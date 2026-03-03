|Иранские ракеты могут и до Киева долететь. Тегеран обещает ударить по европейским странам, если они вступят в войну
02:41 04.03.2026
03.03.2026
Иран угрожает ударами по городам Европы: "мы будем считать „оборонительные действия" европейских государств в контексте операции США и Израиля актом войны", - заявил представитель иранского МИДа.
"Напомним, иранские ракеты могут долететь даже до Украины", - с тревогой пишут киевские пропагандисты.
Иранские ракеты могут долететь до Болгарии, Румынии, где находятся американские базы, а также Украины и Молдовы, - ранее сообщало Defense Express.
Если же иранская Khorramshahr действительно летит на 3000 км, то под ударом может оказаться значительная часть Европы, включая Германию и Италию.