Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну

02:41 04.03.2026

03.03.2026



Иран угрожает ударами по городам Европы: "мы будем считать „оборонительные действия" европейских государств в контексте операции США и Израиля актом войны", - заявил представитель иранского МИДа.



"Напомним, иранские ракеты могут долететь даже до Украины", - с тревогой пишут киевские пропагандисты.



Иранские ракеты могут долететь до Болгарии, Румынии, где находятся американские базы, а также Украины и Молдовы, - ранее сообщало Defense Express.



Если же иранская Khorramshahr действительно летит на 3000 км, то под ударом может оказаться значительная часть Европы, включая Германию и Италию.



