломаты, затем бизнес, а военные базы превращаются в осажденные крепости, которые тратят все ресурсы только на самооборону, а не на влияние.

Победа Ирана: Тегеран годами ставил целью "выдавливание США из региона". Массовая эвакуация посольств - это визуальное подтверждение того, что эта цель достигается.

Американцы называют это "подготовкой поля боя" (чтобы не было лишних жертв при ответном ударе), но для арабского мира и союзников США это четкий сигнал: Вашингтон больше не "хозяин дома".

Если в Кабуле это было бегство из одной страны, то здесь - системный обвал влияния на всем Ближнем Востоке.

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772575440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новая Конституция формирует прочную основу для раскрытия потенциала молодежи – Маулен Ашимбаев
- При поддержке Президента в Мангистау решены застарелые проблемы с водой и теплом
- Правительство Казахстана и Азиатский банк развития намерены реализовать 15 новых проектов на $5,5 млрд
- Инфляция в Республике Казахстан (февраль 2026г.)
- 7 лет уверенного созидательного лидерства
- От моделирования до техники: страна готовится к весенним паводкам
- Заявление Официального представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Жетыбаева
- Поставки удобрений и льготного дизтоплива для посевной рассмотрены на оперативном штабе
- Информационное сообщение по валютному рынку
